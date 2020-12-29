Когда преступников обезвреживает ваша смекалка

Любопытно, что американские законы обычно оправдывают действия людей, убивших непрошеных гостей на своей территории с помощью «спецсредств».



Но здесь есть один немаловажный аспект. Грабителя нужно обязательно убить, а не просто покалечить. Звучит абсурдно, но выживший преступник вполне может отправить хозяина дома за решётку. Например, 30-летний Роджер Васкес, попавший в медвежий капкан, установленный во дворе дома, сумел с помощью адвокатов отсудить у владельца собственности $400 тысяч. «Я не хотел никому причинять зла, а решил пробраться в дом, чтобы найти немного еды», - жалобно говорил он на суде. И суд пожалел Васкеса, посчитав его невинной жертвой, а не преступником.



Хозяин дома Роберт Браунинг, вынужденный теперь выплачивать компенсацию пострадавшему, с сожалением сказал: «Я совершил ошибку, вызвав полицию, как только увидел этого негодяя, попавшего в капкан. Мне следовало подождать полчаса, пока он истечёт кровью и умрёт...»



Больше всего в превращении своих домов и пространство перед ними в «камеру пыток» преуспели жители Алабамы, Джорджии и Миссисипи. В этих штатах чаще всего происходят квартирные кражи, жертвами которых ежегодно становятся сотни тысяч добропорядочных американцев.



К примеру, житель алабамского городка Кортленд Натан Хоукс каждый раз приходил в бешенство, когда видел, что с его обустроенного участка пропадают стулья, стройматериалы и даже гриль для барбекю. Хоукс решил проблему просто: он подключил к железному забору ток силой в 20 тысяч вольт.



Всякий, кто дотрагивался до железной конструкции, моментально получал мощнейший заряд электричества. О своей «охранной системе» Хоукс предварительно сообщил всем соседям, и последние старались держаться подальше от «электрического дома». Судьба сыграла с Хоуксом злую шутку.

Благодаря своему изобретению он убил вооружённого преступника, собиравшегося перелезть через забор. Однако мёртвое тело грабителя упало с внешней стороны дома, следовательно, владелец дома не имел права убивать человека, находящегося вне его владений. Хоукс получил 14 лет тюрьмы, несмотря на то, что убитый им человек был вооружён ножом и находился в федеральном розыске.



По мнению борца с расизмом Глена Бедфорда, применение «спецсредств» против грабителей в южных штатах страны объясняется тем, что подавляющее большинство квартирных воров – афроамериканцы, а жертв – белые. «Белые люди мечтают не просто поймать чёрного преступника, но и вдоволь поиздеваться над ним, - говорит Бедфорд. – В Джорджии полным-полно участков, где вырыты ямы с острыми осиновыми кольями на дне. Жители относятся к грабителям как к диким зверям...»



На одном из расистских сайтов в интернете даже есть специальное пособие с названием «Как поймать негра на бэк-ярде». Владельцам частных домов предлагается масса «полезных» советов, в частности, «всегда держать в холодильнике початую бутылку коньяка, смешанного с раствором серной кислоты». Мол, если грабитель заберётся в пустой дом, он наверняка заглянет в холодильник и не откажет себе в удовольствии выпить пару рюмок за успешно завершенное дело.



Алабамец Джереми Смит, некогда состоявший в рядах Ку-клукс-клана и отсидевший в тюрьме за преступления на почве расовой ненависти, ловил преступников ещё более оригинальным способом.

Он вырыл во дворе дома большой бассейн, в котором разводил крокодилов. Когда преступники залезали к нему в дом, он встречал их с ружьём и говорил: «Либо ты прыгаешь в бассейн, либо я тебя застрелю».

Чтобы заманить преступника в свои владения, он оставлял на двери объявление: «Мистер почтальон! Меня не будет две недели. Дом пустой. Оставьте почту под карнизом, чтобы она не намокла под дождём. Заранее спасибо». Естественно, преступникам и в голову не могло прийти, что таким оригинальным способом хозяин приглашает их проникнуть в его дом, который Смит называл «мышеловкой». Он скормил крокодилам двух афроамериканцев. Жертв могло бы быть намного больше, если бы один из воров, чудом уцелевший в «битве» с крокодилами, не смог выбраться из зловещего дома и обратиться в полицию.



«Для любого вора в Техасе встретиться с хозяином дома гораздо хуже, чем с полицейскими, - говорит житель Сан-Антонио Малкольм Бролин. – По закону, владелец дома может сделать с преступником что угодно, после чего застрелить». В некоторых городах Соединённых Штатов даже полицейские и почтальоны остерегаются подходить к частным владениям. Например, в штате Теннесси несколько недель назад двое огромных ротвейлеров загрызли офицера полиции, который вступил на частную территорию, чтобы лично вручить жильцам повестку в суд.



Позднее хозяин дома признался, что держал голодных собак специально для борьбы с ворами. Кстати, с владельца собственности были сняты все обвинения. Суд посчитал, что полицейский обязан был заранее сообщить о своём визите.



В штате Нью-Йорк владельцы частных домов ведут себя намного мягче по отношению к ворам и грабителям. Стандартный набор жителя загородной комьюнити – это сигнализация, система видеонаблюдения и охотничье ружьё (на всякий случай). Кстати, авторитетное издание Campus Safety Magazine рекомендует всем владельцам частных домов установить на всём периметре территории видеокамеры дневного и ночного видения.



Причём об этом обязательно следует сообщить потенциальным ворам. Исследователи подсчитали, что риск кражи снижается на 30%, когда люди видят на дверях дома наклейки: «Объект находится под видеонаблюдением», «Хозяин вооружён» или «Здесь живёт полицейский».