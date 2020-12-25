"50 тысяч? Фу, нищеброд!": девушки рассуждают о мужских зарплатах

Можно подумать, что это фейк, однако полистав подобные темы на женских форумах, оказалось, что большинство девушек придерживаются такого же мнения. Сколько же в итоге должен зарабатывать мужчина, чтобы подходить горе-содержанкам? 300 тысяч? 500? Им всегда будет мало!