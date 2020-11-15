Занятный ролик выложили в соцсетях очевидцы: на заснеженной улице новосибирского Академгородка УАЗ несколько раз толкает припаркованный серый хэтчбек. А затем была еще и небольшая погоня по сугробам...
Видео разместила на своей странице Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54": заинтригованный автор ролика снимает странное поведение водителя УАЗа, который настойчиво "стучится" в зад иномарки...
А продолжение короткого видео запечатлело, как парень в светло-коричневой куртке пытается отбежать от "группы товарищей" в зимней одежде. Эта картина сопровождается закадровым голосом, поясняющим, кто из участников муж, кто жена - и кто любовник.
Так некоторые отмечали пятницу, 13-е...
А продолжение короткого видео запечатлело, как парень в светло-коричневой куртке пытается отбежать от "группы товарищей" в зимней одежде. Эта картина сопровождается закадровым голосом, поясняющим, кто из участников муж, кто жена - и кто любовник.
Так некоторые отмечали пятницу, 13-е...
А вам встречалась подобная "санта-барбара" в реальной жизни?
А вот в мартовскую пятницу, 13-е, в том же Новосибирске, другой УАЗик попал в передрягу. Застрял, хоть и внедорожник. И тут ему пришел на помощь трамвай! Тоже, между прочим, 13-й номер: не стал таранить, а помог выбраться.
Источник:
Ссылки по теме:
- 6 типов девушек, которые высосут из вас все жизненные соки
- Любовь длиною в жизнь: Они были женаты 71 год и умерли в один день
- Пенсионерка подала в суд на 29-летнего любовника, спустившего 40 миллионов
- Бум на темнокожих принцев: истории девушек, которые сделали выбор не в пользу россиян
- Кого спасать первым: "бабушка года" уронила внука, чтобы не разлить бокал с вином
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
Приятель был в роли любовника у бабы с двумя детьми. Добился, ушла от мужа к нему. Через два-три месяца в роли рогатого оленя был уже он. У нее ещё два тра.харя появилось.
А теперь ты заявляешь, что ты ни при чем.
Ты - дурак?
Не нужно залазить на чужих жен, чтобы не задаваться потом в больнице подобными вопросами.
Вину жены, конечно, никто не отменяет.
неверную супругу топориком на части порубали
Ты намерянно залез в чужую жизнь/семью с предлогом "просто потрахаться". Будь готов, что это может плохо кончиться для тебя.