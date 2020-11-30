Пенопласт в качестве утеплителя для крыши? Не делайте этого

Перед вами не какая-то там выдумка из интернета, а реальная опасность, которая отражена даже в Стокгольмской конвенции. Давайте вместе разберемся, что с ним не так, а также выясним, где данный теплоизолирующий материал применять уместно. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Начнем с плюсов: он очень дешев, замечательно держит форму и достаточно прочен (за исключением механических воздействий - об этом ниже).
Что касается минусов, то тут немаленький список: пенопласт крошится – не любит механические воздействия, имеет плохие звукоизоляционные свойства, но самое главное – он горюч, а при его горении выделяется невероятное количество токсичных веществ. Эта же история происходит и при его нагреве.
Самый вредный элемент в этом горючем пенопластовом коктейле – это стирол. Он опасен для жизни человека!
В каких случаях можно применять пенопласт для утепления
Ответ прост - токсичные свойства пенопласта сходят на нет, если использовать его снаружи здания, а не внутри. Стены помещения не пропускают вредные вещества, поэтому для утепления фасада, пенопласт подходит идеально.
Если говорить про кровлю, то тут нужно отталкиваться от каждой отдельной ситуации. Если речь идет о жилой мансарде, то использовать пенопласт внутри помещения нельзя. Летом крыша будет нагреваться, а пенопласт выделять вредные вещества.
Если вы планируете утеплять чердак, то использование пенопласта допустимо. Только учтите, что в доме должна хорошо работать вентиляция.
И еще один весомый минус
Строители с опытом утверждают, что утепление пенопластом приводит к образованию конденсата из-за паронепроницаемости этого вида утеплителя. Но самое интересное, что в условиях ежедневного нагрева, пенопласт не выдерживает и начинает разрушаться.
Если вы планируете утеплять чердак, то использование пенопласта допустимо. Только учтите, что в доме должна хорошо работать вентиляция.
И еще один весомый минус
Строители с опытом утверждают, что утепление пенопластом приводит к образованию конденсата из-за паронепроницаемости этого вида утеплителя. Но самое интересное, что в условиях ежедневного нагрева, пенопласт не выдерживает и начинает разрушаться.
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Автор не в курсе. Во первых есть специальный пенопласт, которые служит для поглощения звука. Его используют при изготовлении полов в плавающей бетонной стяжке. Мех. воздействия тоже. Смотря какой пенопласт. Есть такой, что хрен сломаешь. Есть так же специальные, негорючие сорта пенопласта. Но такой пенопласт конечно же дороже.
на утепление балкона снаружи или если будет зашит изнутри...
"пенопласт крошится – не любит механические воздействия"
чоб*ля?