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Будапештский голубь: лупоглазый чудик

Будапештский голубь: лупоглазый чудик (6 фото)

Автор:
20 августа 2020 08:56
Сообщество : Животные
Метки: в мире   глаза   голубь   животные   птицы   разведение   селекция   фото   
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6
Лупоглазое нечто под кодовым названием «будапештский голубь», он же «короткоклювый турман»?

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Метки: в мире   глаза   голубь   животные   птицы   разведение   селекция   фото   
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