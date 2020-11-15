Очередь за бесплатной татуировкой в Трехпрудном

"Еще один подгон вам. Мы сделали бесплатные татуировки в некоторых салонах Москвы и Петербурга. Вы сможете бесплатно себе набить призрака и надпись Hunted Family"-заявил Kizaru. Тем, кто не хочет делать постоянную татуировку, организаторы предлагают набить временную. Несовершеннолетние фанаты смогут набить временное тату самостоятельно, чтобы сделать постоянное придется привести с собой родителей.



Не знаю как насчет набитого "призрака и надписи Hunted Family", может и устанут тату-мастера их колотить. Сами видите очередь какая. Могут и сократить надпись по буквам и попроще, попонятней написать для народа. Зато во всю спину и от души...



Мда, любит народ халяву. за бесплатным партаком готовы очередь во весь квартал отстоять...



Зато подарок от рэпера Kizaru - Очень сладкий уксус!!!