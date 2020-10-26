Самая большая и красивая итальянская дырочка — Поццо дель Мерро

Одна из самых глубоких, но также и наименее изученная воронка на нашей планете.
Поццо дель Мерро представляет собой затопленную воронку, расположенную в сельской местности Италии к северо-востоку от Рима.
Воронка находится в муниципалитете Сант-Анджело Романо.
Внутри 80-метровой конической ямы находится вода.
Кстати, это вторая по глубине подводная вертикальная пещера в мире.
В 2000-м году году были отправлены глубоководные аппараты для исследования дна пещеры. Первый аппарат погрузился на 210 метров, не достигнув дна. Второй аппарат опустился на 310 метров под воду. Второй аппарат также не достиг дна. В 2002 году проводилось ещё одно исследование водной части пещеры. Водный робот Prometeo опустился на 392 метра. В результате был обнаружен узкий горизонтальный проход.
Считается, что эта воронка образовалась в результате вулканической активности, размывающей карбонатные породы.
В 1890 году Поццо дель Мерро появляется в примечаниях к туристическому маршруту, ведущего из Рима в Сант-Анджело-Романо, и описывается как "своего рода пропасть, на дне которой простирается небольшое озеро с крутыми склонами". Других сведений в исторических книгах и картах не обнаружено.
Первые исследования были проведены профессором Альдо Джакомо Сегре в 1940-х годах. Подробное описание пещеры он составил в 1948 году.
В 1970-х годах Муниципальная компания по электроснабжению и водоснабжению Рима (ACEA) построила несколько сооружений для сбора жидкой массы. Вода использовалась для питьевых целей. Однако по мере того, как вода перекачивалась, её состав все больше и больше менялся, становясь более богатым серой. По этой причине воронку перестали использовать в качестве водозабора в 1978 году. В тот период было сделано интересное наблюдение. Когда специалисты компании ACEA выкачивали воду из Поццо дель Мерро, уровень второго колодца, расположенного между Тибуртина и Гуидония Монтеселио, также снижался. Скорее всего, этот колодец и пещера связаны между собой.
Доступ к скважине по-прежнему запрещён по соображениям безопасности из-за высокого риска обрушения породы и хрупкости её экосистемы.
По склонам колодца произрастают кустарники, лавр, дубы. Также на берегах воронки растут орхидеи.
В нижней части полости, рядом водой, встречаются разные виды папоротников, а также экземпляры инжира и бузины.
Поверхность озера когда-то была покрыта ковром из ряски, которая затем вымерла из-за инвазивных видов водных папоротников, произрастающих на юго-востоке Бразилии: сальвинии гигантской.
В 2003 году специальная пожарная бригада провела рекультивацию пещеры. Водный папоротник был уничтожен.
В этой пещере обитают популяции крапчатого тритона и итальянского хохлатого тритона. Также встречается апеннинская лягушка.
Самым большим сюрприрозом стала фауна подводной части. В 70 метрах от поверхности в 2005 году был обнаружен неизвестный ранее вид ракообразных амфипод (бокоплавов) Niphargus cornicolanus.
Какие большие дыры знаете вы?
Источник:
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вулканической активности, размывающей карбонатные породы.
???
Может быть, все таки это карст, то есть вода, размывающая карбонатные породы?
А вы провокатор...
Роснано, Роскосмос, Автоваз... бля, да бесконечно перечислять можно.