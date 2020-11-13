В Турции мужчина погрел замёрзшего голубя феном

В ролике ниже вы увидите сострадательного человека, сжалившегося над промозглым голубем, которого он в конечном итоге решил немного отогреть феном.
Этот добрый жест был заснят в Стамбуле, в районе Султангази.
По данным DHA, местный житель по имени Сабахаттин Йилмаз (Sabahattin Yilmaz) согревал подмёрзшую птицу феном в течение приблизительно 15 минут.
Инцидент был заснят на камеру соседом, а затем опубликован в Интернете, где уже спустя какое-то время стал вирусным.
По данным DHA, местный житель по имени Сабахаттин Йилмаз (Sabahattin Yilmaz) согревал подмёрзшую птицу феном в течение приблизительно 15 минут.
Инцидент был заснят на камеру соседом, а затем опубликован в Интернете, где уже спустя какое-то время стал вирусным.
«Когда я открыл окно, я увидел на углу подоконника голубя, он был мокрым и сильно замёрзшим от холода, — рассказал Йилмаз. — После того, как я его прогрел, он восстановился. Я также дал ему немного птичьего корма.»
«Однако примерно через 15 минут я увидел, что он всё ещё там, поэтому я снова его погрел.»
«Однако примерно через 15 минут я увидел, что он всё ещё там, поэтому я снова его погрел.»
«После того, как голубь снова пришёл в себя и съел большое количество семян, он улетел.»
«Всё это было опубликовано в социальных сетях. Я не знал об этом. Голубь — живое существо и заслуживает того, чтобы продолжать жить, поэтому я это и сделал», — добавил мужчина.
«Всё это было опубликовано в социальных сетях. Я не знал об этом. Голубь — живое существо и заслуживает того, чтобы продолжать жить, поэтому я это и сделал», — добавил мужчина.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мотоциклист помог коале забраться на возвышенность
- Водитель остановил автобус, чтобы отбить пенсионерку у грабителя
- Рыбаки освободили дельфина, угодившего в рыбацкую сеть
- Молодой человек прыгнул в реку, чтобы спасти тонущего оленёнка
- Люди нашли такую худую собаку, что в ней сложно было узнать алабая
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...