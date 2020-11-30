Пенопласт в качестве утеплителя для крыши? Не делайте этого

Если говорить про кровлю, то тут нужно отталкиваться от каждой отдельной ситуации. Если речь идет о жилой мансарде, то использовать пенопласт внутри помещения нельзя. Летом крыша будет нагреваться, а пенопласт выделять вредные вещества.



Если вы планируете утеплять чердак, то использование пенопласта допустимо. Только учтите, что в доме должна хорошо работать вентиляция.



И еще один весомый минус



Строители с опытом утверждают, что утепление пенопластом приводит к образованию конденсата из-за паронепроницаемости этого вида утеплителя. Но самое интересное, что в условиях ежедневного нагрева, пенопласт не выдерживает и начинает разрушаться.