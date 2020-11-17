В Бельгии продали гоночного голубя за $1,9 миллиона

Стартовая цена за голубку составляла 236 долларов, так что такого окончательного результата никто не ожидал, сообщает Reuters.

Любопытно, что главная борьба за птицу развернулась в последние полчаса аукциона между Super Duper и другим китайским пользователем с ником Hitman.



В итоге Нью Ким стала самым дорогим голубем в мире, и этот факт удивил даже генерального директора аукционного дома. Он рассказал, что обычно за такие большие деньги покупают не самок, а самцов, так как они дают больше потомства. Предыдущий рекорд по стоимости принадлежал голубю по кличке Армандо, которого продали в 2019 году за 1,4 миллиона долларов.