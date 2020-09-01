Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать

Про такие посты обычно говорят, что после их просмотра, жизнь уже не будет прежней. С юмором и пользой - все учтено!

4. Еще вот такие дизайнерские масочки есть. Красный маркер и проблем решена 0 Источник:

10. Если вам надоели ямы на дороге, то просто капните в них бензин 0 Источник: