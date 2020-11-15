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Очередь за бесплатной татуировкой в Трехпрудном

Очередь за бесплатной татуировкой в Трехпрудном (2 фото)

Автор:
15 ноября 2020 09:35
Метки: бесплатно   очередь   татуировка   
716
2
Ну как?! Очередь впечатляет?! Думаете зачем стоит народ?! За бесплатной татушкой. В рамках объявленной акции, о которой объявил рэпер Kizaru (Олег Нечипоренко). Об этом он сообщил в Instagram.

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Метки: бесплатно   очередь   татуировка   
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7k
Шурум-бурум 4 часа назад
биомусор
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29k
Головасыр коричнештанник 4 минуты назад
лимита за халявой пришла ))
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13k
kotovski Полчаса назад
Очередь за бесплатной татуировкой в Трехпрудном
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171
С миру по нитке 39 минут назад
всех стоящих в очереди подметать улицы .
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71k
Я Только спросить. 58 минут назад
Для меня татуировка признак ущербности человека..
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
и чего , все с одинаковыми татухами будут ходить ? И вообще , сколько надо времени чтоб набить татушку , даже небольшую ? При таком потоке , я представляю чего и как они набьют .
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1k
Владимир Теленков Час назад
блин... а я думал что каждая тату студия всегда подчеркивает что временных тату не бывает))
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11k
Иван 3 часа назад
перепись долбое.ов
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1k
rider2 3 часа назад
Вспомнил.
"Сотни россиян набили татуировки с логотипом «Доминос» за пожизненную пиццу. Но получат её далеко не все."
На Руси не на двести лет припасено, а гораздо больше...

Вспомнил. "Сотни россиян набили татуировки с логотипом «Доминос» за пожизненную пиццу. Но получат её далеко не все." На Руси не на двести лет припасено, а гораздо больше...
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2k
Hallo FreeSpace rider2 Час назад
да ладно ? было такое ?
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
- Я служил в танковых войсках, набейте мне танк во всю спину.
- Нет проблем, ложитесь на живот.
Через 5 минут.
- Готово, вставайте.
- Ничего себе! Быстро вы!
- А чё там бить - 4 буквы всего...
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3k
KonstantinLeirov Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
временной лаг, опередил на две минуты
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3k
KonstantinLeirov 3 часа назад
-Скажите, мастер, вы можете мне во всю спину танк наколоть??
-Естественно, садитесь!
..через 10 минут...
-Всё, готово!
-А что так быстро??
-А чего там, всего то четыре буквы.
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27k
Peacemaker1873 4 часа назад
За бесплатным гепатитом, я бы сказал.
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2k
Hallo FreeSpace Peacemaker1873 Час назад
в данном случае шансы велики...
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4k
RomaXz 4 часа назад
Только один вариант? Не интересно. Я лучше заплачу, но сделаю полностью соответствующее моим идеям тату. Хотя, несколько лет назад я хотел делать тату с символикой любимой группы, но как то та идея больше не кажется мне такой привлекательной :)
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7k
Клёст 4 часа назад
Это свободная страна!))
Хочешь бесплатную татуировку - делай!
И никто не осудит, и не будет ,,учить жизни,, как и за любое другое волеизъявление в своей судьбе.
Всё правильно написал?)))
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4k
RomaXz Клёст 4 часа назад
А потом он проснулся
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6k
Вася 4 часа назад
Очередь за бесплатной татуировкой в Трехпрудном
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