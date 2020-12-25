"50 тысяч? Фу, нищеброд!": девушки рассуждают о мужских зарплатах

Зарплата мужчин сегодня - обсуждаемая тема. На женских форумах собираются целые консилиумы, чтоб разобраться, стоит ли давать парню с зарплатой в 50 тысяч рублей, или найти кого-то более достойного. Современные девушки сначала смотрят на выписку банковского счета, а затем на другие качества мужчины!
На Фишках недавно вышел пост с роликом, где девушка рассказывает о том, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы не быть нищебродом
Можно подумать, что это фейк, однако полистав подобные темы на женских форумах, оказалось, что большинство девушек придерживаются такого же мнения. Сколько же в итоге должен зарабатывать мужчина, чтобы подходить горе-содержанкам? 300 тысяч? 500? Им всегда будет мало!
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7. Хорошо, что современные девушки сразу дают понять, что не только нищебродам, но и адекватным парням лучше от них держаться подальше
Девушки, скажите! Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы не быть нищебродом?
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Открываем сайты знакомств, и видим, что женщины за 40 ищут простого, доброго, в меру пьющего... особенно если она рсп, а таких там 90%. Есть конечно и в 40 бездетные, с огромным ЧСВ, но это уже клиника.