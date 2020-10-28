«Наслаждайтесь жизнью»: в церкви нашли письмо потомкам из 1941 года

"Если этот потолок снова покрасят, мы больше не будем принадлежать этой земле. Мы должны сказать нашим потомкам, что у нас не было веселья в нашей жизни. У нас было две войны, одна в 1914 году и одна в 1940 году.

Мы здесь, чтобы работать из-за голода; до последнего пенни они вымогают у нас всю еду.

Я даю хороший совет нашим потомкам, если вас настигнет война в этой жизни. Сохранить запас в доме, такой как рис, кофе, мука, табак, пшеница, зерно. Это понадобится вам, чтобы выжить!!! Наслаждайтесь жизнью, женитесь. Те, кто женат — берегите свой дом!!! Салют мужчинам!!!", - говорилось в письме.