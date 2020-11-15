В Египте сделана крупнейшая находка года

Министерство туризма и археологии Египта сообщило об экстраординарной находке археологов в некрополе Саккара: более 100 нетронутых саркофагов и 40 статуэток, часть из них - позолоченные. Всё это богатство было обнаружено в ходе раскопок трех древних колодцев.
Только 3 октября министерство демонстрировало предыдущую партию древних артефактов – тогда сообщили об обнаружении 59 саркофагов. На этот раз запечатанные саркофаги и статуи, захороненные более 2500 лет назад, выставили у подножия знаменитой Ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре.
На пресс-конференции министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Энани выступил перед группой послов и представителей СМИ. Прямо на мероприятии была сделана рентгенография одной из мумий, чтобы определить ее возраст, пол и способ мумификации.
"Мы позаботились о мельчайших деталях, а ее лицо очень красиво. На мой взгляд, эта мумия принадлежит к эпохе Птолемеев", - прокомментировал Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.
"Мы позаботились о мельчайших деталях, а ее лицо очень красиво. На мой взгляд, эта мумия принадлежит к эпохе Птолемеев", - прокомментировал Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.
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Министр древностей и туризма Египта добавил, что COVID-19 не помешал его коллегам раскапывать новые сокровища в некрополе Саккара. Эль-Энани подчеркнул, что он безмерно горд открытиями года, которые были сделаны египетскими командами без участия иностранцев.
Вазири рассказал, что деревянные саркофаги были обнаружены в погребальных колодцах глубиной в среднем 12 метров.
Династия Птолемеев правила Египтом около 300 лет - примерно с 320 г. до н.э. до примерно 30 г. до н.э...
В большинстве саркофагов находятся человеческие мумии. Предварительные исследования показали, что недавно обнаруженные гробы принадлежат фараонам 26-й династии, высшим должностным лицам и элите.
"Сегодня еще не конец этого открытия, я считаю это только началом", - заявил Эль-Энани. По словам министра, на данный момент археологам удалось открыть лишь один процент от общего числа артефактов в данной зоне.
В очень хорошем состоянии были обнаружены несколько деревянных статуй, а также цветные и позолоченные погребальные маски.
Статуэтки покровителя некрополя Саккара - бога Птаха-Сокара-Осириса были найдены нетронутыми.
Среди находок - несколько статуэток ушебти, которые древние египтяне клали в могилы - для служения покойному в загробной жизни.
Расписные саркофаги были спрятаны в нише погребальной камеры на дне глубокого колодца, вход в который был закрыт каменной плитой.
Местечко Саккара находится примерно в 30 км к югу от Каира. Оно известно древнейшим некрополем Мемфиса - столицы Древнего Царства.
В Саккаре находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест, где раньше хоронили священных животных.
Известный египетский египтолог Захи Хавасс сказал, что в мастерских древней Саккары занимались мумификацией и изготовлением саркофагов, а открытия этого года обогатят наши познания о технологиях и религиозных культах 2500 летней давности.
На июнь 2021 года запланировано открытие Большого египетского музея, коллекции которого пополнят находки из Саккары. Масштабный музейный комплекс возведен в двух километрах от комплекса знаменитых пирамид в Гизе. Главной его достопримечательностью станет полное собрание - 5000 предметов из гробницы Тутанхамона из нынешнего Египетского музея в Каире (которому на днях исполнилось 118 лет). Еще 45 000 экспонатов переедут в главный музей страны из хранилищ и музеев в Луксоре, Асьюте, Фаюме, Александрии и других мест.
Теперь же Министерство туризма и древностей готовит масштабную процессию для перевозки королевских мумий из Египетского музея на площади Тахрир к месту их постоянной экспозиции в Большом египетском музее, на которую будут приглашены дипломатов из разных стран и журналисты мировых СМИ. Власти страны рассчитывают, что то событие привлечет внимание всего мира, и планируют устроить шествие, достойное грандиозной древнеегипетской цивилизации.
На новое место перевезут 22 правителей (18 фараонов и 4 их жен) и 17 саркофагов, относящихся к 17, 18, 19 и 20 династиям. Среди них будут мумии Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I, царицы Хатшепсут и королевы Меритамен, жены Аменхотепа I, а также королевы Яхмос Нефертари, жены Яхмоса I.
На новое место перевезут 22 правителей (18 фараонов и 4 их жен) и 17 саркофагов, относящихся к 17, 18, 19 и 20 династиям. Среди них будут мумии Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I, царицы Хатшепсут и королевы Меритамен, жены Аменхотепа I, а также королевы Яхмос Нефертари, жены Яхмоса I.
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