Лодка класса "Фокстрот" - изнутри и во всех подробностях!

Украинско-белорусская пара фотографов, Ольга Саруханова и Владимир Куксов, побывали на старой советской подлодке И-143 класса "Фокстрот", состоявшей на вооружении в советском военно-морском флоте с 1960 по 1991 год. После развала СССР лодка оказалась в Европе, до 2019 года выставлялась в качестве экспоната в морском парке Seafront Zeebrugge, после чего была списана в утиль. Между тем, интерьер лодки сохранился в неприкосновенности.

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0 Источник: Украинско-белорусская пара фотографов, Ольга Саруханова и Владимир Куксов побывала на борту сохранившейся в неприкосновенности советской подводной лодки В-143 класса "Фокстрот".

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0 Источник: Подлодка В-143 оставалась в строю 31 год, неся на борту тяжелые торпеды, включая ядерную.

0 Источник: После развала СССР подлодка оказалась в Западной Европе.

0 Источник: После развала СССР лодка попала в Бельгию.

0 Источник: Бельгийцы определили советскую подводную лодку в морской парк-музей Seafront Zeebrugge, где она простоялана приколе 2019 года, после чего была отправлена в утиль.

0 Источник: На борт лодки вмещалась команда в составе 78 человек.

0 Источник: Быт на борту подлодки далек от комфорта. На 78 человек - одна уборная, а собственная каюта есть только у капитана.

0 Источник: Так выглядит центральный информационный пост, где находятся радар, сонар и система управления балластом.

0 Источник: Командный пункт субмарины.

0 Источник: Субмарина класса "Фокстрот" несла на борту 22 тяжелых торпеды, включая ядерную.

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0 Источник: Подводные лодки класса "Фокстрот" стали известны во всем мире во время кубинского кризиса 1962 года. Тогда четыре подлодки этого класса барражировали у берегов Кубы, готовые выпустить ядерную торпеду по американским военным кораблям.

0 Источник: На борту подлодки - пять торпедных аппаратов.

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0 Источник: До 1991 года западные военные специалисты почти ничего не знали о внутреннем устройстве подлодок класса "Фокстрот". 1990-е с массовыми продажами военной техники СССР дали экспертам НАТО возможность изучить лодку подробно.

0 Источник: Длина подлодки - около 100 метров, глубина максимального погружения - около 300 метров.

0 Источник: Сейчас эта подлодка - памятник истории. Ни в одной стране мира "Фокстроты" больше не стоят на вооружении.

0 Источник: По признанию фотографов, самой большой проблемой во время съемок на лодке для них стали узкие коридоры, где невозможно разойтись.

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