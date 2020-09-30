FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 70 постов • 70 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Дизайн интерьера. Мебель 
25 ремонтов из культового шоу BBC "Changing Rooms"

25 ремонтов из культового шоу BBC "Changing Rooms" (26 фото)

Автор:
30 сентября 2020 14:15
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Ремонт комнаты   дизайн   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   квартирный вопрос   ремонт   тв шоу   
748
26
Есть много способов обновить интерьер. Можно съездить в "Икею", можно позвонить маме, можно нанять дизайнера. Но никогда, никогда не поручайте ремонт своей квартиры соседу! Результаты такого сотрудничества регулярно доводили до истерики всех, кто смотрел популярное шоу BBC "Changing Rooms" ("Поменяться комнатами"), выходившее в Великобритании c 1996 по 2004 год.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Дизайн интерьера. Мебель"
Метки: Ремонт комнаты   дизайн   дизайн интерьера   дизайн интерьера дома   квартирный вопрос   ремонт   тв шоу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
киса, скажите мне как дизайнер дизайнеру....
киса, скажите мне как дизайнер дизайнеру....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50
mayorOFF81 Полчаса назад
Судя по качеству фото и электронике в комнатах, эти ремонты из далёких 70-х...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Izrin Maria Час назад
Белую - беру!
Смотреть надо не при искусственном освещении, а днём.
Белый приобретает множество оттенков, которые ещё и меняются - в зависимости от времени дня. Розово-сиреневые - утром, от серого до чёрного - тени в солнечный полдень (вот тогда заиграют фактуры материалов), оранжевый с фиолетовыми бликами - свет заходящего солнца.
Правда, не слишком подходит для Англии. В пасмурную погоду белый становится серым и теряет фактуру.
Яркое южное солнце - вот что нужно для "белого" дома.
И ещё - в белом интерьере фантастически смотрятся живые цветы.
Белую - беру! Смотреть надо не при искусственном освещении, а днём. Белый приобретает множество оттенков, которые ещё и меняются - в зависимости от времени дня. Розово-сиреневые - утром, от серого до чёрного - тени в солнечный полдень (вот тогда заиграют фактуры материалов), оранжевый с фиолетовыми бликами - свет заходящего солнца. Правда, не слишком подходит для Англии. В пасмурную погоду белый становится серым и теряет фактуру. Яркое южное солнце - вот что нужно для "белого" дома. И ещё - в белом интерьере фантастически смотрятся живые цветы.
Белую - беру! Смотреть надо не при искусственном освещении, а днём. Белый приобретает множество оттенков, которые ещё и меняются - в зависимости от времени дня. Розово-сиреневые - утром, от серого до чёрного - тени в солнечный полдень (вот тогда заиграют фактуры материалов), оранжевый с фиолетовыми бликами - свет заходящего солнца. Правда, не слишком подходит для Англии. В пасмурную погоду белый становится серым и теряет фактуру. Яркое южное солнце - вот что нужно для "белого" дома. И ещё - в белом интерьере фантастически смотрятся живые цветы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин Час назад
вместо слов...
вместо слов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе Как изменился дизайн домашнего интерьера за последние 600 лет Как изменился дизайн домашнего интерьера за последние 600 лет Как выглядит дом для настоящих поклонников Гарри Поттера Как выглядит дом для настоящих поклонников Гарри Поттера Пара переделала захламленный сарай в крутой бар Пара переделала захламленный сарай в крутой бар Муж переделал неприметный чердак в гардеробную мечты для жены Муж переделал неприметный чердак в гардеробную мечты для жены
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

443632



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
2
84
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец
0
229
Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина, пропавшая два года назад, была найдена живой посреди моря
0
24
Женщина, пропавшая два года назад, была найдена живой посреди моря
В кадре-счастье! ч.2
0
4
В кадре-счастье! ч.2
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#дтп#россия#разное#люди#автомобили#истории#подборка
#факты#история#интересное#кино#авто авария#СССР#Душевное#автоприкол#море#позитив
#прикол#интересно#авария#москва#природа#картинки#gif#война#настроение#полезно

На что жалуетесь?

Вернуться