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Новая технология может спасти Венецию от будущих наводнений

Новая технология может спасти Венецию от будущих наводнений (5 фото)

Автор:
11 ноября 2020 13:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: mose   венеция   италия   наводнение   новости   
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Во время недавнего наводнения жители Венеции увидели проблеск надежды. Впервые за 1200 лет им не пришлось собирать пожитки в ожидании, что вода зальет их дома и офисы. Наконец-то завершились испытания новой системы защиты от наводнений, которая находилась в разработке с 1984 года, и она успешно сдержала воду из Адриатического моря.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: mose   венеция   италия   наводнение   новости   
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Профессор Преображенский Полчаса назад
Вот как всё просто, а в Питере дамбу зачем то построили
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