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Итальянская деревушка заманивает молодежь деньгами

Итальянская деревушка заманивает молодежь деньгами (5 фото)

Автор:
31 октября 2020 14:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Санто-Стефано-Ди-Сессанио   деньги   деревня   италия   молодёжь   переселение   помощь   работа   
988
5
Деревня Санто-Стефано-Ди-Сессанио, расположенная на вершине холма, приглашает людей, готовых переехать на срок не менее 5 лет. Это сделано для того, чтобы омолодить население, которое состоит из пожилых людей.
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Метки: Санто-Стефано-Ди-Сессанио   деньги   деревня   италия   молодёжь   переселение   помощь   работа   
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3k
Taf Taffus 58 минут назад
Для начала было бы хорошо рассказать почему местная молодежь сдриснула из этого райского уголка. Ну и список вакансий впечатляет. По ходу даже ливийские иммигранты этот итальянский Зажопинск обходят стороной.
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1
Игорь Игорь 17 минут назад
кому звонить? куда обращаться?
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53
Умница-красавица Полчаса назад
Бросила бы все и уехала, но мне чуть больше 40((
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−9
Князь Курбский Полчаса назад
Да вся Россия бы рванула
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2k
мемфрид Полчаса назад
Несбыточная мечта....
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11k
Yasen_Perec 55 минут назад
Про знание языка ничего не сказано. Одним английским, наверное не отделаешься. Особенно если открывать своё дело.
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7
Green Yasen_Perec 20 минут назад
Люди в более глухих деревеньках и старшего поколения на английском не разговаривают, точнее практически не разговаривают. Так что не отделаться это точно да и они любят когда иностранцы говорят на итальянском, отношение к вам меняется до более дружелюбного.
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6k
Вася Час назад
я бы даже не раздумывал
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3k
Andrey Abramov Вася Полчаса назад
Почитай комменты хохлов, они люди опытные, знают что там нужно делать, поехали бы сами, но выносить горшки за стариками в Палермо и в этой глуши, это разные деньги. Вот ты готов ухаживать за их лежачими пенсионерами за 1000 евро? Я нет, эти деньги я и дома заработаю.
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7k
Тудаблин Час назад
прислуга в дом престарелых
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2k
ваня панкин Час назад
у нас своих хватает... только всем насрать...
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