Ангелу Меркель внесли в "чёрный список" немецкой пивной

В Германии сейчас очень неспокойно. Коронавирус не оставил властям выбора и со 2 ноября в стране вводится карантин. Руководство берлинской пивной Ständige Vertretung (StäV) озвучило своё мнение по этому поводу и одними рассуждениями не ограничилось.
Исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн решил действовать жёстко и решительно. По этому поводу он опубликовал грозный видеоролик в Facebook.
«Правительство ФРГ не добилось того, чтобы использовать время начиная с апреля, чтобы подготовить население и экономику ко второй волне (коронавируса) зимой. То, что медицинские учреждения сейчас работают на грани возможности, что невозможно отследить цепочки заражения и что в больницах не хватает персонала - это было предсказуемо. Просто со стороны правительства не было сделано ничего. Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным института Роберта Коха, составляет менее трёх процентов. Тем не менее нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию", - заявил Бринкманн.
Его деловой партнёр Ян Филипп Бубингер поддержал коллегу и напомнил, что думая о спасении экономики, власти просто списывают со счетов более 2,5 миллиона людей, работающих в гастрономическом секторе. Зная, что многие политики любят посещать их заведения был составлен «чёрный список». В него попала не только канцлер Ангела Меркель, но и министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, а также другие политики.
Бизнесмен призвал всех коллег присоединиться к их идее. А если инициативу поддержат и другие представители немецкого бизнеса, то политиков по завершению карантина вообще никуда пускать не будут. Ведь до конца месяца будут ограничены развлекательные мероприятия, закроют театры, оперу, концертные залы, ярмарки, кинотеатры, развлекательные парки, сауны. Гастрономические предприятия, бары, клубы, дискотеки будут закрыты, за исключением торговли едой навынос и работы столовых при предприятиях.
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Кроме пивных планируют закрыть все выставки, музеи, магазины стройматериалов и ещё много чего, без чего можно прожить довольно долгое время.
короче два гомосека из третьесортной пивнухи решили хайпануть на политике.
попутно попиарить свою пивнуху с дырявым пойлом, которое пруссаки вельми пытаются прислонить к понятию "ПИВО".
всё. расходимся пацаны
это не наши!!!!