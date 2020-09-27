Одному мусор - а другому очень даже пригодится!

Люди в социальных сетях детялся историями о том, как кто-то выбросил вещь - а они ее подобрали и счастливы так, будто нашли бесценное сокровище! Впрочем, для некоторых так оно и есть.
"Отличные игрушки кто-то выставил во двор с предложением забирать бесплатно! Да я в детстве душу бы за них продала!"
"Странно, но кому-то не понадобился этот шикарный кукольный дом с 6 спальнями и 4 ванными комнатами".
"Хотите проголосовать? Пожалуйста! Бюллетени для голосования штата Нью-Йорк лежат на Джефферсон авеню!"
"Разжился чудесным винтажным комодом. Он так прекрасен, что даже жалко держать там носки".
"Бесплатно всем желающим"! Теперь, с такой мебелью, ко мне можно обращаться "Ваше высочество"!"
"Я нашел его на улице, где его предлагалось забрать любому желающему, и принес на себе домой! Было тяжело, но я не мог отказаться!"
"Отличную тумбочку под телевизор кто-то выкинул для нас, тех, кто еще не обзавелся настенной плазмой!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Мужчина, зачем вы разделись? И что здесь вообще происходит?
- Викторианский особняк можно купить за 2 британских фунта - налетай!
- 56-летняя модель будет рекламировать купальники
- Британец после инфекции потерял пенис и теперь отращивает его копию на руке
- Мальчик-аутист собрал гигантскую ЛЕГО-копию "Титаника"
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
Хотя, конечно, вещи на фото куда круче наших. Но и уровень жизни там повыше.