Будапештский голубь: лупоглазый чудик

Вообще, возиться с пернатым будут лишь истинные ценители: найти эту породу сложно, забыть невозможно, а содержать муторно. А если замахнуться на разведение, проще сразу объявить о банкротстве, так что будапештские голуби — забава для богатеньких буратин.



Зато споры вокруг внешности нашего голубка не умолкают: сторонников «фи, какая гадость этот ваш будапештский голубь» и «ой, какая прелесть этот короткоклювый турман» примерно поровну, как фанатов apple и андроида.



А какую сторону в этой бесконечной войне займёшь ты?