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Немец снял пародию на репортаж «Россия 1» о жилье Навального за 530 евро в сутки

Немец снял пародию на репортаж «Россия 1» о жилье Навального за 530 евро в сутки (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 11:54
Сообщество : Политика
Метки: Германия   дворец в геленджике   жильё Навального   политика   сказочные условия   фрукты   ёршик   
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Не так давно на телеканале «Россия 1» вышел материал о жилье Навального, которое он снимал в Германии, будучи на лечении. Авторы сюжета всеми силами пытались показать, что оппозиционер жил в роскоши. У Навального было два дивана, телевизор, свежие фрукты и туалетный ёршик. "Вы бы еще карту "Пятерочки" показали!" - посмеялись пользователи над сюжетом.

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Метки: Германия   дворец в геленджике   жильё Навального   политика   сказочные условия   фрукты   ёршик   
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36  комментариев
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7k
Alex Djeff 2 часа назад
А как на нашего Цекало похож...
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13k
kotovski 5 минут назад
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948
Андрей Манахов 10 минут назад
Кремлевские вы...бллядки в очередной раз сели в лужу. Убогие.
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10
Or Gm 16 минут назад
Я не пойму, а в чем проблема? Ну, сняли ролик и сняли. Что, только фбкашникам что-то снимать можно? Хоть я и не люблю Навального за постоянное враньё, манипуляции, оскорбления оппонентов и прочее такое же - то что он жил за 530 евро в сутки я тоже особого криминала не вижу. Да хоть за 1530. Навальный успешный видеоблогер, ему много донатят. Как хочет, так и тратит. Было бы у меня столько денег как у него,я бы тоже такое жилье снимал в путешествиях. Так я в путешествиях дороже 150 евро за ночь не снимал ничего, но и 150 мне многовато, обычно 50-100 не больше.
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40k
Соломей Or Gm 8 минут назад
за 530 евро,можно семь дней в [мат], например.и по поводу донатов, нет ни одного успешного блогера,в мире, которому бы с биткоиного кошелька из сша, донатили по 100000 , в пересчёте на доллары за раз.Кардашьяны просто рыдают, что им тысячи фоток жопы приходится выкладывать, за 100 баксов донатов.мыслей никаких нет?
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610
zu4ara Полчаса назад
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−98
Михаил Полчаса назад
КТО ПРОПОВЕДЬ ЧИТАТЬ ЗАХОЧЕТ ЛЮДЯМ

ТОТ ЖРАТЬ НЕ ДОЛЖЕН СЛАЩЕ ЧЕМ ОНИ!!!

НЕ ХИЛО ВИЛЛУ ЗА 1,5 ЛЯМА В МЕСЯЦА ЛЕХА СНЯЛ


А МОЖЕТ ЭТО ЕГО СНЯЛИ ВМЕСТЕ С ВИЛЛОЙ?
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40k
кот Полчаса назад
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−98
Михаил Полчаса назад
А давайте посчитаем сколько там в месяц капало:

530 х 90 = 47700 руб.

47700 х 30 = 1431000 руб.


Ху...се!!!

Никак родители наплели мебели из лозы


+ лечение в Шарите

+ сама Меркель приезжала в Шарите и подмывала судно за лехой

О! Как!
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331
Дмитрий Михаил 11 минут назад
В чем проблема то? Вполне может себе позволить
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14k
Андрей 40 минут назад
Ждем пригожинских продажных шавок?

Ну давайте, минусите.
Подсчет продажных душонок открыт.
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309
Nane First NameLast 49 минут назад
Вот это у Herr припекло. Даже на парик, оператора и монтаж заморочился. Наши пропагандоны своим обезьяньим поведением даже немца в Германии достали. Надеюсь, он по-быстрому с них бабок и еще этих самых (которые "полезные") в суде срубит.
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118k
arek14 Час назад
Не " выбирали" бы 20 лет сами знаете кого, так жил бы средний класс в России.
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26k
Snork Snorkoff arek14 Час назад
Да, да.. у соседей смотрю так и живут все ))
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12k
DjnZ arek14 Полчаса назад
В 90-м так же говорили те, кто сейчас плачет.
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118k
arek14 Snork Snorkoff 5 минут назад
Тебя гребет, как живут в/на Украине?
Ты, вроде, в России за пайку кремлеботом подмахиваешь?
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118k
arek14 Час назад
Ролик снят по заказу Госдепа, ЦРУ, АНБ и МИ6 за 100500 миллионов (рублей, долларов, евро и фунтов).
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11k
KOSTELLO Час назад
Нуашо вы хотели.
Такой пиар ему телеканал устроил.
Куча зрителей.
Надо быстренько продолжить рекламку.
Еще бы, сам Владимир Ильич Навальный, у него останавливался
Солнце Русской ОППОЗИЦИИ
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3k
Владимир Час назад
ну,у той что снимала этот сюжет,тоже нашли квартиру в Москве за 50 лямов.сдают за 140 000 в месяц.так что все там хороши.
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8k
harlamov 2 часа назад
Немцы уже избавились от фашизма и теперь живут в нормальной стране и стебут путинский четвертый рейх. Зачот германские камрады. Мы вам помогли в 1941-1945, вы нам помогите сейчас. Рот фронт, товарищи. Вместе задавим фашистскую гадину.
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6k
Alexander 2 часа назад
Старый дурак на видео чего кривляется? Это должно быть прикольно? Я так понимаю, что саму стоимость он не опровергает.
На букинге цены за подобные дома, даже меньше, в Übach-Palenberg примерно 500 евро в сутки. С таким же обычным интерьером.
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803
Dmitry Guslyakov Alexander 41 минуту назад
Вопрос то изначально был в том, что у Навального нет таких доходов в принципе, чтобы тратить 500 евро в день. У него доходов официальных нет даже на 100 евро в день.
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1k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну кроме того что Р1 оказывается смотрят в Германии и даже понимают (нах навальный уже стало международным, как но пасаран ), ничего нового . Да прокололась БНД допустив журналистов из России до съемок, но хотя бы такой херней как дынный ролик не страдало бы .
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2k
Outcast 2 часа назад
Вообще интересно конечно Навальный якобы отравился в августе и примерно в тоже время его соратники отправились снимать "дворец" "темнейшего". На котором почему то не оказалось никаких средств противодроновой защиты. Которых к чм 2018 и сочи 2014 наклепали дофига. Несмотря на то что какие то мудаки (якобы еле еле ушедшие от слежки) ПОЗВОНИЛИ В ФСБ и начали интересоваться почему им нельзя к нему подойти. ФСО которое вроде его должно охранять это почему то не смутила. Хотя казалось бы такие вещи особенно при наличии людей ушедших от слежки и жаждущих разоблачить очередной "цыганский дворец" должно их очень заинтересовать. Отравился и выздоровел он тоже удачно в аккурат к пику "короновирусного кризиса". Когда проблемы накопились а решения в виде вакцины ещё не было.
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8k
ГородДомов 2 часа назад
лучше бы порно сняли .
эта пародия ничем .
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1k
Шмёль ГородДомов 2 часа назад
Так Юлька ж для того туда и махнула, наверное.
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21k
Владимир 2 часа назад
Весьма показательно что "борец с коррупцией" живет получше некоторых олигархов, а на вопрос откуда у него деньги отвечать упрямо отказывается. Еще забавней то, что его адепты очень этому радуются.
Не находите?
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1k
ALEX Владимир 48 минут назад
Ты обезьяна тупоголовая, хоть понимаешь значения слова олигарх?
.

Олигарх это представитель олигархии ("власть немногих"), то есть человек, в руках которого сосредоточена большая часть капитала государства. Иными словами, это очень обеспеченный гражданин, у которого есть очень большие деньги, крупный бизнес, предприятия, а благодаря всему этому есть власть.
.
Какая часть государственного
капитала есть у Навального?
Или у него есть крупный бизнес?, предприятия?
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21k
Владимир ALEX 46 минут назад
О, культура и вежливотсь, верный признак адептов сисяна.

Впрочем да, даже сам Леха считает своих адепто натуральным быдлом и не стесняется ссать им в уши. Они все равно тупые, и решительные.


Рсскажи, откуда у безработного Леши, у которого "Путин все украл" по 200 штук в месяц на квартиру, лям баксов на домик в США, 3 машины стоимостью почти 10 миллионов рубликов, ну и средства на 15-20 "отпусков" в год?

Про домик в Германии я пока молчу..
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1k
ALEX Владимир 24 минуты назад
Где пруфы на документы того имущества которое ты описал?!
Я тоже могу подобную )(уйню придумать.
.
Дом в Германии они арендовали за 530 евро в месяц!
Это огромные деньги?
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21k
Владимир ALEX 10 минут назад
530 евро в месяц? Серьезно?
Это тебе Навальный рассказал, да?
Ты бы сам то проверил за сколько сдается двухэтажный домик в элитном то районе.

Али слабо, соображалки не хватает?
530 евро не в месяц, а в сутки, ну так, фигня какая..
Но ведь совсем другой коленкор, да?

Но я так понимаю ни квартирку за 200 тысяч в месяц, ни суммы на обучение Дашеньки, ни домик в Калифорнии оспаривать не собираешься, да?
Бедный, практически нищий, безработный Лешка.. Ой как же его жаль..
А вот таких тупых ка ты не жаль. Вы имеете то то ,что заслуживаете. И сам Леша будет продолжать вас считать быдлом. И все остальные тоже.

Или ты мне расскажешь, что на всю эту красоту донатят Лехе россияне? Естественно бедные, нищие россияне, которые с трудом наскребают денег на куриные шкурки, у которых Путин все украл..
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1k
ALEX Владимир 5 минут назад
Пруфы в студию!
Иначе так и останешься пиз.да.болом!
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