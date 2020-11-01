Ангелу Меркель внесли в "чёрный список" немецкой пивной

«Правительство ФРГ не добилось того, чтобы использовать время начиная с апреля, чтобы подготовить население и экономику ко второй волне (коронавируса) зимой. То, что медицинские учреждения сейчас работают на грани возможности, что невозможно отследить цепочки заражения и что в больницах не хватает персонала - это было предсказуемо. Просто со стороны правительства не было сделано ничего. Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным института Роберта Коха, составляет менее трёх процентов. Тем не менее нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию", - заявил Бринкманн.