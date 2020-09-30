25 ремонтов из культового шоу BBC "Changing Rooms"

Есть много способов обновить интерьер. Можно съездить в "Икею", можно позвонить маме, можно нанять дизайнера. Но никогда, никогда не поручайте ремонт своей квартиры соседу! Результаты такого сотрудничества регулярно доводили до истерики всех, кто смотрел популярное шоу BBC "Changing Rooms" ("Поменяться комнатами"), выходившее в Великобритании c 1996 по 2004 год.
1. Комната, которую сделали полностью белой
Объяснение дизайнера: "Мы подумали, что было бы интересно посмотреть, как будет выглядеть полностью белая комната".
Реакция владельца: "Это кошмар. Снимите с меня микрофон".
Реакция владельца: "Это кошмар. Снимите с меня микрофон".
2. Спальня "Прикосновение искусства"
Объяснение дизайнера: "Это смелое заявление".
Реакция владельца: "Господи боже мой..."
Реакция владельца: "Господи боже мой..."
3. Комната с автопортретом дизайнера на стене
Объяснение дизайнера: "Я хотела добавить немного веселья".
Реакция владельца: "Какой... странный выбор".
Реакция владельца: "Какой... странный выбор".
4. Ванная комната, которую украсили 6 000 цветов
Объяснение дизайнера: "Любая комната выглядит лучше с цветами".
Реакция владельца: "Как их тут много..".
Реакция владельца: "Как их тут много..".
5. Полностью черная комната в доме одной пары
Объяснение дизайнера: "Я знал, что они ждут кардинальных перемен. Я очень, очень горжусь этой комнатой".
Реакция владельца: "Пробирает аж до мурашек".
Реакция владельца: "Пробирает аж до мурашек".
6. Дизайнер, по всей видимости, вдохновлялся темой сафари
Объяснение дизайнера: "Тут просто всё очень сочетается".
Реакция владельца: [кричит] (уточнение: от волнения)
Реакция владельца: [кричит] (уточнение: от волнения)
7. Черно-белая тема
Объяснение дизайнера: "Я считаю, вышло шикарно".
Реакция владельца: "Что это за хрень?"
Реакция владельца: "Что это за хрень?"
8. "Модная" гостиная
Объяснение дизайнера: "Надо посмотреть, как будет выглядеть в итоге".
Реакция владельца: "О нет, это ужасно".
Реакция владельца: "О нет, это ужасно".
9. "Великолепная" спальня для влюбленных
Объяснение дизайнера: "Чувственная, сексуальная комната".
Реакция владельца: "Мне не нравится кровать. Цвет ужасный".
Реакция владельца: "Мне не нравится кровать. Цвет ужасный".
10. Комната, украшенная компакт-дисками. Их 1800 и они занимают все свободное место на стенах
Реакция владельцев: "Круто" [ребенок]. "О господи!" [мама].
11. Детская комната, украшенная сеном
Объяснение дизайнера: "Я действительно хотел подчеркнуть соломенный цвет дивана, поскольку вся комната спроектирована вокруг дивана".
Реакция владельца: "Здесь замечательно пахнет". [открывает глаза] "О черт".
Реакция владельца: "Здесь замечательно пахнет". [открывает глаза] "О черт".
12. "Дань круглым формам"
Объяснение дизайнера: "Мне нравятся круги".
Реакция владельца: "Это та же самая комната? Потрясающе..."
Реакция владельца: "Это та же самая комната? Потрясающе..."
13. "Жаркая пурпурная страсть"
Объяснение дизайнера: "Это атмосфера страсти".
Реакция владельца: "Просто великолепно".
Реакция владельца: "Просто великолепно".
14. Спальня в романтическом стиле
Объяснение дизайнера: "Им нужно куда-то сбежать от троих детей".
Реакция владельца: "Какая перемена. Боже мой!"
Реакция владельца: "Какая перемена. Боже мой!"
15. Гостиная в стиле нью-йоркской художественной галереи
Объяснение дизайнера: "Настраивает на созерцательный лад, правда?"
Реакция владельца: "Я бы ничего не менял. Это потрясающе".
Реакция владельца: "Я бы ничего не менял. Это потрясающе".
17. Пентхауз "Отдых в палатке на природе"
Объяснение дизайнера: "Им нравится отдыхать на природе…"
Реакция владельца: "Это не то, чего я ожидал".
Реакция владельца: "Это не то, чего я ожидал".
18. Комната, украшенная светильниками на подвесе
Объяснение дизайнера: "Мне нравится, как они подвешены, потому что это "уравнивает" потолок с кроватью и полом".
Реакция владельца: "Посмотрите на это. Оно висит".
Реакция владельца: "Посмотрите на это. Оно висит".
19. Комната, которую раскрасили с помощью пейнтбольного ружья
Объяснение дизайнера: "Хотелось бы, чтобы шары остались, но не вышло".
Реакция владельца: "Обалденно! Я в восторге!"
Реакция владельца: "Обалденно! Я в восторге!"
20. Спальня "Любовное гнездышко"
Объяснение дизайнера: "Они любят много времени проводить в спальне".
Реакция владельца: "Это красный цвет, да?"
Реакция владельца: "Это красный цвет, да?"
21. Гостиная в стиле художественной галереи
Объяснение дизайнера: "Это галерея "Тейт Модерн" плюс шик 70-х".
Реакция владельца: "Барбара, это шикарно. Посмотри на стену".
Реакция владельца: "Барбара, это шикарно. Посмотри на стену".
22. "Узники любви" - спальня одиночного заключения
Объяснение дизайнера: "Я хотел сделать что-то действительно интересное".
Реакция владельца: "Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Это ДИКО".
Реакция владельца: "Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Это ДИКО".
23. "Перекати-поле"
Комнату переделали в стиле "вестернов" и она, похоже, стала значительно меньше. Не лучший вариант.
24. Красная комната
Ну, хотя бы пол можно использовать как шахматную доску. Должны же быть какие-то плюсы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Смотреть надо не при искусственном освещении, а днём.
Белый приобретает множество оттенков, которые ещё и меняются - в зависимости от времени дня. Розово-сиреневые - утром, от серого до чёрного - тени в солнечный полдень (вот тогда заиграют фактуры материалов), оранжевый с фиолетовыми бликами - свет заходящего солнца.
Правда, не слишком подходит для Англии. В пасмурную погоду белый становится серым и теряет фактуру.
Яркое южное солнце - вот что нужно для "белого" дома.
И ещё - в белом интерьере фантастически смотрятся живые цветы.