"Учитель - не дрессировщик тюленей": 13 цитат из книг Джанни Родари

100 лет со дня рождения автора "Приключений Чиполлино", "Путешествия Голубой стрелы", "Джельсомино в Стране лжецов", "Сказок по телефону", одного из любимых сказочников советских детей.
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Сказка про Чиполлино была написана в начале 1950-х, но и по сей день не теряет актуальности.
В ноябре 2019 года спектакль по книге Родари отказались показывать на фестивале в Москве, хотя сначала этот спектакль был отобран для участия в фестивале. "Мне было сказано, что "такое нельзя демонстрировать на сцене государственного театра, вы должны понимать, у нас семьи и ипотеки, мне такие проблемы не нужны", - рассказла тогда о запрете Надежда Егорова, художественный руководитель Московского Лианозовского театра. "Ну да, «Чиполлино» сейчас актуальный текст, но мы в этом не виноваты, не мы его актуальным делаем", - также сказала Надежда Егорова.
В ноябре 2019 года спектакль по книге Родари отказались показывать на фестивале в Москве, хотя сначала этот спектакль был отобран для участия в фестивале. "Мне было сказано, что "такое нельзя демонстрировать на сцене государственного театра, вы должны понимать, у нас семьи и ипотеки, мне такие проблемы не нужны", - рассказла тогда о запрете Надежда Егорова, художественный руководитель Московского Лианозовского театра. "Ну да, «Чиполлино» сейчас актуальный текст, но мы в этом не виноваты, не мы его актуальным делаем", - также сказала Надежда Егорова.
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