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В Египте откопали древнюю мумию с золотым языком

В Египте откопали древнюю мумию с золотым языком (8 фото)

Автор:
03 февраля 2021 07:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Министерство   античность   гробница   древности   египет   клеопатра   мумии   тайны   
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Археологи обнаружили еще 16 захоронений в храме Тапосирис-Магна недалеко от египетского города Александрия. В открытых гробницах находились 2000-летние мумии: часть из них была похоронена в посмертных масках. Их органы были извлечены, а тела завернуты в саваны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Министерство   античность   гробница   древности   египет   клеопатра   мумии   тайны   
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vasisdas warum Час назад
Качество масок поражает, а женская близка по стилю к Ботичелли
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Glebov vasisdas warum Полчаса назад
>а женская близка по стилю к Ботичелли
Всегда думал, что наоборот, Ботичелли копировал античность...))) А оно воно как...)
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