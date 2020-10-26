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Самая большая и красивая итальянская дырочка — Поццо дель Мерро

Самая большая и красивая итальянская дырочка — Поццо дель Мерро (3 фото)

Автор:
26 октября 2020 14:07
Сообщество : Жизнь
Метки: Лацио   Поццо дель Мерро   воронки   достопримечательности   италия   карстовые воронки   пещеры   чудеса природы   
1927
3

Одна из самых глубоких, но также и наименее изученная воронка на нашей планете.

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Метки: Лацио   Поццо дель Мерро   воронки   достопримечательности   италия   карстовые воронки   пещеры   чудеса природы   
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6k
Михалыч 45 минут назад
Ну и заголовок...

Ну и заголовок...
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2k
Дарвин и аморальная премия Минуту назад
Итольянская дырочка???? Думал тут поо какую-то Чичолину будут рассказывать
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7k
Андрей Ватрушкин 5 минут назад
Алмазная дыра (не дырка).
Алмазная дыра (не дырка).
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13k
Габит Калыков 43 минуты назад
Симпатичная дырочка!
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Интересно, но

вулканической активности, размывающей карбонатные породы.

???
Может быть, все таки это карст, то есть вода, размывающая карбонатные породы?
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30k
Опаньки Час назад
моей бывшей
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Опаньки Час назад
Ты туда целиком нырял? С аквалангом?
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25k
Антон Час назад
"Какие большие дыры знаете вы?"
А вы провокатор...
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25k
Snork Snorkoff Час назад
=Какие большие дыры знаете вы?=

Роснано, Роскосмос, Автоваз... бля, да бесконечно перечислять можно.
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Слепой Пью Час назад
Таблички с подписью "Граф Монте-Кристо" не нашли?
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