27-летний итальянец Николо Саверино покрыл сплошной черной татуировкой 70% своего тела, включая белки глаз. У него проколота губа, раздвоен язык и заострены уши - при этом после операции он хранит обрезки собственных ушей в запечатанной склянке. Он называет себя "мутантом" - и старается, как может, оправдать это прозвище.
27-летний итальянец Николо Скаверино - фанат экстремальной пластической хирургии. В ходе многочисленных операций он раздвоил себе язык, сделал вырезы в ушах, вставил рога-импланты и залил белки глаз черными чернилами.
Николо Саверино живет в Априлии и работает в цирке, выступая с номером "человек-змея" и демонстрируя зрителям свою гибкость. Он начал модифицировать свое тело в 18 лет. 70% его тела покрыто татуировками, в том числе лицо, целиком выкрашенное черной краской. Сейчас николо 27, и в ближайшие годы он намерен завершить свою модификацию. покрыв тату оставшиеся 30% тела.
На лице у Николо - 13 проколов, не считая рогов-имплантов. Обрезки собственных ушей, удаленные в ходе очередной косметической операции. он хранит в запечатанном пузырьке со спиртом.
"Мне нравятся сложные задачи и нравится изменять свое тело, поэтому я трачу на это деньги, - говорит Николо. - Я вижу в ужасе красоту. У меня нет идолов и образцов для подражания, я предпочитаю быть оригинальным, а не копировать кого-то".
На необычную внешность николо люди реагируют по-разному, но негативные комментарии. по его словам, его не задевают. никколо говорит. что его бабушка с дедушкой (они воспитали его вместо родителей), а также друзья поддерживают его и любят таким, какой он есть. "Меня вырастили бабушка и дедушка, я называл их "мама" и "папа", мать не присутствовала в моей жизни. Пока я рос, у меня было много проблем. мне пришлось преодолеть массу препятствий, и это тоже подтолкнуло меня к смене внешности", - говорит он.
На необычную внешность николо люди реагируют по-разному, но негативные комментарии. по его словам, его не задевают. никколо говорит. что его бабушка с дедушкой (они воспитали его вместо родителей), а также друзья поддерживают его и любят таким, какой он есть. "Меня вырастили бабушка и дедушка, я называл их "мама" и "папа", мать не присутствовала в моей жизни. Пока я рос, у меня было много проблем. мне пришлось преодолеть массу препятствий, и это тоже подтолкнуло меня к смене внешности", - говорит он.
"Многие говорят мне, что им нравится моя внешность и свобода самовыражения, - говорит Николо. - Бывают и оскорбления, но я научился их игнорировать. Просто многим людям только того и надо, чтобы уничтожить в других позитивный настрой".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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