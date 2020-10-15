А на что вы готовы ради карьеры? История итальянской отравительницы

53-летняя итальянка в течение 9 месяцев подсыпала транквилизаторы в кофе коллеги, чтобы дискредитировать её в лице начальства.
Женщина узнала, что в компании возможно сокращение. Поэтому в её голове родился хитрый план, как провернуть всё так, чтобы уволили коллегу, а не её.
Для осуществления плана она всегда вызывалась ходить за кофе для коллег в ближайший кафетерий. А по пути на работу капала в напиток для жертвы немного транквилизаторов. Через некоторое время эта коллега стала чувствовать себя уставшей, сонной – и дома, и на работе.
А вскоре заснула за рулём и въехала в дерево на автомобиле. Побыв несколько недель на больничном, жертва снова почувствовала себя хорошо. И тогда у неё появились первые подозрения.
Для осуществления плана она всегда вызывалась ходить за кофе для коллег в ближайший кафетерий. А по пути на работу капала в напиток для жертвы немного транквилизаторов. Через некоторое время эта коллега стала чувствовать себя уставшей, сонной – и дома, и на работе.
А вскоре заснула за рулём и въехала в дерево на автомобиле. Побыв несколько недель на больничном, жертва снова почувствовала себя хорошо. И тогда у неё появились первые подозрения.
Потерпевшая вернулась на работу, и коварная коллега вновь решила продолжить травить знакомую. Но та вместо того, чтобы выпить кофе только сделала вид, а сама после работы отнесла стаканчик в лабораторию. После результатов, которые показали наличие транквилизаторов – женщина сразу же обратилась в полицию.
Не имея прямых доказательств, полиция просто проследила за преступницей, когда та вновь пошла за кофе и запечатлела момент его отравления.
На суде женщина отрицала всё, несмотря на фотографии доказательств. Суд отправил отравительницу в тюрьму на 4 года.
Не имея прямых доказательств, полиция просто проследила за преступницей, когда та вновь пошла за кофе и запечатлела момент его отравления.
На суде женщина отрицала всё, несмотря на фотографии доказательств. Суд отправил отравительницу в тюрьму на 4 года.
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