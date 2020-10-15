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А на что вы готовы ради карьеры? История итальянской отравительницы

А на что вы готовы ради карьеры? История итальянской отравительницы (2 фото)

Автор:
15 октября 2020 20:53
Сообщество : Истории
Метки: италия   коллеги   кофе   отравление   работа   стакан   транквилизаторы   
1362
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53-летняя итальянка в течение 9 месяцев подсыпала транквилизаторы в кофе коллеги, чтобы дискредитировать её в лице начальства.

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Метки: италия   коллеги   кофе   отравление   работа   стакан   транквилизаторы   
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4  комментария
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21k
Dobry vojak Svejk Час назад
9 месяцев бегала за кофе для сослуживцев? За девять месяцев приёма транков человек не то чтобы работать - с кровати встать не захочет.
Когда такую херню сочиняете - хоть сроки сокращайте, лайкодро... любители мыльных сказок на ночь.
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4k
просто Дмитрий 11 минут назад
Закон офиса (курятника)
...ПОДВИНЬ БЛИЖНЕГО, ОБОСРИ НИЖНЕГО
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102
776166 51 минуту назад
Графомания или смерть!1
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А на что вы готовы ради карьеры? История итальянской отравительницы
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