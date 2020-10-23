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"Учитель - не дрессировщик тюленей": 13 цитат из книг Джанни Родари

"Учитель - не дрессировщик тюленей": 13 цитат из книг Джанни Родари (13 фото)

Автор:
23 октября 2020 17:57
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: 100   Джельсомино   Родари   Чиполлино   италия   книги   писатель   юбилей   
853
13
100 лет со дня рождения автора "Приключений Чиполлино", "Путешествия Голубой стрелы", "Джельсомино в Стране лжецов", "Сказок по телефону", одного из любимых сказочников советских детей.
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Метки: 100   Джельсомино   Родари   Чиполлино   италия   книги   писатель   юбилей   
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3  комментария
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640
Никита Час назад
Только с возрастом понимаешь всю глубину и мудрость сказанного.
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357
Nane First NameLast 7 минут назад
В мультике Синьор Помидор был самым колоритным персонажем. Даже если сравнить его с Лимоном или Вишеньками.
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3k
uutb 56 минут назад
Ох, как точно подмечено! Особенно насчет тюрем и представлений!
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