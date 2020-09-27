Одному мусор - а другому очень даже пригодится!

Люди в социальных сетях детялся историями о том, как кто-то выбросил вещь - а они ее подобрали и счастливы так, будто нашли бесценное сокровище! Впрочем, для некоторых так оно и есть.

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0 Источник: "Отличные игрушки кто-то выставил во двор с предложением забирать бесплатно! Да я в детстве душу бы за них продала!"

0 Источник: "Эта тумба просто шикарно мне подошла!"

0 Источник: "Странно, но кому-то не понадобился этот шикарный кукольный дом с 6 спальнями и 4 ванными комнатами".

0 Источник: "Хотите проголосовать? Пожалуйста! Бюллетени для голосования штата Нью-Йорк лежат на Джефферсон авеню!"

0 Источник: "Разжился чудесным винтажным комодом. Он так прекрасен, что даже жалко держать там носки".

0 Источник: "Там действительно лежат продукты для нуждающихся. Это так мило!"

0 Источник: "Мой приятель решил его унести. И унесет!"

0 Источник: "Желтый бархатный диван - просто шик!"

0 Источник: "Пурпурный диван. Этим нельзя не воспользоваться!"

0 Источник: "Бесплатно всем желающим"! Теперь, с такой мебелью, ко мне можно обращаться "Ваше высочество"!"

0 Источник: "Выбросили? Нет слов!"

0 Источник: "На улице это подвесное кресло смотрелось жалостно, а у меня дома - в самый раз!"

0 Источник: "Какая прелесть! Ну разве можно было пройти мимо?"

0 Источник: "Налетай! Не ленись! Разбирай живопись!"

0 Источник: "Отличный кофейный столик, пригодится!"

0 Источник: "Нам ужасно жаль, но нам не под силу его унести! Приходите, забирайте скорее!"

0 Источник: "Я нашел его на улице, где его предлагалось забрать любому желающему, и принес на себе домой! Было тяжело, но я не мог отказаться!"

0 Источник: "Вау, да нам тут оставили целую обстановку!"

0 Источник: "Милая женщина любезно отдала мне черепаху, поскольку не знала, что с ней делать".

0 Источник: "Отличную тумбочку под телевизор кто-то выкинул для нас, тех, кто еще не обзавелся настенной плазмой!"

0 Источник: "Я просто не могу поверить, что мне посчастливилось подобрать это!"

0 Источник: "Да, я тоже не сразу поверила, что эта кушетка никому не нужна!"

0 Источник: "Спасибо неизвестным благодетелям за отличный гардероб!"

0 Источник: "Этот цвет заворожил меня с первого взгляда!"

0 Источник: "Еще не знаю, где, но точно найду место для этого в своей квартире!"

0 Источник: "Просто прелесть! Жаль, правда, что верхняя часть страуса отсутствует!"

0 Источник: "Королевский диван!"

0 Источник: "Я просто обязан был спасти эту чудесную лоавочку от дождя!"

0 Источник: "Завтра как раз выходной- сервировочный столик пригодится!"