Немец снял пародию на репортаж «Россия 1» о жилье Навального за 530 евро в сутки

Не так давно на телеканале «Россия 1» вышел материал о жилье Навального, которое он снимал в Германии, будучи на лечении. Авторы сюжета всеми силами пытались показать, что оппозиционер жил в роскоши. У Навального было два дивана, телевизор, свежие фрукты и туалетный ёршик. "Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!" - посмеялись пользователи над сюжетом.