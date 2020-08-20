Будапештский голубь: лупоглазый чудик

Лупоглазое нечто под кодовым названием «будапештский голубь», он же «короткоклювый турман»?
Что такое селекция? Полезная штука, в общем-то. Помогает прокачать у разных животин силу, выносливость, плодовитость, устойчивость к болезням... Хотя периодически селекционеров заносит похлеще, чем обдолбанных художников-авангардистов. Как вам, например, лупоглазое нечто под кодовым названием «будапештский голубь», он же «короткоклювый турман»?
Короткоклювое исчадие селекции было выведено с любовью в Венгрии в 1907 году из обыкновенных сизарей — тех самых крылатых помойных крыс, которых массово прикармливает сумасшедшая бабка из соседнего подъезда.
«Ну и нафига оно, такое несуразное, надо?» — спросите вы. Что ж изначально венгры не ставили перед собой задачи вывести страхолюдину 100 уровня. Они хотели создать альбатроса на минималках. И ребята своего добились. Выносливость — второе имя нашего героя. Птиц способен 5 часов отмахать крыльями в воздухе без пересадок и за это время пролететь до 800 километров!
Однако бонусом вылез пренеприятнейший конфуз. Быстрые и выносливые животинки получались с повышенным лупоглазием и короткоклювием. Причем с щебеталом всё было настолько плохо, что своих птенцов заботливые будапештские голуби выкормить не могли — этим занимались специальные птицы-кормильцы, которым с клювом повезло больше.
Несмотря на умопомрачительную выносливость, современные будапештские голуби, по большому счету, нужны этому миру только для красоты, которая, как известно, в глазах смотрящего. Голубиная почта, увы, у народа сейчас не в почёте, так что теперь заводчики меряются пись... птичками лишь на специализированных выставках.
Вообще, возиться с пернатым будут лишь истинные ценители: найти эту породу сложно, забыть невозможно, а содержать муторно. А если замахнуться на разведение, проще сразу объявить о банкротстве, так что будапештские голуби — забава для богатеньких буратин.
Зато споры вокруг внешности нашего голубка не умолкают: сторонников «фи, какая гадость этот ваш будапештский голубь» и «ой, какая прелесть этот короткоклювый турман» примерно поровну, как фанатов apple и андроида.
А какую сторону в этой бесконечной войне займёшь ты?
Зато споры вокруг внешности нашего голубка не умолкают: сторонников «фи, какая гадость этот ваш будапештский голубь» и «ой, какая прелесть этот короткоклювый турман» примерно поровну, как фанатов apple и андроида.
А какую сторону в этой бесконечной войне займёшь ты?
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина построил веревочный мост через реку, чтобы спасти 40 макак
- Два боевых сурка подрались посреди дороги
- В невероятной битве крохотная ласка победила цаплю
- Медведи нарушили покой туристов и полакомились их едой
- Пса по кличке Кай хотели усыпить из-за веса, но ветеринары отказались
0
Новости партнёров
Загрузка...