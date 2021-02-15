Немец снял пародию на репортаж «Россия 1» о жилье Навального за 530 евро в сутки

Не так давно на телеканале «Россия 1» вышел материал о жилье Навального, которое он снимал в Германии, будучи на лечении. Авторы сюжета всеми силами пытались показать, что оппозиционер жил в роскоши. У Навального было два дивана, телевизор, свежие фрукты и туалетный ёршик. "Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!" - посмеялись пользователи над сюжетом.
На канале "Россия 1", после публикации видео о дворце в Гелленджике, вышел обличающий материал, в котором авторы показали, где жил Навальный во время своего лечения в Германии. Во Фрайбурге оппозиционер снимал виллу за 530 евро в сутки. Владелец виллы похоже посмотрел сюжет "Вестей недели" и снял ответочку, где он с восхищением машет ёршиком, умиляется фруктам и плавает в бассейне.
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Владелец виллы прошёлся по тем же местам, что и российские журналисты. Ранее хозяин виллы рассказал, что российские журналисты сняли дом, притворившись туристами из Бельгии. Узнав о выходе сюжета, он решил обратиться в правоохранительные органы Германии, уточняет znak.com.
"Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!": соцсети о сюжете о жилье Навального в Германии
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ТОТ ЖРАТЬ НЕ ДОЛЖЕН СЛАЩЕ ЧЕМ ОНИ!!!
НЕ ХИЛО ВИЛЛУ ЗА 1,5 ЛЯМА В МЕСЯЦА ЛЕХА СНЯЛ
А МОЖЕТ ЭТО ЕГО СНЯЛИ ВМЕСТЕ С ВИЛЛОЙ?
530 х 90 = 47700 руб.
47700 х 30 = 1431000 руб.
Ху...се!!!
Никак родители наплели мебели из лозы
+ лечение в Шарите
+ сама Меркель приезжала в Шарите и подмывала судно за лехой
О! Как!
Ну давайте, минусите.
Подсчет продажных душонок открыт.
Ты, вроде, в России за пайку кремлеботом подмахиваешь?
Такой пиар ему телеканал устроил.
Куча зрителей.
Надо быстренько продолжить рекламку.
Еще бы, сам Владимир Ильич Навальный, у него останавливался
Солнце Русской ОППОЗИЦИИ
На букинге цены за подобные дома, даже меньше, в Übach-Palenberg примерно 500 евро в сутки. С таким же обычным интерьером.
эта пародия ничем .
Не находите?
.
Олигарх это представитель олигархии ("власть немногих"), то есть человек, в руках которого сосредоточена большая часть капитала государства. Иными словами, это очень обеспеченный гражданин, у которого есть очень большие деньги, крупный бизнес, предприятия, а благодаря всему этому есть власть.
.
Какая часть государственного
капитала есть у Навального?
Или у него есть крупный бизнес?, предприятия?
Впрочем да, даже сам Леха считает своих адепто натуральным быдлом и не стесняется ссать им в уши. Они все равно тупые, и решительные.
Рсскажи, откуда у безработного Леши, у которого "Путин все украл" по 200 штук в месяц на квартиру, лям баксов на домик в США, 3 машины стоимостью почти 10 миллионов рубликов, ну и средства на 15-20 "отпусков" в год?
Про домик в Германии я пока молчу..
Я тоже могу подобную )(уйню придумать.
.
Дом в Германии они арендовали за 530 евро в месяц!
Это огромные деньги?
Это тебе Навальный рассказал, да?
Ты бы сам то проверил за сколько сдается двухэтажный домик в элитном то районе.
Али слабо, соображалки не хватает?
530 евро не в месяц, а в сутки, ну так, фигня какая.. Но ведь совсем другой коленкор, да?
Но я так понимаю ни квартирку за 200 тысяч в месяц, ни суммы на обучение Дашеньки, ни домик в Калифорнии оспаривать не собираешься, да?
Бедный, практически нищий, безработный Лешка.. Ой как же его жаль..
А вот таких тупых ка ты не жаль. Вы имеете то то ,что заслуживаете. И сам Леша будет продолжать вас считать быдлом. И все остальные тоже.
Или ты мне расскажешь, что на всю эту красоту донатят Лехе россияне? Естественно бедные, нищие россияне, которые с трудом наскребают денег на куриные шкурки, у которых Путин все украл..
Иначе так и останешься пиз.да.болом!