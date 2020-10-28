«Наслаждайтесь жизнью»: в церкви нашли письмо потомкам из 1941 года

В церкви Святого Иакова в Бельгии случайно обнаружили письмо, датированное 1941 годом. Небольшая записка была спрятана в спичечном коробке, в замковом камне под потолком. Оказалось, письмо написали маляры, чья жизнь была очень трудной. Рабочие рассказали, как приготовиться к войне и посоветовали жениться.
Авторами письма оказались маляры Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хемелдонк. В начале 40-х они работали в церкви и красили потолок.
«Когда этот потолок снова покрасят, мы больше не будем принадлежать этой земле», — написали они.
В письме маляры рассказали о своей трудной жизни, о двух войнах, голоде и чёрной работе. Им приходилось работать за копейки, чтобы купить еду, которую могут у них отобрать. Полный текст письма был опубликован в Instagram города.
"Если этот потолок снова покрасят, мы больше не будем принадлежать этой земле. Мы должны сказать нашим потомкам, что у нас не было веселья в нашей жизни. У нас было две войны, одна в 1914 году и одна в 1940 году.
Мы здесь, чтобы работать из-за голода; до последнего пенни они вымогают у нас всю еду.
Я даю хороший совет нашим потомкам, если вас настигнет война в этой жизни. Сохранить запас в доме, такой как рис, кофе, мука, табак, пшеница, зерно. Это понадобится вам, чтобы выжить!!! Наслаждайтесь жизнью, женитесь. Те, кто женат — берегите свой дом!!! Салют мужчинам!!!", - говорилось в письме.
Письмо было написано на обратной стороне квитанции о ремонте здания. Администрация города приняла решение поместить реликвию в местный музей.
Источник:
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