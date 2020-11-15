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В Египте сделана крупнейшая находка года

В Египте сделана крупнейшая находка года (23 фото)

Автор:
15 ноября 2020 20:23
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: археология   древности   египет   музей   мумия   открытие   саркофаг   учение   
2033
23
Министерство туризма и археологии Египта сообщило об экстраординарной находке археологов в некрополе Саккара: более 100 нетронутых саркофагов и 40 статуэток, часть из них - позолоченные. Всё это богатство было обнаружено в ходе раскопок трех древних колодцев.
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Метки: археология   древности   египет   музей   мумия   открытие   саркофаг   учение   
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16  комментариев
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−54
Вася с ложкой 42 минуты назад
Ребята а может не стоит в этом году еще искать приключения на жопу .
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1k
Sam22 Минуту назад
В последнее время новости о найденных захоронениях фараонов настолько участились, что у меня появилась мысль: в древнем Египте фараоны сменялись каждый месяц.
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7k
ГородДомов 15 минут назад
я напишу в завещании , чтобы мне в гроб положили записку . "Вы кто такие ? я вас не знаю! идите на. х. в даль! и закройте крышку, мне жарко и светло ! ".. на тот случай если в далёком будущем вскроют мою могилу .
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1k
Daemonkin 16 минут назад
Закопайте обратно.
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6k
gena 19 минут назад
Чего они за этими трупами охотятся как маньяки?
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1k
Сергей Феофанов 23 минуты назад
Сейчас главное чтобы какая-нибудь мегамиролюбивая религия не встрепенулась и не начала крушить находки и заодно резать головы археологам...А так, не Шлиман конечно, но весьма интересно!
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523
Nane First NameLast Полчаса назад
Цех по производству мумий и артефактов испытывает кризис. Поэтому никого из ученых продолжают не пускать, но "находят" что-то новенькое. Какие умнички
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4k
uutb 42 минуты назад
Блин, закапайте обратно! Хотя бы до следующего года не открывать!
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15k
Robin Hood 42 минуты назад
Наппомнило

Ссылка www.youtube.com
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20k
Russo Turisto 48 минут назад
Не дадут людям спокойно в земле лежать. Цивилизация, мать их. Люди хоронили, провожали в загробный мир и тут пришли и обломали - всех выкопали обратно...
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207
Димитрий 52 минуты назад
Готовьтесь к Kovid2020, проклятие фараонов никто не отменял. Мы все умрем.
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13k
Юрий 57 минут назад
Сомнительное удовольствие разглядывать сушёные трупы....
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2k
Manul Юрий 46 минут назад
у археологов от этого экстаз
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1k
The mask 59 минут назад
......что он безмерно горд открытиями года, которые были сделаны египетскими командами без участия иностранцев......
Ппц достижение! Обезьяны научились пользоваться лопатами!
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41k
zloykoyot The mask 17 минут назад
Вот потому и достижение, что до этого некоторые просвещённые считали их просто обезьянами. И, кстати, прилагали немалые усилия чтобы их обезьянами и оставить, попутно вывозя сокровища в свои частные коллекции.
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10k
Хью́берт Час назад
Удивительно просто, как эти мумии ещё не скурили.
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