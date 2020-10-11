10 занимательных научных исследований, в которые сразу сложно поверить

Современные учёные занимаются решением глобальных проблем, имеющих колоссальное значение для развития человечества. Но некоторые пытливые умы, из научных кругов, берутся исследовать очень странные вопросы, впрочем результаты которых вызывают огромное любопытство у окружающих. О таких удивительных открытиях и пойдёт речь в этом посте.
Ученые из Нью-Йоркского университета сделали вывод, что психопаты предпочитают слушать хип-хоп. Это основано на исследовании музыкальных предпочтений двухсот добровольцев, которым ставили в разные смены до 260 песен разных жанров. Участники с явными признаками психопатологического синдрома были поклонниками хип-хопа и R&B.
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Ученые из Технологического университета в Квинсленде, Австралия, считают, что сахар - это наркотик. По их мнению, он вызывает зависимость, и эффект от употребления сладкого аналогичен эффекту кокаина. Углеводы сахарозы, как и этот препарат, изменяют настроение, стимулируют чувство наслаждения и вызывают у того, кто его потребляет, желание искать новое сладкое.
"Эффект черлидинга", также известный как" эффект Spice Girls", был проверен учёными из Калифорнийского университета. Исследование показало следующее: люди в группе выглядят более привлекательно, чем отдельно.
О том, что собаки похожи на своих хозяев, шутили все. Но теперь эта шутка получила научное обоснование. Японские исследователи провели эксперимент: отдельно сфотографировали владельцев и их питомцев. Они попросили студентов объединить пары., и восемьдесят процентов ответов были правильными.
Психологи утверждают, что человек выбирает своего питомца, основываясь на тех же принципах, с которыми он выбирает свою половинку в любви. Благодаря этому инстинкту мы часто выбираем в пользу тех, кто имеет генетические характеристики сходные с нашими.
Такое бывало почти с каждым: вы просыпаетесь с похмелья и страдаете от смутных воспоминаний после веселой вечеринки, и сразу же успокаиваете себя, что всё что вы творили, было на пьяную голову. К сожалению, было доказано, что это оправдание больше не действует. Исследования, опубликованные на сайте "Клиническая психологическая наука" полностью разбивают миф о существовании "альтер эго в состоянии алкогольного опьянения".
Наверное все слышали о "правиле пяти секунд". Результаты исследования, проведенного в Университете Рутгерса (США), показывают, что пять секунд более чем достаточно для попадания бактерий в пищу. Количество микроорганизмов зависит от окружающей среды и типа поверхности, но в любом случае загрязнение пищи происходит мгновенно.
Если вы планируете заняться сельским хозяйством в будущем, то британские учёные придумали интересный трюк, чтобы коровы больше давали молока. Для этого нужно каждую бурёнку называть по имени. Как уверяют сотрудники Университета Ньюкасла, это позволяет значительно увеличить надои.
Ученые из Вашингтонского университета провели исследование связи между временем сна и лишним весом . Во время опыта, в котором они сравнивали тысячу пар близнецов, их часы сна и вес. Было установлено, что люди, которые спали 9 часов и более ночью, имели индекс массы тела ниже, чем их братья или сестры, которые спали меньше.
Если вы отлично высыпаетесь, но лишние килограммы все еще сопровождают вас, канадские исследователи из Университета Альберты предложили ещё одно отличное решение. Согласно недавнему исследованию, бокал красного вина оказывает на наш организм эффект, похожий на часовую тренировку в тренажерном зале.
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Еда - самый сильный наркотик, как в детстве приучили, до сих пор бросить не могу.
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