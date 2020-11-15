А вот в мартовскую пятницу, 13-е, в том же Новосибирске, другой УАЗик попал в передрягу. Застрял, хоть и внедорожник. И тут ему пришел на помощь трамвай! Тоже, между прочим, 13-й номер: не стал таранить, а помог выбраться.