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Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать

Гениальные житейские хитрости, которые хочется немедленно попробовать (19 фото)

Автор:
01 сентября 2020 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Лайфхак   житейская хитрость   коронавирус   прикол   смех   совет   юмор   
3317
19
Про такие посты обычно говорят, что после их просмотра, жизнь уже не будет прежней. С юмором и пользой - все учтено!

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Метки: Лайфхак   житейская хитрость   коронавирус   прикол   смех   совет   юмор   
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10  комментариев
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21
Дядя Витя Час назад
Я сиськи показывал - не работает!
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1k
Umka 3 минуты назад
15 фотка-фуфел. Инженер сделает подвес из шнурка зарядки без маски
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Валерий 19 минут назад
За слово "лайфхак"-минус. "Житейская мудрость!"
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16k
Николай Валерий 2 минуты назад
В русском языке тысячи заимствованных слов.
А если представить что в 13 веке говорили тоже на русском языке - то ты его сейчас вообще не поймешь.
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