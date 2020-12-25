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"50 тысяч? Фу, нищеброд!": девушки рассуждают о мужских зарплатах

"50 тысяч? Фу, нищеброд!": девушки рассуждают о мужских зарплатах (15 фото)

Автор:
25 декабря 2020 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Нищеброды   женский форум   зарплата мужчин   приколы   содержанки   юмор   
1449
15
Зарплата мужчин сегодня - обсуждаемая тема. На женских форумах собираются целые консилиумы, чтоб разобраться, стоит ли давать парню с зарплатой в 50 тысяч рублей, или найти кого-то более достойного. Современные девушки сначала смотрят на выписку банковского счета, а затем на другие качества мужчины!
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Метки: Нищеброды   женский форум   зарплата мужчин   приколы   содержанки   юмор   
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3k
Нечаинка 50 минут назад
Забаньте уже автора на женских форумах. Пожалуйста. Пока всю эту хрень сюда не перетащил.
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525
Вадим Иванов 47 секунд назад
зачем это мусолить? ну молодые -из Москвы -естественно пока ценник высокий. Как с авто -новая иномарка запредельно, 3-5 летка уже лучше; есть сколы, подкрасы (т.е повидашая жизнь с прицепом)-ниже рыночной цены. Рос автопром( по аналогии девушка с регионов) -еще привлекательнее цена...Рыночные отношения...
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12k
Совранский 15 минут назад
"50 тысяч? Фу, нищеброд!": девушки рассуждают о мужских зарплатах
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1k
Мистер Фикс 23 минуты назад
Вьюношеский максимализьм

Открываем сайты знакомств, и видим, что женщины за 40 ищут простого, доброго, в меру пьющего... особенно если она рсп, а таких там 90%. Есть конечно и в 40 бездетные, с огромным ЧСВ, но это уже клиника.
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8k
K7OO Полчаса назад
Уже который день эту дичь мусолят. Ну понтуются глупые курицы друг перед другом на своих форумах, было бы о чем говорить. К реальной жизни все это имеет очень отдаленное отношение.
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16k
бат св 38 минут назад
Вот так и эти шмары с пустыми холодильниками и котами в своих серпентариях шипят,пока думают что они как минимум мисс Мира, как только будет за 30 стиль жизни "членфри"плавно переходит в активный поиск типа"был бы настоящий мужЫк,не в деньгах счастье"
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3k
ваня панкин 42 минуты назад
тп - и диагноз окончательный... их бы млять, недоразвитых в колхоз, на картошку и так далее...
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32k
Антон 46 минут назад
Котики уже ждут!
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22k
Андрей 49 минут назад
Да и хрен с ними, котиков хватит на всех!
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1k
Che 56 минут назад
Шлюховатые твари
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