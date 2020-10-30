Изобретательные негодяи, живущие в 3020 году, пока мы все живём в 2020

Честно, я долго не решался публиковать эту подборку - настолько крутые в ней советы. А с другой стороны... Ну зачем же жадничать? Пусть все пользуются!
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