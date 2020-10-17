"Мне нравятся сложные задачи и нравится изменять свое тело, поэтому я трачу на это деньги, - говорит Николо. - Я вижу в ужасе красоту. У меня нет идолов и образцов для подражания, я предпочитаю быть оригинальным, а не копировать кого-то".

На необычную внешность николо люди реагируют по-разному, но негативные комментарии. по его словам, его не задевают. никколо говорит. что его бабушка с дедушкой (они воспитали его вместо родителей), а также друзья поддерживают его и любят таким, какой он есть. "Меня вырастили бабушка и дедушка, я называл их "мама" и "папа", мать не присутствовала в моей жизни. Пока я рос, у меня было много проблем. мне пришлось преодолеть массу препятствий, и это тоже подтолкнуло меня к смене внешности", - говорит он.