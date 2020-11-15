Как восстановить радиовещание на Длинных и Средних волнах

То, что не смог сделать Гитлер, удалось сделать нашим любителям смартфонов в Кремле. В 2014 году, своим указом, они отключили последние радиостанции ДВ и СВ диапазона на территории России.
Аргумент железный-дорого содержать. Значит СССР была очень богатой страной, раз могла содержать 105 мощных радиостанций в крупных городах страны. Всего же радиостанций в СССР, включая КВ диапазон , было более 300.
Даже урок Великой Отечественной Войны почему то мы быстро забыли. Когда враг дошел до окраин Москвы, в Куйбышевской (ныне Самарской) области ускоренными темпами была построена новая сверхмощная радиостанция для вещания в СВ диапазоне. Вскоре весь мир слушал знаменитое Левитановское "Говорит Москва" через радиостанцию у села Старое Семейкино.
Объект №15 в Самарской области . Его сигналы, в ночное время, доходили до США. Задания Штирлиц получал так же через эту радиостанцию.
Радиостанции в СССР строили повышенной мощности. Это позволяло принимать радиопередачи даже на детекторный приемник в любой глубинке. Дешевые карманные приемники прямого усиления спокойно ловили по 2-3 радиостанции, а в ночное время еще больше.
Я понимаю, что содержать все советские радиостанции СВ и ДВ диапазона у нас "кишка тонка", но одну-две радиостанции то уж можно профинансировать. Я даже подскажу, где деньги взять на это: надо провести ревизию великой аферы под названием "таксофон в каждую деревню". Мало того, что там вместе с кабелем закопали сотни миллионов рублей, так ведь еще продолжают тратить деньги на содержание этих таксофонов, хотя ими никто не пользуется.
Благодаря "мудрой" политике немало деревень опустело-зачем там телефон? Если деревня охвачена сотовой связью хотя бы 2х сотовых операторов, то к таксофону никто не побежит звонить. Так и будет он сиротливо стоять, охраняя заросли бурьяна вокруг себя.
Если прекратить финансировать такие бесполезные объекты-то денег хватит на содержание десятка радиостанций.
Ну и несколько слов о стандарте ДВ, СВ радиовещания "DRM+" , на который так уповало наше правительство. Мол, вместо аналоговых радиостанций придут цифровые. Государство заработает на продаже лицензий на радиовещание, а коммерсанты на продаже рекламы. Только вот люди с "Купи-Продайным" мышлением забыли, что у населения то нет радиоприемников с поддержкой "DRM+" стандарта. Никто, будучи в здравом уме, не побежит массово покупать китайские DRM+ радиоприемники по 5-6 тысяч рублей.
Не надо заглядываться на Европу-у нас территория в сотни раз больше любого европейского государства. Впрочем даже свои маленькие территории они еще не охватили цифровым радио и еще не известно будут ли это делать.
Поэтому, на мой скромный взгляд, выход один. Возобновить вещание одного государственного радиоканала в диапазоне ДВ в старом аналоговом стандарте. Каждые полчаса пятиминутный блок новостей. Остальное время трансляция аудиокниг и аудио спектаклей русских классиков. Вот Вам и одновременное информирование и повышение культурного уровня населения. Даже в крупных городах достаточно людей, уставших от попсовых УКВ (ФМ) радиостанций.
Там как раз Миладзе с Пригожиным жалуются на нехватку денег-посадите их к микрофону с стопкой книг.
Источник:
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И всё, даже на СевМорПути российского радио нет. Зато есть всякие разные; китайцы, румыны и даже украинцы на русском языке. ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ глупость руководстова.
Я точно не знаю как сейчас обстоят дела. Но аналоговое ТВ надо оставить хотя бы на нескольких каналах.
Недавно тут топик был про пацана, который на дерево забирается чтоб зачекиниться для удаленного обучения. Он телек тоже на ветвях смотрит?
PS: Прям вижу картину как вся деревня сидит на ветвях и смотрит Соловьева, как загнивает пиндосия и гейропа...