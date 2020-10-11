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10 занимательных научных исследований, в которые сразу сложно поверить

10 занимательных научных исследований, в которые сразу сложно поверить (11 фото)

Автор:
11 октября 2020 23:20
Сообщество : Факты
Метки: Научные   вопросы   исследования   любопытство   открытия   решения   учёные   
1402
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Современные учёные занимаются решением глобальных проблем, имеющих колоссальное значение для развития человечества. Но некоторые пытливые умы, из научных кругов, берутся исследовать очень странные вопросы, впрочем результаты которых вызывают огромное любопытство у окружающих. О таких удивительных открытиях и пойдёт речь в этом посте.

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Метки: Научные   вопросы   исследования   любопытство   открытия   решения   учёные   
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Про котов и так все знают
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2k
alessandrok Час назад
Про хип-хоперов как-то не кошерно
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1k
Александр Куркович 2 часа назад
Причём тут сахар? Это относится к целиком еде.
Еда - самый сильный наркотик, как в детстве приучили, до сих пор бросить не могу.

Причём тут сахар? Это относится к целиком еде. Еда - самый сильный наркотик, как в детстве приучили, до сих пор бросить не могу.
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544
newegg 3 часа назад
От вина не толстеют, и от пива тоже.
Вредно только закусывать.
От вина не толстеют, и от пива тоже. Вредно только закусывать.
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4k
Vallek 3 часа назад
Идет международный конгресс сексологов. Выступает американец:
- В нашей лаборатории сделан порошок, позволяющий увеличить половой член на 10см! Аплодисменты в зале. Выступает француз:
- В нашей лаборатории создана микстура, которая увеличивает половой член на 15
см! Аплодисменты в зале. Выступает грузин:
- Ми изобрели пилюли, из-за которых половой член становится как дыня! -?! Вопрос из зала:
- В длину или в ширину?
- Прэждэ всэго ми имээм в виду вкюсовие качэства!
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