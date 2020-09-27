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Одному мусор - а другому очень даже пригодится!

Одному мусор - а другому очень даже пригодится! (31 фото)

Автор:
27 сентября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: бесплатно   история   мусор   находки   пригодится   разные люди   удивительное рядом   ценность   
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31
Люди в социальных сетях детялся историями о том, как кто-то выбросил вещь - а они ее подобрали и счастливы так, будто нашли бесценное сокровище! Впрочем, для некоторых так оно и есть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бесплатно   история   мусор   находки   пригодится   разные люди   удивительное рядом   ценность   
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5  комментариев
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1k
Eugene 2 часа назад
Ага, есть такое, раз или два в год. Называется inorganic rubbish collection. Когда люди выносят ненужный хлам, а потом машина все с улиц собирает.
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7k
Потапыч 3 минуты назад
Есть у меня знакомый, который уже лет 20 живет в Германии, переодически рассказывает, как у них на помойки выставляют полностью целую и порой редкую электронику, а так же различную мебель и предметы быта. Шпермюль называется. В общем, у него весь дом этим шмермюллем обставлен и все выглядит довольно цивильно, не скажешь, что с помоек)) Но к нашим помойкам это не относится. На наших помойках только отходы жизнедеятельности можно найти и не более)) Не помню, чтобы за последние 20 лет кто то выбросил что то более менее целое и представляющее интерес.
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57k
Доктор Джонс 8 минут назад
С мягкой мебель я был бы поосторожней, неизвестно какая живность в ней живет и кто в неё пердел...
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7k
Кыся 52 минуты назад
У нас в Эстонии обычно по объявлению отдают. Просто вывоз ведь стоит денег, и немалых. Мелкие вещи приносят в гуманитарки. Но изредка бывает и у подъездов лежат мелкие вещи. Я так нашел советский усилитель, фотоаппарат, много книг, отличную люстру.
Хотя, конечно, вещи на фото куда круче наших. Но и уровень жизни там повыше.
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24k
Вован 2 часа назад
Одному мусор - а другому очень даже пригодится!
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