О редкой человеческой мутации ApoA-1 Milano, продлевающей жизнь

В 1979 году исследователи обнаружили, что часть жителей небольшой итальянской коммуны Лимоне-суль-Гарда имеют в крови мутантную форму аполипопротеина (называемую ApoA-1 Milano), которая индуцирует здоровую форму холестерина, что приводит к снижению риска атеросклероза.
ApoA1 Milano был впервые обнаружен доктором Чезаре Сиртори (Милан). Чезаре также доказал, что его присутствие значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Вероятно, именно этот белок виновен в том, что в Лимоне-суль-Гарда большой процент людей доживают до 100 лет.
Исследование показали, что мутация появилась примерно в XVIII веек. Мутация была прослежена до одного человека — Джованни Помарелли, который родился в деревне в 1780 году и передал её своим потомкам.
Интерес к этой мутации белка проявили фармацевтические компании.
Генная терапия Apo AI Milano в сочетании с диетой с низким содержанием холестерина вызывает быструю и значительную регрессию атеросклероза у мышей.
Из-за его потенциальной эффективности было высказано предположение, что разработка синтетического ApoA-1 Milano может быть ключевым фактором в искоренении ишемической болезни сердца. Лидером в этой области являются компании Pfizer и Cardigant Medical. Но пока прототипы лекарств очень дороги в производстве. Фармацевтические гиганты ищут способы снижения стоимости лекарств на основе ApoA-1 Milano.
Источник:
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