10 занимательных научных исследований, в которые сразу сложно поверить

О том, что собаки похожи на своих хозяев, шутили все. Но теперь эта шутка получила научное обоснование. Японские исследователи провели эксперимент: отдельно сфотографировали владельцев и их питомцев. Они попросили студентов объединить пары., и восемьдесят процентов ответов были правильными.

Психологи утверждают, что человек выбирает своего питомца, основываясь на тех же принципах, с которыми он выбирает свою половинку в любви. Благодаря этому инстинкту мы часто выбираем в пользу тех, кто имеет генетические характеристики сходные с нашими.