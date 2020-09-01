15 крутых дизайнерских решений, которые придуманы со знанием дела

Иногда рассматривая творение какого-нибудь дизайнера недоучки, у вас возникает вопрос о пользе и необходимости этого предмета. Но про идеи героев этого поста так никогда не скажешь. Они подошли к своей работе ответственно, и в результате показали миру очень даже интересные и нужные вещи.
В Дании у супермаркетов есть специальные домики для собак
Кнопки лифта в детской больнице
Металлическая пластина на барной стойке сделана специально, чтобы пиво оставалось прохладным
Этот аппарат сообщает человеку сколько в его крови алкоголя
На здании в Чикаго размещена карта окрестностей, с указанием своего собственного местоположения
В университете мне выдали диплом в виде пластиковой карты
На монете в 2 канадских доллара изображено северное сияние, которое светится в темноте
Каждая ячейка закрывается на замок, и ваш зонт никто не украдёт
Вы больше не будете искать зарядку для телефона в темноте
Эта реалистичная фигура полицейского отпугивает нарушителей порядка
В библиотеке установили специальную звуконепроницаемую кабину, и если кому-то нужно поговорить по телефону - всегда пожалуйста!
Так гораздо безопаснее
В этих туфлях каблук можно уменьшать и увеличивать
Шторка для душа с водопроницаемыми карманами для гаджетов
Книжный шкаф в общественном транспорте, чтобы люди не скучали в долгой дороге
Источник:
Ссылки по теме:
- 25 вещей, распотрошенных до последней детали
- 15 удивительных вещей, которые могут найтись за любым углом
- Штрихкоды, над которыми трудились толковые дизайнеры
- 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу
- 15 креативных товарищей, которым Илон Маск в подмётки не годится
1
Новости партнёров
Загрузка...
Вот этот прибор у нас стал бы объектом для соревнований..
Если автор думает, что кроме высоты каблука в туфлях ничего не меняется (например форма супинатора) - он просто идиот..
-Планка для пива исполнена ступенькой, сколько там опрокинулось бокалов?
Хотя в наше время, когда семь из десяти идут уткнувшись в смартфон... Идея очень хорошая.
техническом музее, там был типа отдел местных достижений народного хозяйства, так эти светофоры со звуком представлены там как австралийская фишка. И они там по всей стране.
А чего дизайнеры не придумали оболочку для гаджетов, чтоб засовывать их себе в задницу? Ведь нужно же чтоб всегда они были с тобой...
Не путаете с стремлением разнотемпературных воздушных смесей?
С какой стороны охлаждение через жесткую поверхность будет эффективнее?
Вы серьезно?
Трудно ребёнку запомнить, на какой из зелёных этажей ему ехать. Пиктограммы бледные, плохо читаются и запоминаются