Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез

Подстроить данные ситуации не получилось бы даже у самых опытных пранкеров. Даю обещание, что этот пост поднимет ваше настроение на максимальный уровень.
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