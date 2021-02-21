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Лодка класса "Фокстрот" - изнутри и во всех подробностях!

Лодка класса "Фокстрот" - изнутри и во всех подробностях! (23 фото)

Автор:
21 февраля 2021 08:30
Сообщество : Военное
Метки: Бельгия   В-143   Подводная лодка   военное   памятник истории   фокстрот   фото   фоторепортаж   
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Украинско-белорусская пара фотографов, Ольга Саруханова и Владимир Куксов, побывали на старой советской подлодке И-143 класса "Фокстрот", состоявшей на вооружении в советском военно-морском флоте с 1960 по 1991 год. После развала СССР лодка оказалась в Европе, до 2019 года выставлялась в качестве экспоната в морском парке Seafront Zeebrugge, после чего была списана в утиль. Между тем, интерьер лодки сохранился в неприкосновенности.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бельгия   В-143   Подводная лодка   военное   памятник истории   фокстрот   фото   фоторепортаж   
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667
labus 2 часа назад
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3k
newegg Полчаса назад
Бля, опять?
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6k
uutb Час назад
Так И-143 или В-143?
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3k
Горожанин Час назад
"На борту подлодки - пять торпедных аппаратов".

Автор, ты хоть фото в своем же материале смотришь, прежде чем писать ерунду? Ведь по фото прекрасно видно, что у лодки два торпедных отсека. В одном 6 торпедных аппаратов, в другом 4. Всего 10.
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