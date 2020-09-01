Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать

Про такие посты обычно говорят, что после их просмотра, жизнь уже не будет прежней. С юмором и пользой - все учтено!
1. Ищете вторую половину, но есть несколько критериев?
2. Холостяки, ваш выход
3. Борцам за социальную дистанцию посвящается
4. Еще вот такие дизайнерские масочки есть. Красный маркер и проблем решена
5. Иногда среди полезных советов встречается настоящий троллинг
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7. А что, так можно было?
8. Друзья, не благодарите. План - бомба!
9. Не очень красиво, но практично
10. Если вам надоели ямы на дороге, то просто капните в них бензин
11. Девушки, запишите себе
12. Когда проверенный лайфхак оказался полным бредом
13. Пятничный лайфхак в действии
14. И еще один пятничный лайфхак
15. Когда ты в душе инженер
16. Вера и верующие
17. Сезон арбузов в самом разгаре - не проходите мимо этих советов!
18. Жизненный лайфхак
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А если представить что в 13 веке говорили тоже на русском языке - то ты его сейчас вообще не поймешь.