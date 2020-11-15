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Как восстановить радиовещание на Длинных и Средних волнах

Как восстановить радиовещание на Длинных и Средних волнах (7 фото)

Автор:
15 ноября 2020 16:47
Метки: история   радио   факты   
805
7

То, что не смог сделать Гитлер, удалось сделать нашим любителям смартфонов в Кремле. В 2014 году, своим указом, они отключили последние радиостанции ДВ и СВ диапазона на территории России.

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Метки: история   радио   факты   
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2k
Alex König 2 часа назад
И голубиную почту верните! Ироды!
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51k
Серый 10 минут назад
Пипец, ещё один автор скатился в либерашью помойку. Реально можно уже завязывать с Фишками. И так 75 процентов постов уже читать невозможно из за содержащегося в них госдеповского дерьма из методичек, и уже последние из нормальных могикан в эту выгребную яму опукаются.
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12k
куджо 37 минут назад
Мдэа..
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7k
Михалыч 38 минут назад
"Благодаря "мудрой" политике немало деревень опустело" - весь пост, ради этой строки. То, что жители деревень уезжали в города уже лет как 150, причём во всём мире, его не волнует.
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3k
TirAn Час назад
Ловил наше радио в Тихом океане. 1000 км южнее о. Пасхи. Тспользовал корабельные радиоприёмники. Потом купил Teksun 600, а эти придурки решили уйти на укв и в интернет.
И всё, даже на СевМорПути российского радио нет. Зато есть всякие разные; китайцы, румыны и даже украинцы на русском языке. ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ глупость руководстова.
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15k
Lynx Час назад
Производства всё равно нет, так что не восстановят. Как и проводное радио схлопнулось, хотя один из ключевых моментов для оповещения на случай чего.
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5k
maclay Час назад
Поддержу, что вредит "им", то я за это !
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16k
бат св Час назад
один придурок с айфоном,попавший по недоразумению в президенты России пытался запретить лампы накаливания.Придурок ушел а лампы остались.
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8k
БарНалей Час назад
А меня напрягает тотальный перевод ТВ вещания на цифру. Аналог даже в глубокой мухосране хоть хреново, но хоть как то показывал, а вот цифра либо показывает отлично, либо вообще нифига.
Я точно не знаю как сейчас обстоят дела. Но аналоговое ТВ надо оставить хотя бы на нескольких каналах.
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15k
Lynx БарНалей Час назад
Это сделано программно. Если слабый сигнал, то картинка будет пикселить, а звук заикаться, восприятие будет крайне затруднительно, поэтому, если сигнал ниже положенного, то просто не кажет.
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8k
БарНалей Lynx Час назад
Так я про это и говорю. Лет 15 назад был в отдаленном городке ~300 км от Томска. Показывало 1,5 программы. Ну т.е. одна показывала более менее, другая сквозь рябь и шумы. Но смотреть хоть как то можно. Интересно, после ввода тотальной цифры, там хоть что-то показывает сейчас эфирного? А подобных населенных пунктов у нас дохренища.
Недавно тут топик был про пацана, который на дерево забирается чтоб зачекиниться для удаленного обучения. Он телек тоже на ветвях смотрит?
PS: Прям вижу картину как вся деревня сидит на ветвях и смотрит Соловьева, как загнивает пиндосия и гейропа...
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22k
Max Shtirlic БарНалей Полчаса назад
Дача в 30 км от Пскова, аналоговое показывало те самые 1.5 канала. Цифра через "дельту" метрового размера (брал самую чувствительную) показывает согласно погоде на марсе! То 20 каналов, то первый десяток отвалится, то второй - причем отваливается в самый неподходящий момент. В этом году тупо накачал сериальчиков типа "Мухтар-2" и "6 кадров" и за всё лето телевизор (программы) не смотрели от слова ваще :)
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4k
Echo 2 часа назад
как раз Миладзе с Пригожиным жалуются на нехватку денег-посадите их к микрофону с стопкой книг - это +
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9k
Bill 2 часа назад
Последний раз слушал радио на ДВ и СВ лет 30 назад. С удивлением узнал что оно до сих пор существует.
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312
LinkLine 2 часа назад
хотелось бы, но боюсь что просрано то просрано!
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