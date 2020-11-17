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В Бельгии продали гоночного голубя за $1,9 миллиона

В Бельгии продали гоночного голубя за $1,9 миллиона (2 фото)

Автор:
17 ноября 2020 09:11
Метки: Бельгия   аукцион   голубь   продаж   фото   
71
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Это самый дорогой голубь в мире!

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Метки: Бельгия   аукцион   голубь   продаж   фото   
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11k
Yasen_Perec 53 минуты назад
При появлении коршуна, все голуби становятся гоночными.
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7k
Billi_Bons Полчаса назад
В любом городе РФ, возле помоек, целые "конюшни" таких гоночных болидов.
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