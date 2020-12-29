В прошлом месяце в американском городке Форт Бентон (штат Монтана) квартирный вор, пробравшийся в дом 40-летнего фермера Патрика Гришема, угодил в расположенную на заднем дворе ловушку – пятиметровую яму с цементным дном.
Несостоявшийся вор, сломавший себе обе ноги, провёл в ловушке три дня – ровно столько Гришем гостил у родственников. Когда хозяин дома объявился, он сдал преступника в полицию. Горе-грабитель подал на Гришема в суд, обвинив его Гришема в нанесении тяжких телесных повреждений.
Тенденция последних лет показывает, что владельцы частной собственности, особенно в малонаселённых штатах страны, предпочитают охранять свои дома с помощью не только установки современных замков, камер наблюдения и сигнализации, но и спецсредств, наносящих преступникам максимальный урон.
На придомовых участках устанавливаются замаскированные капканы, растяжки с проведённым током, специальные электронные системы, автоматически стреляющие в движущийся объект пулями или стрелами и многие другие «сюрпризы».
«Ружьё или пистолет – это хорошие, но слишком рискованные способы противостоять грабителям, - считает техасец Кинан Бернер. – У вас есть шансы промахнуться или не успеть добраться до оружия. Лучше всего, когда преступников обезвреживает ваша смекалка».
Несколько лет назад Бернер, прошедший войну во Вьетнаме, установил во дворе своего дома оригинальную ловушку. Если преступник ступал на определённое место возле дома, то его нога тут же оказывалась туго обтянутой крепким канатом, и он (преступник) повисал в воздухе вниз головой на расстоянии двух метров от земли. Таким образом Бернер поймал четырёх воров, намеревавшихся обокрасть его дом. Он даже получил специальную грамоту от шерифа городка Темпл за «смелость и находчивость, проявленные в борьбе с преступностью».
Чуть меньше повезло 79-летнему Роберту Маккене из Оклахомы, который надумал бороться с преступниками с помощью... противопехотных мин. На входе в дом он повесил табличку: «Территория заминирована.
Без разрешения не входить».
Естественно, соседи и прохожие не верили в правдивость надписи, втайне посмеиваясь над чудаковатым стариком. Но вот однажды в доме Маккены раздался сильнейший взрыв, отправивший на тот свет владельца дома и его 9-летнего внука, случайно наступившего на взрывное устройство.
Тенденция последних лет показывает, что владельцы частной собственности, особенно в малонаселённых штатах страны, предпочитают охранять свои дома с помощью не только установки современных замков, камер наблюдения и сигнализации, но и спецсредств, наносящих преступникам максимальный урон.
На придомовых участках устанавливаются замаскированные капканы, растяжки с проведённым током, специальные электронные системы, автоматически стреляющие в движущийся объект пулями или стрелами и многие другие «сюрпризы».
«Ружьё или пистолет – это хорошие, но слишком рискованные способы противостоять грабителям, - считает техасец Кинан Бернер. – У вас есть шансы промахнуться или не успеть добраться до оружия. Лучше всего, когда преступников обезвреживает ваша смекалка».
Несколько лет назад Бернер, прошедший войну во Вьетнаме, установил во дворе своего дома оригинальную ловушку. Если преступник ступал на определённое место возле дома, то его нога тут же оказывалась туго обтянутой крепким канатом, и он (преступник) повисал в воздухе вниз головой на расстоянии двух метров от земли. Таким образом Бернер поймал четырёх воров, намеревавшихся обокрасть его дом. Он даже получил специальную грамоту от шерифа городка Темпл за «смелость и находчивость, проявленные в борьбе с преступностью».
Чуть меньше повезло 79-летнему Роберту Маккене из Оклахомы, который надумал бороться с преступниками с помощью... противопехотных мин. На входе в дом он повесил табличку: «Территория заминирована.
Без разрешения не входить».
Естественно, соседи и прохожие не верили в правдивость надписи, втайне посмеиваясь над чудаковатым стариком. Но вот однажды в доме Маккены раздался сильнейший взрыв, отправивший на тот свет владельца дома и его 9-летнего внука, случайно наступившего на взрывное устройство.
Любопытно, что американские законы обычно оправдывают действия людей, убивших непрошеных гостей на своей территории с помощью «спецсредств».
Но здесь есть один немаловажный аспект. Грабителя нужно обязательно убить, а не просто покалечить. Звучит абсурдно, но выживший преступник вполне может отправить хозяина дома за решётку. Например, 30-летний Роджер Васкес, попавший в медвежий капкан, установленный во дворе дома, сумел с помощью адвокатов отсудить у владельца собственности $400 тысяч. «Я не хотел никому причинять зла, а решил пробраться в дом, чтобы найти немного еды», - жалобно говорил он на суде. И суд пожалел Васкеса, посчитав его невинной жертвой, а не преступником.
Хозяин дома Роберт Браунинг, вынужденный теперь выплачивать компенсацию пострадавшему, с сожалением сказал: «Я совершил ошибку, вызвав полицию, как только увидел этого негодяя, попавшего в капкан. Мне следовало подождать полчаса, пока он истечёт кровью и умрёт...»
Больше всего в превращении своих домов и пространство перед ними в «камеру пыток» преуспели жители Алабамы, Джорджии и Миссисипи. В этих штатах чаще всего происходят квартирные кражи, жертвами которых ежегодно становятся сотни тысяч добропорядочных американцев.
К примеру, житель алабамского городка Кортленд Натан Хоукс каждый раз приходил в бешенство, когда видел, что с его обустроенного участка пропадают стулья, стройматериалы и даже гриль для барбекю. Хоукс решил проблему просто: он подключил к железному забору ток силой в 20 тысяч вольт.
Всякий, кто дотрагивался до железной конструкции, моментально получал мощнейший заряд электричества. О своей «охранной системе» Хоукс предварительно сообщил всем соседям, и последние старались держаться подальше от «электрического дома». Судьба сыграла с Хоуксом злую шутку.
Благодаря своему изобретению он убил вооружённого преступника, собиравшегося перелезть через забор. Однако мёртвое тело грабителя упало с внешней стороны дома, следовательно, владелец дома не имел права убивать человека, находящегося вне его владений. Хоукс получил 14 лет тюрьмы, несмотря на то, что убитый им человек был вооружён ножом и находился в федеральном розыске.
По мнению борца с расизмом Глена Бедфорда, применение «спецсредств» против грабителей в южных штатах страны объясняется тем, что подавляющее большинство квартирных воров – афроамериканцы, а жертв – белые. «Белые люди мечтают не просто поймать чёрного преступника, но и вдоволь поиздеваться над ним, - говорит Бедфорд. – В Джорджии полным-полно участков, где вырыты ямы с острыми осиновыми кольями на дне. Жители относятся к грабителям как к диким зверям...»
На одном из расистских сайтов в интернете даже есть специальное пособие с названием «Как поймать негра на бэк-ярде». Владельцам частных домов предлагается масса «полезных» советов, в частности, «всегда держать в холодильнике початую бутылку коньяка, смешанного с раствором серной кислоты». Мол, если грабитель заберётся в пустой дом, он наверняка заглянет в холодильник и не откажет себе в удовольствии выпить пару рюмок за успешно завершенное дело.
Алабамец Джереми Смит, некогда состоявший в рядах Ку-клукс-клана и отсидевший в тюрьме за преступления на почве расовой ненависти, ловил преступников ещё более оригинальным способом.
Он вырыл во дворе дома большой бассейн, в котором разводил крокодилов. Когда преступники залезали к нему в дом, он встречал их с ружьём и говорил: «Либо ты прыгаешь в бассейн, либо я тебя застрелю».
Чтобы заманить преступника в свои владения, он оставлял на двери объявление: «Мистер почтальон! Меня не будет две недели. Дом пустой. Оставьте почту под карнизом, чтобы она не намокла под дождём. Заранее спасибо». Естественно, преступникам и в голову не могло прийти, что таким оригинальным способом хозяин приглашает их проникнуть в его дом, который Смит называл «мышеловкой». Он скормил крокодилам двух афроамериканцев. Жертв могло бы быть намного больше, если бы один из воров, чудом уцелевший в «битве» с крокодилами, не смог выбраться из зловещего дома и обратиться в полицию.
«Для любого вора в Техасе встретиться с хозяином дома гораздо хуже, чем с полицейскими, - говорит житель Сан-Антонио Малкольм Бролин. – По закону, владелец дома может сделать с преступником что угодно, после чего застрелить». В некоторых городах Соединённых Штатов даже полицейские и почтальоны остерегаются подходить к частным владениям. Например, в штате Теннесси несколько недель назад двое огромных ротвейлеров загрызли офицера полиции, который вступил на частную территорию, чтобы лично вручить жильцам повестку в суд.
Позднее хозяин дома признался, что держал голодных собак специально для борьбы с ворами. Кстати, с владельца собственности были сняты все обвинения. Суд посчитал, что полицейский обязан был заранее сообщить о своём визите.
В штате Нью-Йорк владельцы частных домов ведут себя намного мягче по отношению к ворам и грабителям. Стандартный набор жителя загородной комьюнити – это сигнализация, система видеонаблюдения и охотничье ружьё (на всякий случай). Кстати, авторитетное издание Campus Safety Magazine рекомендует всем владельцам частных домов установить на всём периметре территории видеокамеры дневного и ночного видения.
Причём об этом обязательно следует сообщить потенциальным ворам. Исследователи подсчитали, что риск кражи снижается на 30%, когда люди видят на дверях дома наклейки: «Объект находится под видеонаблюдением», «Хозяин вооружён» или «Здесь живёт полицейский».
Но здесь есть один немаловажный аспект. Грабителя нужно обязательно убить, а не просто покалечить. Звучит абсурдно, но выживший преступник вполне может отправить хозяина дома за решётку. Например, 30-летний Роджер Васкес, попавший в медвежий капкан, установленный во дворе дома, сумел с помощью адвокатов отсудить у владельца собственности $400 тысяч. «Я не хотел никому причинять зла, а решил пробраться в дом, чтобы найти немного еды», - жалобно говорил он на суде. И суд пожалел Васкеса, посчитав его невинной жертвой, а не преступником.
Хозяин дома Роберт Браунинг, вынужденный теперь выплачивать компенсацию пострадавшему, с сожалением сказал: «Я совершил ошибку, вызвав полицию, как только увидел этого негодяя, попавшего в капкан. Мне следовало подождать полчаса, пока он истечёт кровью и умрёт...»
Больше всего в превращении своих домов и пространство перед ними в «камеру пыток» преуспели жители Алабамы, Джорджии и Миссисипи. В этих штатах чаще всего происходят квартирные кражи, жертвами которых ежегодно становятся сотни тысяч добропорядочных американцев.
К примеру, житель алабамского городка Кортленд Натан Хоукс каждый раз приходил в бешенство, когда видел, что с его обустроенного участка пропадают стулья, стройматериалы и даже гриль для барбекю. Хоукс решил проблему просто: он подключил к железному забору ток силой в 20 тысяч вольт.
Всякий, кто дотрагивался до железной конструкции, моментально получал мощнейший заряд электричества. О своей «охранной системе» Хоукс предварительно сообщил всем соседям, и последние старались держаться подальше от «электрического дома». Судьба сыграла с Хоуксом злую шутку.
Благодаря своему изобретению он убил вооружённого преступника, собиравшегося перелезть через забор. Однако мёртвое тело грабителя упало с внешней стороны дома, следовательно, владелец дома не имел права убивать человека, находящегося вне его владений. Хоукс получил 14 лет тюрьмы, несмотря на то, что убитый им человек был вооружён ножом и находился в федеральном розыске.
По мнению борца с расизмом Глена Бедфорда, применение «спецсредств» против грабителей в южных штатах страны объясняется тем, что подавляющее большинство квартирных воров – афроамериканцы, а жертв – белые. «Белые люди мечтают не просто поймать чёрного преступника, но и вдоволь поиздеваться над ним, - говорит Бедфорд. – В Джорджии полным-полно участков, где вырыты ямы с острыми осиновыми кольями на дне. Жители относятся к грабителям как к диким зверям...»
На одном из расистских сайтов в интернете даже есть специальное пособие с названием «Как поймать негра на бэк-ярде». Владельцам частных домов предлагается масса «полезных» советов, в частности, «всегда держать в холодильнике початую бутылку коньяка, смешанного с раствором серной кислоты». Мол, если грабитель заберётся в пустой дом, он наверняка заглянет в холодильник и не откажет себе в удовольствии выпить пару рюмок за успешно завершенное дело.
Алабамец Джереми Смит, некогда состоявший в рядах Ку-клукс-клана и отсидевший в тюрьме за преступления на почве расовой ненависти, ловил преступников ещё более оригинальным способом.
Он вырыл во дворе дома большой бассейн, в котором разводил крокодилов. Когда преступники залезали к нему в дом, он встречал их с ружьём и говорил: «Либо ты прыгаешь в бассейн, либо я тебя застрелю».
Чтобы заманить преступника в свои владения, он оставлял на двери объявление: «Мистер почтальон! Меня не будет две недели. Дом пустой. Оставьте почту под карнизом, чтобы она не намокла под дождём. Заранее спасибо». Естественно, преступникам и в голову не могло прийти, что таким оригинальным способом хозяин приглашает их проникнуть в его дом, который Смит называл «мышеловкой». Он скормил крокодилам двух афроамериканцев. Жертв могло бы быть намного больше, если бы один из воров, чудом уцелевший в «битве» с крокодилами, не смог выбраться из зловещего дома и обратиться в полицию.
«Для любого вора в Техасе встретиться с хозяином дома гораздо хуже, чем с полицейскими, - говорит житель Сан-Антонио Малкольм Бролин. – По закону, владелец дома может сделать с преступником что угодно, после чего застрелить». В некоторых городах Соединённых Штатов даже полицейские и почтальоны остерегаются подходить к частным владениям. Например, в штате Теннесси несколько недель назад двое огромных ротвейлеров загрызли офицера полиции, который вступил на частную территорию, чтобы лично вручить жильцам повестку в суд.
Позднее хозяин дома признался, что держал голодных собак специально для борьбы с ворами. Кстати, с владельца собственности были сняты все обвинения. Суд посчитал, что полицейский обязан был заранее сообщить о своём визите.
В штате Нью-Йорк владельцы частных домов ведут себя намного мягче по отношению к ворам и грабителям. Стандартный набор жителя загородной комьюнити – это сигнализация, система видеонаблюдения и охотничье ружьё (на всякий случай). Кстати, авторитетное издание Campus Safety Magazine рекомендует всем владельцам частных домов установить на всём периметре территории видеокамеры дневного и ночного видения.
Причём об этом обязательно следует сообщить потенциальным ворам. Исследователи подсчитали, что риск кражи снижается на 30%, когда люди видят на дверях дома наклейки: «Объект находится под видеонаблюдением», «Хозяин вооружён» или «Здесь живёт полицейский».
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Метки: обезвреживает преступник смекалка
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"Если в вашу дверь ломятся грабители,попробуйте ломать её со своей стороны.Это должно их озадачить ."
Этот удлиннитель был достаточно толстым, но в какой-то момент его изоляцию погрызли мыши, чего я не заметил, но это заметили и прочувтвовали те идиоты, которые попытались вытащить этот провод он был под напряжением! Я приехал, вижу - размотанная бухта, а рядом валяласт зажигалка и кепка, видать хорошенько тряхануло )))
Это называется "чуть меньше повезло"??