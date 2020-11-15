Как восстановить радиовещание на Длинных и Средних волнах

Не надо заглядываться на Европу-у нас территория в сотни раз больше любого европейского государства. Впрочем даже свои маленькие территории они еще не охватили цифровым радио и еще не известно будут ли это делать.

Поэтому, на мой скромный взгляд, выход один. Возобновить вещание одного государственного радиоканала в диапазоне ДВ в старом аналоговом стандарте. Каждые полчаса пятиминутный блок новостей. Остальное время трансляция аудиокниг и аудио спектаклей русских классиков. Вот Вам и одновременное информирование и повышение культурного уровня населения. Даже в крупных городах достаточно людей, уставших от попсовых УКВ (ФМ) радиостанций.

Там как раз Миладзе с Пригожиным жалуются на нехватку денег-посадите их к микрофону с стопкой книг.