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15 бытовых решений, которые человеческая смекалка изменила в лучшую сторону

15 бытовых решений, которые человеческая смекалка изменила в лучшую сторону (16 фото)

Автор:
16 ноября 2020 23:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Совершенствовать   Удобнее   бытовые   лучше   решения   смекалка   
2603
16

Часто говорят, что нет предела совершенству. Именно поэтому многие пытливые умы не останавливаются на достигнутом, а продолжают модернизировать уже давно знакомые нам вещи. Благодаря им мир становится гораздо удобнее...

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Метки: Совершенствовать   Удобнее   бытовые   лучше   решения   смекалка   
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7k
costa Час назад
Классная идея, вплоть до того момента когда кошка там блеванет, насрет или нассыт.
Классная идея, вплоть до того момента когда кошка там блеванет, насрет или нассыт.
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2k
Свирепый Бамбр costa Час назад
Все предусмотрено! Все выходы герметично блокируются, пока кошак полностью не разложится. )))
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2k
Дарвин и аморальная премия 23 минуты назад
Что вы знаете о смекалке?
Что вы знаете о смекалке?
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8k
gnyS i Полчаса назад
Нижний сок из крысы ?
Нижний сок из крысы ?
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386
евгений gnyS i 15 минут назад
из мохера крашеного
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770
sava 38 минут назад
кстати, вилка-ложна, по мне, полный отстой.
по факту и не удобно ни то ни другое
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4k
Андрей Крылов Час назад
Скрытая реклама Али и китайской низкопробной бытовухи? Много, про что могу сказать, но этот чайник (недо термопот-псвдо чайник) ни кому не рекомендую покупать. Конечно есть те, кому оно понравилось и не сломалось хотя бы в гарантийный период, но реализация идеи ниже всякой критики. И почти любой СЦ пошлёт это "без ремонта", если оно не гарантии и они не аторизитрованы от тех китайцев... Дерьмо редкое. Как и половина тут представленного. Идея бывает и ничё так, а реализация чаще всего из рук вон плоха. Там такие схемотехнические решения и так всё отвратительно реализовано, что у меня, порой, волосы дыбом! А я на такое насмотрелся с "черного хода". С точки зрения ремонтёра...
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3k
Vadim Андрей Крылов 48 минут назад
К Али (и подобным сайтам) тут относится меньше половины. Ну каким боком Али к светофору, туалету в аэропорту или поднимающемуся сидению в транспорте?
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7k
Владимир Андрей Крылов 15 минут назад
Чайник, судя по фаренгейтам, предназначен для американского рынка. По картинке - Cuisinart CPK-17, с отличными отзывами на амазоне, с 3х годовой гарантией.
https://www.amazon.com/Cuisinart-CPK-17-PerfecTemp-1-7-Liter-Stainless/dp/B003KYSLNQhttps://www.amazon.com/Cuisinart-CPK-17-PerfecTemp-1-7-Liter-Stainless/dp/B003KYSLNQ
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923
Sergey Час назад
Ну хоть не лайфхаками назвали, уже прогресс.
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