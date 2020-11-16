15 бытовых решений, которые человеческая смекалка изменила в лучшую сторону

Часто говорят, что нет предела совершенству. Именно поэтому многие пытливые умы не останавливаются на достигнутом, а продолжают модернизировать уже давно знакомые нам вещи. Благодаря им мир становится гораздо удобнее...
Свободные места в общественном транспорте легко превращаются в подставку для ног
Расслабься, положи свои ноги!
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Очень удобный гипс
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