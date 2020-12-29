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Когда преступников обезвреживает ваша смекалка

Когда преступников обезвреживает ваша смекалка (3 фото)

Автор:
29 декабря 2020 09:46
Метки: обезвреживает   преступник   смекалка   
1475
3
В прошлом месяце в американском городке Форт Бентон (штат Монтана) квартирный вор, пробравшийся в дом 40-летнего фермера Патрика Гришема, угодил в расположенную на заднем дворе ловушку – пятиметровую яму с цементным дном.

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Метки: обезвреживает   преступник   смекалка   
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13  комментариев
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1k
Валерий 6 часов назад
Совет из 90-х нашей с вами страны :
"Если в вашу дверь ломятся грабители,попробуйте ломать её со своей стороны.Это должно их озадачить ."
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5k
DiS 41 минуту назад
У меня на даче на цокольном этаже было зарешёченное но незастеклённое окно, в котором торчала смотанная бухта удлиннителя для того чтобы на участке можно было станок включать.
Этот удлиннитель был достаточно толстым, но в какой-то момент его изоляцию погрызли мыши, чего я не заметил, но это заметили и прочувтвовали те идиоты, которые попытались вытащить этот провод
он был под напряжением! Я приехал, вижу - размотанная бухта, а рядом валяласт зажигалка и кепка, видать хорошенько тряхануло )))
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37k
Сергей Час назад
В Австралию сдуру завезли кроликов, и теперь не знают как с ними бороться. А в Штаты негров..............
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8k
Vacony 2 часа назад
а у нас даже леща не дать вору - подаст заяву что ты его избил....
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−7
Ivan5055 3 часа назад
А можно ссылку на этот сайт, просто интересно прочитать "Как поймать негра на бэк-ярде", на всякий случай.
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4k
Mike Snow 3 часа назад
Мне в США больше всего нравится именно то, что твой дом - твоя крепость. Залез негр на твою территорию - можно пристрелить и тебе за это ничего не будет.
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21k
turyst 5 часов назад
Когда преступников обезвреживает ваша смекалка
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11k
Serg2001 5 часов назад
В 80-е годы вовсю обсуждалась статья в газете. Точно не помню, но называлась она как-то вроде "За горсть клубники". А суть в том, что осуждался пенсионер, который застрелил из ружья подростка, якобы за эту самую клубнику. И в статье говорилось, что эти малолетки специально приходили на участок к этому деду не один раз. Поняли, что он беззащитный. Глумились над ним. Жгли костры на участке. Ломали деревья в саду. Сожрали и вытоптали и ту самую клубнику. В итоге дед не выдержал, вышел из дома с ружьем и застрелил одного. Так вот на классном собрании у нас эта трагедь обсуждалась с той точки зрения, что у деда крыша поехала на почве мелкособственнических инстинктов. Клубники мальцам пожалел.
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3k
Борис Карабанов Serg2001 4 часа назад
Есть на эту тему замечательный советский фильм 1985-го года - "ПОДСУДИМЫЙ"
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11k
Serg2001 Борис Карабанов 4 часа назад
Обязательно посмотрю... Спа!
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21k
Vazari 6 часов назад
"Чуть меньше повезло 79-летнему Роберту Маккене из Оклахомы" "...однажды в доме Маккены раздался сильнейший взрыв, отправивший на тот свет владельца дома и его 9-летнего внука".
Это называется "чуть меньше повезло"??
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219
Антон Васильев Vazari 2 часа назад
могло повезти еще меньше
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3k
Борис Карабанов 6 часов назад
Ну, по нашим законам всем этим лайфхакерам сидеть и сидеть. Угроза жизни и здоровью хозяина, пока не ударили топором по голове, под вопросом, а значит превышение и "На чёрной скамье, на скамье подсудимых..."
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