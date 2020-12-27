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Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез

Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез (17 фото)

Автор:
27 декабря 2020 12:52
Сообщество : Юмор
Метки: опечатки   ошибки   переписки   приколы   смех   сообщение   юмор   
1176
17
Подстроить данные ситуации не получилось бы даже у самых опытных пранкеров. Даю обещание, что этот пост поднимет ваше настроение на максимальный уровень.
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Метки: опечатки   ошибки   переписки   приколы   смех   сообщение   юмор   
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8  комментариев
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439
insaider 36 минут назад
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
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Сергей Дёмин 10 минут назад
смахивает на работу в фоторедакторе,одну букву подчистил и вперед на фишки)
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Patmaz Полчаса назад
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
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4k
Александр Иванов Полчаса назад
А что не так с объявой про рок-группу?
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16k
Anna Александр Иванов 24 минуты назад
босса у них нет
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4k
Александр Иванов Anna 20 минут назад
Ну, детская описка, что обсасывать её?
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16k
Anna Александр Иванов 19 минут назад
да я хз
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Агент Безопасной Национальности Anna 17 минут назад
И не просто босса, а бос-гитариста
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