Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом

Эти ребята знают за собой все косячки, но не стесняются о них открыто говорить. Красавцы, что тут еще сказать, а подборка получилась очень веселой!
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эээ, а как бы пилотка уже не интересует? иначе похоже на пост гея