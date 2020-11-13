В Турции мужчина погрел замёрзшего голубя феном

«Когда я открыл окно, я увидел на углу подоконника голубя, он был мокрым и сильно замёрзшим от холода, — рассказал Йилмаз. — После того, как я его прогрел, он восстановился. Я также дал ему немного птичьего корма.»



«Однако примерно через 15 минут я увидел, что он всё ещё там, поэтому я снова его погрел.»