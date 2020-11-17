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Типичные ситуации людей, чьи деньги заканчиваются через несколько дней после зарплаты

Типичные ситуации людей, чьи деньги заканчиваются через несколько дней после зарплаты (17 фото)

Автор:
17 ноября 2020 19:49
Метки: акция   нищеброд   переписка   прикол   смех   совет   юмор   
1522
17
Что тут сказать, ситуация в стране сложная, приходится крутиться. Герои данной подборки мастера в этом деле, поэтому могут выступать с различными советами на тему выживания. Местами смешно, местами полезно.
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Метки: акция   нищеброд   переписка   прикол   смех   совет   юмор   
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4  комментария
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1k
Афраний 39 минут назад
Идёт конкурс,кто лучше изобрзит голод.В финал вышли американец,француз и русский.Третье место за американцем,нарисовал полупустую бутылку Виски,и кусочек сендвича.Второе за французом-пустая бутылка вина,и кусочек заплесневелого сыра.Первое за русским- )/(опа в паутине.
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13k
Егор Полчаса назад
Типичные ситуации людей, чьи деньги заканчиваются через несколько дней после зарплаты
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248
Иван Егор Минуту назад
Эту фразу надо гимном на флаг блм...
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248
Иван Егор 11 секунд назад
А как продолжение - а почему мало зарабатываете? - а я ниче делать не умею...
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