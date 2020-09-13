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Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом

Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом (16 фото)

Автор:
13 сентября 2020 14:31
Сообщество : Юмор
Метки: переписка   прикол   самоирония   самокритика   самооценка   смех   юмор   
16983
16
Эти ребята знают за собой все косячки, но не стесняются о них открыто говорить. Красавцы, что тут еще сказать, а подборка получилась очень веселой!

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Метки: переписка   прикол   самоирония   самокритика   самооценка   смех   юмор   
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22  комментария
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
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1k
Дмитрий ! 2 часа назад
Нормальный нос
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом
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10k
wilddewill Варакин Алексей 2 часа назад
Сижу, ржу как конь
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198
Nane First NameLast 3 часа назад
Про лопату уже шутили?
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27k
Ed 4 часа назад
убого,минус
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1k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
На что я потратил 2 минуты своего времени?
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2k
Гур 4 часа назад
7. Так то он не только из кадетства гнида, из сволочей вообще упырь ..
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378
Алёха Гур 4 часа назад
он и в жизни упырь)))
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150
Александр Задорожный 4 часа назад
Мужики, а вот скажите, кому-то когда-то помешал крупный нос женщины, если конечно это не совсем уж огромный шнобель? У меня вот у родственницы чуть великоват, и прямо все женщины вокруг сильно из-за этого переживают, а на мой взгляд такая фигня, главное чтобы лицо милое и сама не дура.
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40k
zloykoyot Александр Задорожный 2 часа назад
А вот это ты абсолютно верно сказал.
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10k
wilddewill Александр Задорожный 2 часа назад
Знаете.... Я по молодости был безумно влюблен в одну девушку.... У неё нос был как у заправского грузина. Огромный, с горбинкой, но именно он делал её безумно красивой) Не знаю как объяснить. Без этого носа она бы была, наверное даже страшная.... А где-то, смотришь и думаешь, вот это шнобель.... Тут все от конкретной ситуации зависит. На фото в посте вполне симпатичная девченка.
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10k
wilddewill Александр Задорожный 2 часа назад
Кстати, у нас с ней не сложилось.... До сих пор вспоминаю только с самыми тёплыми чувствами)))
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77
wr1 Кузнец душ. 48 минут назад
"Главное ЖоПа и СИСКИ. "
---------
эээ, а как бы пилотка уже не интересует? иначе похоже на пост гея
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1k
просто программист wr1 21 минуту назад
Это же было про размер)
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223
Placid 4 часа назад
Всеми руками за! Отличное чувство юмора и море позитива у людей.
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