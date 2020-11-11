Новая технология может спасти Венецию от будущих наводнений

Непривычно долгий срок выполнения проекта настроил местных жителей скептически. Коррупция политиков и их нерешительность, массовые задержки и крупный бюджет, который не принес видимых результатов, — все это способствовало распространению недоверия. Корреспондент CBS Боб Саймон подобрал лучшие слова, чтобы выразить всеобщее разочарование во время репортажа о наводнении в 2001 году: «Понадобилось почти 20 лет, чтобы разработать проект Моисей, и последние 10 лет Италия спорит о нем. И венецианцы… опасаются, что итальянских политиков встряхнет только еще одно катастрофическое наводнение».