Самая большая и красивая итальянская дырочка — Поццо дель Мерро

В 1890 году Поццо дель Мерро появляется в примечаниях к туристическому маршруту, ведущего из Рима в Сант-Анджело-Романо, и описывается как "своего рода пропасть, на дне которой простирается небольшое озеро с крутыми склонами". Других сведений в исторических книгах и картах не обнаружено.

Первые исследования были проведены профессором Альдо Джакомо Сегре в 1940-х годах. Подробное описание пещеры он составил в 1948 году.

В 1970-х годах Муниципальная компания по электроснабжению и водоснабжению Рима (ACEA) построила несколько сооружений для сбора жидкой массы. Вода использовалась для питьевых целей. Однако по мере того, как вода перекачивалась, её состав все больше и больше менялся, становясь более богатым серой. По этой причине воронку перестали использовать в качестве водозабора в 1978 году. В тот период было сделано интересное наблюдение. Когда специалисты компании ACEA выкачивали воду из Поццо дель Мерро, уровень второго колодца, расположенного между Тибуртина и Гуидония Монтеселио, также снижался. Скорее всего, этот колодец и пещера связаны между собой.

Доступ к скважине по-прежнему запрещён по соображениям безопасности из-за высокого риска обрушения породы и хрупкости её экосистемы.



По склонам колодца произрастают кустарники, лавр, дубы. Также на берегах воронки растут орхидеи.

В нижней части полости, рядом водой, встречаются разные виды папоротников, а также экземпляры инжира и бузины.

Поверхность озера когда-то была покрыта ковром из ряски, которая затем вымерла из-за инвазивных видов водных папоротников, произрастающих на юго-востоке Бразилии: сальвинии гигантской.

В 2003 году специальная пожарная бригада провела рекультивацию пещеры. Водный папоротник был уничтожен.

В этой пещере обитают популяции крапчатого тритона и итальянского хохлатого тритона. Также встречается апеннинская лягушка.

Самым большим сюрприрозом стала фауна подводной части. В 70 метрах от поверхности в 2005 году был обнаружен неизвестный ранее вид ракообразных амфипод (бокоплавов) Niphargus cornicolanus.



