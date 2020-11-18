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О редкой человеческой мутации ApoA-1 Milano, продлевающей жизнь

О редкой человеческой мутации ApoA-1 Milano, продлевающей жизнь (5 фото)

Автор:
18 ноября 2020 10:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: ApoA-1 Milano   Лимоне-суль-Гарда   генетические мутации   долголетие   италия   мутации   человеческие мутации   
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В 1979 году исследователи обнаружили, что часть жителей небольшой итальянской коммуны Лимоне-суль-Гарда имеют в крови мутантную форму аполипопротеина (называемую ApoA-1 Milano), которая индуцирует здоровую форму холестерина, что приводит к снижению риска атеросклероза.

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Метки: ApoA-1 Milano   Лимоне-суль-Гарда   генетические мутации   долголетие   италия   мутации   человеческие мутации   
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