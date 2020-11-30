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Пенопласт в качестве утеплителя для крыши? Не делайте этого

Пенопласт в качестве утеплителя для крыши? Не делайте этого (6 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 19:16
Сообщество : Строитель
Метки: Материалы   инструмент   нужно уметь   ремонт   строитель   стройка   технологии   
2397
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Перед вами не какая-то там выдумка из интернета, а реальная опасность, которая отражена даже в Стокгольмской конвенции. Давайте вместе разберемся, что с ним не так, а также выясним, где данный теплоизолирующий материал применять уместно. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!

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Метки: Материалы   инструмент   нужно уметь   ремонт   строитель   стройка   технологии   
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7  комментариев
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9k
ss Полчаса назад
"пенопласт крошится – не любит механические воздействия, имеет плохие звукоизоляционные свойства, но самое главное – он горюч"
-
Автор не в курсе. Во первых есть специальный пенопласт, которые служит для поглощения звука. Его используют при изготовлении полов в плавающей бетонной стяжке. Мех. воздействия тоже. Смотря какой пенопласт. Есть такой, что хрен сломаешь. Есть так же специальные, негорючие сорта пенопласта. Но такой пенопласт конечно же дороже.
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9k
Serg 44 секунды назад
а еще, пенопласт омерзительно скрипит по стеклу!
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8k
Vacony 8 минут назад
пенопласт на гаражные ворота отлично.
на утепление балкона снаружи или если будет зашит изнутри...
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3k
Aleksandr Kovaljov 14 минут назад
Пенопласт только на фундамент. Всё! Больше применять нигде не стоит.
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11k
робт 52 минуты назад
"очень прочен"
"пенопласт крошится – не любит механические воздействия"
чоб*ля?
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15k
Lynx 55 минут назад
Акромя упаковки и авиамоделирования - нихрена полезнова. Мож ещё знаки и указатели на гоночных трассах.
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40
Опиум для народа Lynx 16 минут назад
Можно плавить в ацетоне и делать ручки для ножа.Как вариант.)
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