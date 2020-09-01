FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 866 постов • 469 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела

15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела (16 фото)

Автор:
01 сентября 2020 20:40
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Придуманы   вещи   дело   дизайнеры   знания   интересные   решения   
5954
16

Иногда рассматривая творение какого-нибудь дизайнера недоучки, у вас возникает вопрос о пользе и необходимости этого предмета. Но про идеи героев этого поста так никогда не скажешь. Они подошли к своей работе ответственно, и в результате показали миру очень даже интересные и нужные вещи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Придуманы   вещи   дело   дизайнеры   знания   интересные   решения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
40
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
15k
SolomonA 3 часа назад
Некоторые совсем не крутые:
Вот этот прибор у нас стал бы объектом для соревнований..
Некоторые совсем не крутые: Вот этот прибор у нас стал бы объектом для соревнований.. Если автор думает, что кроме высоты каблука в туфлях ничего не меняется (например форма супинатора) - он просто идиот..

Если автор думает, что кроме высоты каблука в туфлях ничего не меняется (например форма супинатора) - он просто идиот..
Некоторые совсем не крутые: Вот этот прибор у нас стал бы объектом для соревнований.. Если автор думает, что кроме высоты каблука в туфлях ничего не меняется (например форма супинатора) - он просто идиот..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
29k
russger 3 минуты назад
Вы что, лять, даже в душ без телефона сходить не можете?

Вы что, лять, даже в душ без телефона сходить не можете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Какие разные удобства. Для дегенератов, которых проще пристрелить, чем вернуть в люди, и для оставшихся людьми.
Какие разные удобства. Для дегенератов, которых проще пристрелить, чем вернуть в люди, и для оставшихся людьми.
Какие разные удобства. Для дегенератов, которых проще пристрелить, чем вернуть в люди, и для оставшихся людьми.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora Полчаса назад
-Кому нужны зонты?
-Планка для пива исполнена ступенькой, сколько там опрокинулось бокалов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Для жертв ЕГЭ: металлическая пластина способствовала бы охлаждению пива, если бы пиво было нагрето больше, чем температура окружающей среды. В ином случае металл-полоса будет пиво сильнее нагревать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX 54 минуты назад
Эта реалистичная фигура полицейского, напомнила мне курсанта Свитчака (Тим Казурински) из фильма 'Полицейская академия'



Эта реалистичная фигура полицейского, напомнила мне курсанта Свитчака (Тим Казурински) из фильма 'Полицейская академия'
Эта реалистичная фигура полицейского, напомнила мне курсанта Свитчака (Тим Казурински) из фильма 'Полицейская академия'
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Саня 2 часа назад
В Ногинске много светофоров со светодиодной лентой, а в центре еще для пешеходов сделали
В Ногинске много светофоров со светодиодной лентой, а в центре еще для пешеходов сделали
В Ногинске много светофоров со светодиодной лентой, а в центре еще для пешеходов сделали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nero Саня Час назад
А зимой на земле как это работает? Когда всё слоем снега занесёт.
Хотя в наше время, когда семь из десяти идут уткнувшись в смартфон... Идея очень хорошая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Соломей 2 часа назад
Большая часть не функиональна абсолютно.только как бездумное дизайнерское решение..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Серый Соломей 2 часа назад
В Уфе таких светофоров наставили по центральным загруженным улицам - очень удобно, из любого места видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vadim Серый Час назад
Самое удобное решение для пешеходов видел в Австралии. Там звуковой сигнал. Но звук такой специфический и узконаправленный, что его слышно только в зоне перехода, слышно хорошо и ни с чем не спутаешь. Через несколько дней поймал себя на том, что не смотрю на светофоры, а ориентируюсь по звуку. Был в
техническом музее, там был типа отдел местных достижений народного хозяйства, так эти светофоры со звуком представлены там как австралийская фишка. И они там по всей стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Соломей Серый 38 минут назад
Может быть.но по загруженным улицам вообще бессмысленно.и так ползешь.а я как то ехал ночью в куеве на саксаганского,светят так, что потом проезжаешь, постояв минуту и нихрена не видишь пока глаза не адаптируются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
esb18 2 часа назад
Шторка для душа может с водоНЕпроницаемыми карманами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Игорь esb18 2 часа назад
Тут не столько проницаемые или нет. Сколько тащить в душ, в котором по определению человек находится минут 15, не больше, за собой гаджеты - это уже конкретный идиотизм.
А чего дизайнеры не придумали оболочку для гаджетов, чтоб засовывать их себе в задницу? Ведь нужно же чтоб всегда они были с тобой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
DonNerka esb18 2 часа назад
Именно с "водопроницаемыми" - дабы радикально излечить зависимость от гаджетов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Наталия Стругачева 2 часа назад
А мне понравилась тема с книжками в общественном транспорте. Взял книгу, прочитал, через неделю обратно поставил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Григорий 2 часа назад
Только это понравилось - диплом на пластике.
Только это понравилось - диплом на пластике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Игорь Григорий 2 часа назад
Ну прикольно. А не всё ли равно - на чем диплом и как он оформлен, если видишь его всего пару раз в своей жизни?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
pssst Григорий Час назад
единственное назначение такого диплома - повесить на стену. А карточку даже на стену не повесишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 Григорий Час назад
А если быеще все дисконтные карты оформить одной .....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 2 часа назад
Охлаждающая пластинка для пива - ЗАЧЕТ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 Алексей Час назад
А если бы знал физику, то охлаждение снизу неэффективно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей au3 Час назад
Точно?
Не путаете с стремлением разнотемпературных воздушных смесей?
С какой стороны охлаждение через жесткую поверхность будет эффективнее?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Дмитрий 2 часа назад
Чет опять наркомания какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей 3 часа назад
"и ваш зонт никто не украдёт"
Вы серьезно?
"и ваш зонт никто не украдёт" Вы серьезно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Саня БарНалей 2 часа назад
Особенно номер 94)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
Nane First NameLast БарНалей 2 часа назад
Это для честных людей) Культура б.л.я.д.ь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX Nane First NameLast Час назад
Ясен )(уй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX Саня Час назад
62 и 66 можно легко вытащить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
185
Nane First NameLast 3 часа назад
У нас бы брезалайзер задышали до смерти. Тонким слоем. В первый же вечер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев Nane First NameLast Полчаса назад
И он бы накрылся в первый же вечер от таких доз )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
106
Twik 3 часа назад
Комментарий к фото
так не безопаснее, а наоборот, эта полоса отвлекает и слепит водителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ухалус Посовиномус Twik 2 часа назад
Комментарий к фото
в Казани тоже есть такие светофоры. Не отвлекает и не слепит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
Twik 3 часа назад
Комментарий к фото
отлично будет спать с этой х...ней...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Эта фигня не просто светится, причём очень ярко, огоньки ещё и бегущие, моргают. В темноте Видно хорошо, но заснуть трудно.
Эта фигня не просто светится, причём очень ярко, огоньки ещё и бегущие, моргают. В темноте Видно хорошо, но заснуть трудно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Мне кажется не очень. Красиво, конечно. Но 2 оттенка жёлтого, 3 зелёного, 4 синего.

Трудно ребёнку запомнить, на какой из зелёных этажей ему ехать. Пиктограммы бледные, плохо читаются и запоминаются
Мне кажется не очень. Красиво, конечно. Но 2 оттенка жёлтого, 3 зелёного, 4 синего. Трудно ребёнку запомнить, на какой из зелёных этажей ему ехать. Пиктограммы бледные, плохо читаются и запоминаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
Андрей ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Лодка,черепаха и лисёнок-чё тут запоминать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей 2 часа назад
Пиктограммы бледные, плохо читаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Согласен, это как неудачные клавиатуры с подсветкой, где светятся полностью клавиши. Бюджетный вариант, когда хуже отсутствие, чем такое "удобство"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото) All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото) 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу 15 креативных товарищей, которым Илон Маск в подмётки не годится 15 креативных товарищей, которым Илон Маск в подмётки не годится 17 вещей, которые с успехом получилось доработать 17 вещей, которые с успехом получилось доработать 15 провальных творений дизайнеров, которые заставят повеселиться от души 15 провальных творений дизайнеров, которые заставят повеселиться от души 10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи 10 доказательств того, что вокруг слишком много лжи
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120939



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда
3
44
Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда
Что это за штука: самые странные находки
1
76
Что это за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кошачья палитра: из-за чего в одном помете появляются котята разного окраса?
0
6
Кошачья палитра: из-за чего в одном помете появляются котята разного окраса?
Полка из гитары с подсветкой
0
17
Полка из гитары с подсветкой
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото)
All inclusive по-русски: ожидание и реальность (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#история#авария#авто авария#смех#автомир#настроение#протесты#утро
#прикол#интересно#дтп#автомобили#картинки#спорт#познавательно#позитив#смешные#смертельное дтп
#фото#животные#интересное#сша#подборка#шоу бизнес#комментарии#природа#суд#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться