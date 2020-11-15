В Египте сделана крупнейшая находка года

Теперь же Министерство туризма и древностей готовит масштабную процессию для перевозки королевских мумий из Египетского музея на площади Тахрир к месту их постоянной экспозиции в Большом египетском музее, на которую будут приглашены дипломатов из разных стран и журналисты мировых СМИ. Власти страны рассчитывают, что то событие привлечет внимание всего мира, и планируют устроить шествие, достойное грандиозной древнеегипетской цивилизации.

На новое место перевезут 22 правителей (18 фараонов и 4 их жен) и 17 саркофагов, относящихся к 17, 18, 19 и 20 династиям. Среди них будут мумии Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I, царицы Хатшепсут и королевы Меритамен, жены Аменхотепа I, а также королевы Яхмос Нефертари, жены Яхмоса I.