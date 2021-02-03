В Египте откопали древнюю мумию с золотым языком

Археологи обнаружили еще 16 захоронений в храме Тапосирис-Магна недалеко от египетского города Александрия. В открытых гробницах находились 2000-летние мумии: часть из них была похоронена в посмертных масках. Их органы были извлечены, а тела завернуты в саваны.
Два тысячелетия назад эти древние египтяне были погребены в храме Тапосирис-Магна - города, основанного фараоном Птолемеем II Филадельфом между 280 и 270 годами до нашей эры, название которого означает "великая гробница Осириса".
Совместная миссия египетских и доминиканских археологов обнаружила 16 погребальных камер, высеченных в скале под храмом, сообщило в пятницу министерство туризма и древностей Египта.
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Одной мумии была оказана большая честь: жрецы и бальзамировщики поместили ей в рот золотой амулет в форме языка - чтобы умерший мог разговаривать с богами, например властелином подземного царства Осирисом, в загробной жизни.
Мумия с золотым языком - главная, но не единственная "изюминка" обнаруженной группы захоронений.
Мумия с золотым языком - главная, но не единственная "изюминка" обнаруженной группы захоронений.
Некоторые мумии украшали перед погребением
По словам доминиканского археолога Кэтлин Мартинес, возглавлявшей экспедицию, две из наиболее важных мумий, найденных группой, были похоронены с декоративным картонажем - материалом из папируса и льна, который египтяне использовали для покрытия мумий с головы до ног.
Картонная упаковка одной мумии изображает Осириса, а другая украшена короной из рогов, коброй на лбу и ожерельем с головой сокола, которое символизирует Гора, египетского бога солнца. Две мумии были захоронены с покрытыми письменами свитками, которые сейчас расшифровываются.
Археологи нашли еще одну мумию в посмертной маске с отверстиями для глаз: такой прием помогал возвращать духов умерших в их тела и защищал мертвых в загробной жизни.
Картонная упаковка одной мумии изображает Осириса, а другая украшена короной из рогов, коброй на лбу и ожерельем с головой сокола, которое символизирует Гора, египетского бога солнца. Две мумии были захоронены с покрытыми письменами свитками, которые сейчас расшифровываются.
Археологи нашли еще одну мумию в посмертной маске с отверстиями для глаз: такой прием помогал возвращать духов умерших в их тела и защищал мертвых в загробной жизни.
Халед Або Эль Хамд, генеральный директор министерства древностей Александрии, сообщил, что экспедиция обнаружила еще и восемь мраморных голов, относящихся к греческой и римской эпохам.
Головы представляют собой скульптурные портреты людей, по всей вероятности, похороненных в храме.
Это уже не первый раз, когда "великий храм Осириса" Тапосирис-Магна вызывает восхищение археологов. Ранее при раскопках на этом участке была обнаружена алебастровая голова статуи, изображавшей легендарную Клеопатру. Это стало еще одним подтверждением версии, которой придерживается Кэтлин Мартинес: последняя царица Египта, умершая в 30 г. до н.э., похоронена где-то здесь же.
Тайны храма Тапосирис-Магна
В июле 2020 года Мартинес обнаружила две мумии времен правления Клеопатры, которые перед захоронением были покрыты сусальным золотом. Это подтверждает, что покойные при жизни были важными членами общества, приближенными к царице. Кроме того, доминиканские археологи нашли на этом месте монеты, отчеканенные в годы правления Клеопатры.
Но, по словам Захи Хавасса, бывшего египетского министра по делам древностей, который работал с Мартинес в течение десяти лет, "нет никаких доказательств", что Клеопатра похоронена в Тапосирис-Магна. Более 40 лет назад археологи нашли дворец царицы: под водой, на шестиметровой глубине в восточной гавани Александрии.
"Я считаю, что Клеопатра была похоронена в гробнице, которую построила рядом со своим дворцом, и которая давно ушла под воду, - сказал Хавасс. - Ее могила никогда не будет найдена".
Но, по словам Захи Хавасса, бывшего египетского министра по делам древностей, который работал с Мартинес в течение десяти лет, "нет никаких доказательств", что Клеопатра похоронена в Тапосирис-Магна. Более 40 лет назад археологи нашли дворец царицы: под водой, на шестиметровой глубине в восточной гавани Александрии.
"Я считаю, что Клеопатра была похоронена в гробнице, которую построила рядом со своим дворцом, и которая давно ушла под воду, - сказал Хавасс. - Ее могила никогда не будет найдена".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Всегда думал, что наоборот, Ботичелли копировал античность...))) А оно воно как...)