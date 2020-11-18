О редкой человеческой мутации ApoA-1 Milano, продлевающей жизнь

Из-за его потенциальной эффективности было высказано предположение, что разработка синтетического ApoA-1 Milano может быть ключевым фактором в искоренении ишемической болезни сердца. Лидером в этой области являются компании Pfizer и Cardigant Medical. Но пока прототипы лекарств очень дороги в производстве. Фармацевтические гиганты ищут способы снижения стоимости лекарств на основе ApoA-1 Milano.