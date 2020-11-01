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Ангелу Меркель внесли в "чёрный список" немецкой пивной

Ангелу Меркель внесли в "чёрный список" немецкой пивной (4 фото)

Автор:
01 ноября 2020 11:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: StäV   ангела меркель   германия   коронавирус   пиво   черный список   экономика   
1093
4
В Германии сейчас очень неспокойно. Коронавирус не оставил властям выбора и со 2 ноября в стране вводится карантин. Руководство берлинской пивной Ständige Vertretung (StäV) озвучило своё мнение по этому поводу и одними рассуждениями не ограничилось.

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Метки: StäV   ангела меркель   германия   коронавирус   пиво   черный список   экономика   
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12  комментариев
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13k
Ego sum qui sum Час назад
хм, не только у нас значит жопа с лекарствами и клиниками
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509
Владимир Acu900 50 минут назад
Какая модернизация? Там все заранее продумано. Это аэропорт на время пандемии. Никто и ничего не летает. Генеральный директор аэропорта продает маски и пивандрий.
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1k
Павел 16 минут назад
Круто, что там все на обратной связи. Что население ответить может. У нас такое не прокатит. У нас тебя подставят, закроют, зажмурят. В совершенно разных измерениях живем.
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1k
andreas Полчаса назад
Интересно куда она денется при выходе на пенсию? В выборах её больше не выиграть....
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15k
бат св Полчаса назад
заголовок в моем прочтении: "Ангеле больше не наливать". А тут по серьезному.
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1k
andreas бат св Полчаса назад
Там Ангеле уже точно не нальют!
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27k
parallax 52 минуты назад
Просто закрывают то, без чего жизнь будет прекрасно продолжаться. Пиво можно выпить и дома, а пообщаться с друзьями, через интернет. А вот врача, сантехника, или завод, интернетом не заменишь.
Кроме пивных планируют закрыть все выставки, музеи, магазины стройматериалов и ещё много чего, без чего можно прожить довольно долгое время.
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44k
Albert GER Час назад
я переведу если кто не понял:

короче два гомосека из третьесортной пивнухи решили хайпануть на политике.
попутно попиарить свою пивнуху с дырявым пойлом, которое пруссаки вельми пытаются прислонить к понятию "ПИВО".
всё. расходимся пацаны

это не наши!!!!
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27k
parallax Albert GER 50 минут назад
А если правительство ничего не предпримет, то эти же дырявые будуть рвать глотку, обвиняя Меркель в бездействии.
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15k
бат св Albert GER Полчаса назад
https://www.staev.de/https://www.staev.de/ -как то не вяжется с третьесортной пивнухой с дырявым пойлом. Но тебе виднее.
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