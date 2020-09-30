25 ремонтов из культового шоу BBC "Changing Rooms"

Есть много способов обновить интерьер. Можно съездить в "Икею", можно позвонить маме, можно нанять дизайнера. Но никогда, никогда не поручайте ремонт своей квартиры соседу! Результаты такого сотрудничества регулярно доводили до истерики всех, кто смотрел популярное шоу BBC "Changing Rooms" ("Поменяться комнатами"), выходившее в Великобритании c 1996 по 2004 год.

0 Да, зрителям было очень весело, а вот хозяевам комнат, ввязавшимся в эту затею, - не всегда.

1. Комната, которую сделали полностью белой 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Мы подумали, что было бы интересно посмотреть, как будет выглядеть полностью белая комната".



Реакция владельца: "Это кошмар. Снимите с меня микрофон".

2. Спальня "Прикосновение искусства" 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Это смелое заявление".



Реакция владельца: "Господи боже мой..."

3. Комната с автопортретом дизайнера на стене 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Я хотела добавить немного веселья".



Реакция владельца: "Какой... странный выбор".

4. Ванная комната, которую украсили 6 000 цветов 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Любая комната выглядит лучше с цветами".



Реакция владельца: "Как их тут много..".

5. Полностью черная комната в доме одной пары 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Я знал, что они ждут кардинальных перемен. Я очень, очень горжусь этой комнатой".



Реакция владельца: "Пробирает аж до мурашек".

6. Дизайнер, по всей видимости, вдохновлялся темой сафари 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Тут просто всё очень сочетается".



Реакция владельца: [кричит] (уточнение: от волнения)

7. Черно-белая тема 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Я считаю, вышло шикарно".



Реакция владельца: "Что это за хрень?"

8. "Модная" гостиная 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Надо посмотреть, как будет выглядеть в итоге".



Реакция владельца: "О нет, это ужасно".

9. "Великолепная" спальня для влюбленных 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Чувственная, сексуальная комната".



Реакция владельца: "Мне не нравится кровать. Цвет ужасный".

10. Комната, украшенная компакт-дисками. Их 1800 и они занимают все свободное место на стенах 0 Источник: Реакция владельцев: "Круто" [ребенок]. "О господи!" [мама].

11. Детская комната, украшенная сеном 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Я действительно хотел подчеркнуть соломенный цвет дивана, поскольку вся комната спроектирована вокруг дивана".



Реакция владельца: "Здесь замечательно пахнет". [открывает глаза] "О черт".

12. "Дань круглым формам" 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Мне нравятся круги".



Реакция владельца: "Это та же самая комната? Потрясающе..."

13. "Жаркая пурпурная страсть" 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Это атмосфера страсти".



Реакция владельца: "Просто великолепно".

14. Спальня в романтическом стиле 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Им нужно куда-то сбежать от троих детей".



Реакция владельца: "Какая перемена. Боже мой!"

15. Гостиная в стиле нью-йоркской художественной галереи 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Настраивает на созерцательный лад, правда?"



Реакция владельца: "Я бы ничего не менял. Это потрясающе".

16. Неожиданная перепланировка 0 Источник: Реакция владельца: "..."

17. Пентхауз "Отдых в палатке на природе" 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Им нравится отдыхать на природе…"



Реакция владельца: "Это не то, чего я ожидал".

18. Комната, украшенная светильниками на подвесе 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Мне нравится, как они подвешены, потому что это "уравнивает" потолок с кроватью и полом".



Реакция владельца: "Посмотрите на это. Оно висит".

19. Комната, которую раскрасили с помощью пейнтбольного ружья 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Хотелось бы, чтобы шары остались, но не вышло".



Реакция владельца: "Обалденно! Я в восторге!"

20. Спальня "Любовное гнездышко" 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Они любят много времени проводить в спальне".



Реакция владельца: "Это красный цвет, да?"

21. Гостиная в стиле художественной галереи 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Это галерея "Тейт Модерн" плюс шик 70-х".



Реакция владельца: "Барбара, это шикарно. Посмотри на стену".

22. "Узники любви" - спальня одиночного заключения 0 Источник: Объяснение дизайнера: "Я хотел сделать что-то действительно интересное".



Реакция владельца: "Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Это ДИКО".

23. "Перекати-поле" 0 Источник: Комнату переделали в стиле "вестернов" и она, похоже, стала значительно меньше. Не лучший вариант.

24. Красная комната 0 Источник: Ну, хотя бы пол можно использовать как шахматную доску. Должны же быть какие-то плюсы.