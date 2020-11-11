Новая технология может спасти Венецию от будущих наводнений

Во время недавнего наводнения жители Венеции увидели проблеск надежды. Впервые за 1200 лет им не пришлось собирать пожитки в ожидании, что вода зальет их дома и офисы. Наконец-то завершились испытания новой системы защиты от наводнений, которая находилась в разработке с 1984 года, и она успешно сдержала воду из Адриатического моря.
Систему MOSE (акроним от «Modulo Sperimentale Elettromeccanico» — экспериментальный электромеханический модуль) установили на каждом крупном входе в лагуну, чтобы изолировать ее от моря. MOSE состоит из 78 шлюзов, которые поднимаются во время прилива, создавая временную плотину, блокирующую Адриатическое море. Название проекта также является итальянским именем библейского персонажа Моисея, который развел Красное море, чтобы вывести еврейский народ из Египта. Уместное сравнение для венецианцев, уже давно привыкших к наводнениям, которые нарушают их ритм жизни и работы.
Непривычно долгий срок выполнения проекта настроил местных жителей скептически. Коррупция политиков и их нерешительность, массовые задержки и крупный бюджет, который не принес видимых результатов, — все это способствовало распространению недоверия. Корреспондент CBS Боб Саймон подобрал лучшие слова, чтобы выразить всеобщее разочарование во время репортажа о наводнении в 2001 году: «Понадобилось почти 20 лет, чтобы разработать проект Моисей, и последние 10 лет Италия спорит о нем. И венецианцы… опасаются, что итальянских политиков встряхнет только еще одно катастрофическое наводнение».
Но 3 октября 2020 года итальянцы наконец получили неопровержимые доказательства того, что новая система может сработать. Площадь Сан-Марко обычно затапливают acque alte, «высокие воды» высотой около метра, но из-за вмешательства MOSE площадь осталась почти сухой (не считая пары луж). Поскольку изменение климата усугубляет и без того сложную ситуацию, и acque alte становятся более интенсивными, остается надеяться, что этот тест — признак того, что Венеция сможет пережить усиливающиеся наводнения.
Но это, все же, не панацея. Текущего применения MOSE недостаточно, чтобы остановить наводнение во всем городе, однако системы хватает на то, чтобы предотвратить колоссальный ущерб, который привык ожидать город.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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