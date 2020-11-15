Очередь за бесплатной татуировкой в Трехпрудном

Ну как?! Очередь впечатляет?! Думаете зачем стоит народ?! За бесплатной татушкой. В рамках объявленной акции, о которой объявил рэпер Kizaru (Олег Нечипоренко). Об этом он сообщил в Instagram.
"Еще один подгон вам. Мы сделали бесплатные татуировки в некоторых салонах Москвы и Петербурга. Вы сможете бесплатно себе набить призрака и надпись Hunted Family"-заявил Kizaru. Тем, кто не хочет делать постоянную татуировку, организаторы предлагают набить временную. Несовершеннолетние фанаты смогут набить временное тату самостоятельно, чтобы сделать постоянное придется привести с собой родителей.
Не знаю как насчет набитого "призрака и надписи Hunted Family", может и устанут тату-мастера их колотить. Сами видите очередь какая. Могут и сократить надпись по буквам и попроще, попонятней написать для народа. Зато во всю спину и от души...
Мда, любит народ халяву. за бесплатным партаком готовы очередь во весь квартал отстоять...
Зато подарок от рэпера Kizaru - Очень сладкий уксус!!!
Не знаю как насчет набитого "призрака и надписи Hunted Family", может и устанут тату-мастера их колотить. Сами видите очередь какая. Могут и сократить надпись по буквам и попроще, попонятней написать для народа. Зато во всю спину и от души...
Мда, любит народ халяву. за бесплатным партаком готовы очередь во весь квартал отстоять...
Зато подарок от рэпера Kizaru - Очень сладкий уксус!!!
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Метки: бесплатно очередь татуировка
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"Сотни россиян набили татуировки с логотипом «Доминос» за пожизненную пиццу. Но получат её далеко не все."
На Руси не на двести лет припасено, а гораздо больше...
- Нет проблем, ложитесь на живот.
Через 5 минут.
- Готово, вставайте.
- Ничего себе! Быстро вы!
- А чё там бить - 4 буквы всего...
-Естественно, садитесь!
..через 10 минут...
-Всё, готово!
-А что так быстро??
-А чего там, всего то четыре буквы.
Хочешь бесплатную татуировку - делай!
И никто не осудит, и не будет ,,учить жизни,, как и за любое другое волеизъявление в своей судьбе.
Всё правильно написал?)))