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«Наслаждайтесь жизнью»: в церкви нашли письмо потомкам из 1941 года

«Наслаждайтесь жизнью»: в церкви нашли письмо потомкам из 1941 года (4 фото)

Автор:
28 октября 2020 16:27
Сообщество : Истории
Метки: Бельгия   записка   интересное   капсула времени   потомкам   прошлое   фото   
906
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В церкви Святого Иакова в Бельгии случайно обнаружили письмо, датированное 1941 годом. Небольшая записка была спрятана в спичечном коробке, в замковом камне под потолком. Оказалось, письмо написали маляры, чья жизнь была очень трудной. Рабочие рассказали, как приготовиться к войне и посоветовали жениться.

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Метки: Бельгия   записка   интересное   капсула времени   потомкам   прошлое   фото   
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11k
Павел 47 минут назад
Надеюсь, они пережили войны
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−52
аркадий кац Час назад
кадило крутиться - лавэха мутиться, бабка молится - яхта строится
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10k
Яромиръ аркадий кац 4 минуты назад
«Наслаждайтесь жизнью»: в церкви нашли письмо потомкам из 1941 года
«Наслаждайтесь жизнью»: в церкви нашли письмо потомкам из 1941 года
«Наслаждайтесь жизнью»: в церкви нашли письмо потомкам из 1941 года
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