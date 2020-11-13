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В Турции мужчина погрел замёрзшего голубя феном

В Турции мужчина погрел замёрзшего голубя феном (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 09:10
Сообщество : Истории
Метки: видео   голубь   добро   забота   мужчина   поступок   турция   фото   
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В ролике ниже вы увидите сострадательного человека, сжалившегося над промозглым голубем, которого он в конечном итоге решил немного отогреть феном.

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Метки: видео   голубь   добро   забота   мужчина   поступок   турция   фото   
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4  комментария
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−44
Скрипач Ненужен 41 минуту назад
Так это в Турции, там тепло (с).
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25k
Aleksandr Полминуты назад
Надо было взять типа такого, прогрел бы быстрее...
Надо было взять типа такого, прогрел бы быстрее...
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17k
SerGProS Полчаса назад
Через час на балконе не было свободного места, все было птицами занято и заср...
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19k
Влад Час назад
Ну ведь 21й век на дворе, а все как 50 лет назад. Что слабо было магнетрон из микроволновки к окну приложить?
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