А на что вы готовы ради карьеры? История итальянской отравительницы

Женщина узнала, что в компании возможно сокращение. Поэтому в её голове родился хитрый план, как провернуть всё так, чтобы уволили коллегу, а не её.



Для осуществления плана она всегда вызывалась ходить за кофе для коллег в ближайший кафетерий. А по пути на работу капала в напиток для жертвы немного транквилизаторов. Через некоторое время эта коллега стала чувствовать себя уставшей, сонной – и дома, и на работе.



А вскоре заснула за рулём и въехала в дерево на автомобиле. Побыв несколько недель на больничном, жертва снова почувствовала себя хорошо. И тогда у неё появились первые подозрения.