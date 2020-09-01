15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела

Иногда рассматривая творение какого-нибудь дизайнера недоучки, у вас возникает вопрос о пользе и необходимости этого предмета. Но про идеи героев этого поста так никогда не скажешь. Они подошли к своей работе ответственно, и в результате показали миру очень даже интересные и нужные вещи.