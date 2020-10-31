Итальянская деревушка заманивает молодежь деньгами

Главные требования к потенциальным жителям: возраст от 18 до 40 лет, готовность работать гидами в турфирмах, уборщиками и обслуживающим персоналом в отелях, офисными работниками, продавцами продуктов. Если же человек захочет открыть своё дело, то власти помогут подобрать помещение в аренду по небольшой цене. Также кандидаты на звание нового жителя деревеньки должны быть гражданами Италии или ЕС.



Власти собираются заключать контракты с новосёлами, дабы они не уехали из населённого пункта, после получения денежной помощи. По его условиям контракта человеку необходимо прожить в Санто-Стефано-Ди-Сессанио не менее 5 лет.