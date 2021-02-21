Лодка класса "Фокстрот" - изнутри и во всех подробностях!

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Украинско-белорусская пара фотографов, Ольга Саруханова и Владимир Куксов, побывали на старой советской подлодке И-143 класса "Фокстрот", состоявшей на вооружении в советском военно-морском флоте с 1960 по 1991 год. После развала СССР лодка оказалась в Европе, до 2019 года выставлялась в качестве экспоната в морском парке Seafront Zeebrugge, после чего была списана в утиль. Между тем, интерьер лодки сохранился в неприкосновенности.
Украинско-белорусская пара фотографов, Ольга Саруханова и Владимир Куксов побывала на борту сохранившейся в неприкосновенности советской подводной лодки В-143 класса "Фокстрот".
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Бельгийцы определили советскую подводную лодку в морской парк-музей Seafront Zeebrugge, где она простоялана приколе 2019 года, после чего была отправлена в утиль.
Быт на борту подлодки далек от комфорта. На 78 человек - одна уборная, а собственная каюта есть только у капитана.
Так выглядит центральный информационный пост, где находятся радар, сонар и система управления балластом.
Подводные лодки класса "Фокстрот" стали известны во всем мире во время кубинского кризиса 1962 года. Тогда четыре подлодки этого класса барражировали у берегов Кубы, готовые выпустить ядерную торпеду по американским военным кораблям.
До 1991 года западные военные специалисты почти ничего не знали о внутреннем устройстве подлодок класса "Фокстрот". 1990-е с массовыми продажами военной техники СССР дали экспертам НАТО возможность изучить лодку подробно.
Сейчас эта подлодка - памятник истории. Ни в одной стране мира "Фокстроты" больше не стоят на вооружении.
По признанию фотографов, самой большой проблемой во время съемок на лодке для них стали узкие коридоры, где невозможно разойтись.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Автор, ты хоть фото в своем же материале смотришь, прежде чем писать ерунду? Ведь по фото прекрасно видно, что у лодки два торпедных отсека. В одном 6 торпедных аппаратов, в другом 4. Всего 10.