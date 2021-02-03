В Египте откопали древнюю мумию с золотым языком

В июле 2020 года Мартинес обнаружила две мумии времен правления Клеопатры, которые перед захоронением были покрыты сусальным золотом. Это подтверждает, что покойные при жизни были важными членами общества, приближенными к царице. Кроме того, доминиканские археологи нашли на этом месте монеты, отчеканенные в годы правления Клеопатры.



Но, по словам Захи Хавасса, бывшего египетского министра по делам древностей, который работал с Мартинес в течение десяти лет, "нет никаких доказательств", что Клеопатра похоронена в Тапосирис-Магна. Более 40 лет назад археологи нашли дворец царицы: под водой, на шестиметровой глубине в восточной гавани Александрии.



"Я считаю, что Клеопатра была похоронена в гробнице, которую построила рядом со своим дворцом, и которая давно ушла под воду, - сказал Хавасс. - Ее могила никогда не будет найдена".