В Бельгии продали гоночного голубя за $1,9 миллиона

Это самый дорогой голубь в мире!
Неожиданным результатом закончились двухнедельные онлайн-торги в Бельгии по продаже гоночных голубей. Пользователь с ником Super Duper из Китая приобрел самку голубя по кличке Нью Ким за рекордную сумму в 1,9 миллиона долларов.
Нью Ким на гонках в 2018 году была признана лучшей молодой гоночной птицей в Бельгии. Ее вместе с более чем 400 другими птицами выставил на торги нынешний владелец — 76-летний заводчик голубей Курт Ван де Ваувер.
Нью Ким на гонках в 2018 году была признана лучшей молодой гоночной птицей в Бельгии. Ее вместе с более чем 400 другими птицами выставил на торги нынешний владелец — 76-летний заводчик голубей Курт Ван де Ваувер.
Стартовая цена за голубку составляла 236 долларов, так что такого окончательного результата никто не ожидал, сообщает Reuters.
Любопытно, что главная борьба за птицу развернулась в последние полчаса аукциона между Super Duper и другим китайским пользователем с ником Hitman.
В итоге Нью Ким стала самым дорогим голубем в мире, и этот факт удивил даже генерального директора аукционного дома. Он рассказал, что обычно за такие большие деньги покупают не самок, а самцов, так как они дают больше потомства. Предыдущий рекорд по стоимости принадлежал голубю по кличке Армандо, которого продали в 2019 году за 1,4 миллиона долларов.
Любопытно, что главная борьба за птицу развернулась в последние полчаса аукциона между Super Duper и другим китайским пользователем с ником Hitman.
В итоге Нью Ким стала самым дорогим голубем в мире, и этот факт удивил даже генерального директора аукционного дома. Он рассказал, что обычно за такие большие деньги покупают не самок, а самцов, так как они дают больше потомства. Предыдущий рекорд по стоимости принадлежал голубю по кличке Армандо, которого продали в 2019 году за 1,4 миллиона долларов.
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