Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом

Эти ребята знают за собой все косячки, но не стесняются о них открыто говорить. Красавцы, что тут еще сказать, а подборка получилась очень веселой!

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1. Вы тоже обожаете все эти отзывы в интернете? 0 Источник:

2. Девушки, вы такие непостоянные 0 Источник:

3. Удивительно, но на Фишках каждую неделю обсуждается тема маленькой груди 0 Источник:

4. "Она не заниженная, просто я толстый" 0 Источник:

5. Вот она - самоирония 80 уровня 0 Источник:

6. Аргумент, так аргумент 0 Источник:

7. Помните его? 0 Источник:

8. Когда сначала похвасталась, а потом открыла все карты 0 Источник:

9. Семейное положение: 0 Источник:

10. Что тут будешь делать, опять эта маленькая грудь 0 Источник:

11. Мотоциклисты, привет вам 0 Источник:

12. И смех и грех 0 Источник:

13. Математика все же нужна 0 Источник:

14. Жиза 0 Источник: