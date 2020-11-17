Типичные ситуации людей, чьи деньги заканчиваются через несколько дней после зарплаты

Что тут сказать, ситуация в стране сложная, приходится крутиться. Герои данной подборки мастера в этом деле, поэтому могут выступать с различными советами на тему выживания. Местами смешно, местами полезно.
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