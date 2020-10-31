Итальянская деревушка заманивает молодежь деньгами

Деревня Санто-Стефано-Ди-Сессанио, расположенная на вершине холма, приглашает людей, готовых переехать на срок не менее 5 лет. Это сделано для того, чтобы омолодить население, которое состоит из пожилых людей.
Деревня расположена в Апеннинских горах. В ней зарегистрировано 115 человек, а по факту постоянно проживает 60-70. И практически все они пенсионеры.
Поэтому власти района придумали уловку, которая поможет им возродить деревню. Каждому переехавшему человеку будет предоставлено жильё от государства по самой минимальной аренде. А также единоразовая выплата до 20 000 евро (1 850 000 рублей) и ежегодная помощь до 8000 евро (740 000 рублей).
Поэтому власти района придумали уловку, которая поможет им возродить деревню. Каждому переехавшему человеку будет предоставлено жильё от государства по самой минимальной аренде. А также единоразовая выплата до 20 000 евро (1 850 000 рублей) и ежегодная помощь до 8000 евро (740 000 рублей).
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Главные требования к потенциальным жителям: возраст от 18 до 40 лет, готовность работать гидами в турфирмах, уборщиками и обслуживающим персоналом в отелях, офисными работниками, продавцами продуктов. Если же человек захочет открыть своё дело, то власти помогут подобрать помещение в аренду по небольшой цене. Также кандидаты на звание нового жителя деревеньки должны быть гражданами Италии или ЕС.
Власти собираются заключать контракты с новосёлами, дабы они не уехали из населённого пункта, после получения денежной помощи. По его условиям контракта человеку необходимо прожить в Санто-Стефано-Ди-Сессанио не менее 5 лет.
Власти собираются заключать контракты с новосёлами, дабы они не уехали из населённого пункта, после получения денежной помощи. По его условиям контракта человеку необходимо прожить в Санто-Стефано-Ди-Сессанио не менее 5 лет.
Власти сообщают, что с 15 октября подали заявки 1500 человек. Для первого переселения они собираются выбрать 10 человек или 5 семей. Позже будут отбираться ещё кандидаты.
Санто-Стефано-Ди-Сессанио хоть и находится в горах, но до ближайшего крупного города полчаса езды, а до Рима всего 2 часа.
Санто-Стефано-Ди-Сессанио хоть и находится в горах, но до ближайшего крупного города полчаса езды, а до Рима всего 2 часа.
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