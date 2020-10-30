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Изобретательные негодяи, живущие в 3020 году, пока мы все живём в 2020

Изобретательные негодяи, живущие в 3020 году, пока мы все живём в 2020 (14 фото)

Автор:
30 октября 2020 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: гениально   изобретательность   интересное   прикольно   своими руками   смекалка   
3710
14

Честно, я долго не решался публиковать эту подборку - настолько крутые в ней советы. А с другой стороны... Ну зачем же жадничать? Пусть все пользуются!

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Метки: гениально   изобретательность   интересное   прикольно   своими руками   смекалка   
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6  комментариев
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34k
Андрей Бертон Час назад
3020 год! Ну-ну.
- Автор наверное никогда не видел розетки с USB, уже года три, как их устанавливаю.
- Обувь на пакетах, правильно, ведь в 2020 уже давно есть десятки вариаций электрических сушилок для обуви.
- Вещи на грузовике, тут даже комментировать нечего. Могу только добавить что водитель находится не дома, а в рейсе.
- пенопласт на обуви. А вы всегда возите в машине сапоги? Например, вы куда-то приехали, а там такое,
- в общаге и не такое можно увидеть.
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5k
evenSeven 48 минут назад
Несколько лет назад менял всю проводку в квартире и думал что-то подобное поставить, но ценник остановил. 1.5-2 т.р, например, Легран за нее просит. А чему там столько стоить как-то не понятно...
Несколько лет назад менял всю проводку в квартире и думал что-то подобное поставить, но ценник остановил. 1.5-2 т.р, например, Легран за нее просит. А чему там столько стоить как-то не понятно...
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4k
Leo Sun Час назад
Так и не постил бы и дальше, потому что
Так и не постил бы и дальше, потому что
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
в наших общагах это не препятствие

в наших общагах это не препятствие
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27k
winergy2012 Час назад
Х-ня какая то .Под соусом гениальности.
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