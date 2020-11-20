Полезно и весело: Житейские хитрости от пользователей соцсетей

Герои данной подборки на собственной шкуре протестировали все эти приемы, которые здорово облегчают жизнь. P.S. Если ничего дельного не найдете, то посмеетесь от души - это 100%!
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