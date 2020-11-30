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Путин внёс в Госдуму проект закона, который запретит лицам находящимся на госслужбе второе гражданство

Путин внёс в Госдуму проект закона, который запретит лицам находящимся на госслужбе второе гражданство (1 фото + 4 видео)

Автор:
30 ноября 2020 22:53
Сообщество : Политика
Метки: гражданство   двойное   законы   запрет   иноагенты   новые   политика   россия   
1391
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Президент РФ лично взял на контроль законопроект, который ГД должна рассмотреть в ближайшее время, документ касается запрета иметь второе гражданство или вид на жительство для государственных, а также муниципальных служащих.

Источник:

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Метки: гражданство   двойное   законы   запрет   иноагенты   новые   политика   россия   
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4k
Вадим 2 часа назад
Вовочка у меня для тебя плохая новость. Ни одна твоя инициатива направленная против олигархов или правительства за двадцать лет не сработала.
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27k
lem02 18 минут назад
Вот что в Вове нравиться, раз в год рубанёт так рубанёт!Прям вот наотмашь! Правда каждый год одно и тоже. И результат известен. Но вот потом прям бац! И рубанул!
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756
Opliut 24 минуты назад
Так это, вроде как, в поправленной конституции должно уже быть. Или так и не поправили?
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13k
Ser Полчаса назад
И я ВЕРЮ! .... в сказки для народа!

И я ВЕРЮ! .... в сказки для народа!
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540
Nane First NameLast Ser 12 минут назад
Дык то президент 2004-2008 обещал. С него и спрашивайте. До 2008г. не повысил? Не повысил. Все честно. А новый президент 2012-нынешнее время такого не обещал. Что тут непопятного?
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7k
Star Link Ser 9 минут назад
Вы не понимаете -это другое.
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30k
parallax 36 минут назад
Опять пчёлы против мёда?
А заграничные вклады для работников государства запретить слабо?
А вышку с конфисакацией для казнокрадов вернуть?
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11k
Иван parallax Полчаса назад
даже если таковые и есть, многочисленными санкциями все заблокировано и изъято
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2k
Нескучный сад Иван 15 минут назад
Т.е. кто-то другой из-за границы об этом позаботился, а не Володя? Как так? Вроде он по казнокрадам главный... Или у казнокрадов?..
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11k
Иван Нескучный сад 6 минут назад
видимо, первую часть вы не читали. "ЕСЛИ таковые и есть..."
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7
Вот такой хреновый год 39 минут назад
Ой, да неужели... мы так долго этого ждали!
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540
Nane First NameLast 45 минут назад
чиновников обяжут сообщать о прекращении гражданства РФ
------------------
Ну и кто из них имея гражданство США+Израиль+где_то_в_Европе отказался от гражданства РФ?
У них на руках по 3-5 паспортов с разными гражданствами.

Этот законопроект - как в муку пёрднуть. Пыли много, а толку ноль.
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411
Алексей 54 минуты назад
Интересно почему при царях умудрялись иностранцев брать на гос службу, в том числе военную, а сейчас нельзя? Что в этом такого?

Адмиралы российского флота: Корнелиус Крейс, Франц Лефорт, Виллим Люйс, Самуил Грейг, Карл Нассау-Зиген, Егор Тет и т.д. список можно продолжать.
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7k
Prostovopros Алексей 47 минут назад
Скоро ты и крестьян в крепостные захочешь записать - при царях же можно было.
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27k
lem02 Prostovopros Полчаса назад
А вы сейчас не крепостной?
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2k
Нескучный сад Алексей 14 минут назад
А тут речь про своих, родных крысенышей ведётся.
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1k
Stargazer Час назад
Гражданство запретят... а вид на жительство и просто иметь кучу имущества - запросто. Да и зачем самому чинуше гражданство иностранное, если оно есть у его жены и детей.
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30k
Опаньки Час назад
так если "двойные игроки" уволятся, там же никого не останется
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19k
Ратибор Час назад
Пара неточностей:
"Ну и самое главное: лимит на снятие наличных денег - не более 5 тысяч в день и 30-и в месяц. (в рублях, разумеется)." Это касается только снятия наличный в кассах магазинов.

Теперь по поводу госслужащих и их второго гражданства. В Российской Федерации существуют два совершенно различных понятия: "государственный служащий" и "лицо, замещающее государственную должность". Закон о запрете второго гражданства распространяется только на первых. А вот список вторых, которые вполне могут себе позволить столько гражданств, сколько душе захочется:

Президент Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе
Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
Федеральный министр
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве)
Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве)
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания
Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания
Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания
Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации
Судья Конституционного Суда Российской Федерации
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
Судья Верховного Суда Российской Федерации
Генеральный прокурор Российской Федерации
Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Председатель Счетной палаты
Заместитель Председателя Счетной палаты
Аудитор Счетной палаты
Председатель Центрального банка Российской Федерации
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе)
Председатель федерального суда
Заместитель председателя федерального суда
Судья федерального суда
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
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7k
Prostovopros Ратибор 39 минут назад
Перед законом все должны быть равны. Все, прямо или косвенно служат Отечеству. Потому либо всем можно, либо всем нельзя. Как по мне - то гражданство может быть только одно.
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11k
Иван Prostovopros Полчаса назад
гражданство может быть только одно
______________________
для госслужащего и приравненных лиц, согласен. Для других граждан - не вижу смысла
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27k
lem02 Prostovopros 22 минуты назад
Почему? Почему нельзя нанять разумного, честного человека и не доверить ему ответственный, государственный пост? Если сами не можем, почему не поучиться у иностранцев? Петр так и делал. А сами, судя по всему - не можем.
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14k
AlexЕЙ 2 часа назад
Охеренно!
Вице-премьер Дмитрий Козак имеет Вид на Жительство (ВНЖ) Швейцарии
Вице-премьер Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии
Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии

Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции
Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь имеет гражданство Израиля и гражданство Румынии
Сергей Лисовский имеет гражданство Франции
Депутаты Государственной Думы:
Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании
Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии
Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии
Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США
Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции
Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
Вячеслав Никонов имеет гражданство США
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании
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9k
portmen77 AlexЕЙ Час назад
Это они по служебной необходимости. Вдруг в разведку их отправят нелегалами... Хоть конспиративные квартиры снимать не придется, а это экономия бюджета!
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6k
Прохожий3 2 часа назад
Идея неплохая и проблема давно назрела. Посмотрим как получится с реализацией..
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45k
Похабыч Прохожий3 Час назад
Как обычно..
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11k
Toxictofa Прохожий3 Полчаса назад
Введут штрафы для обычных людей, которые будет выискивать пмж и внж чиновников.
Как будто вы не знаете, в какой стране живете.
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Чиновники ,имеющие гражданство и недвижимость других стран - это не Российские чиновники. И им начхать на собственно саму Россию и её народ. Отсидел свой срок,наворовал себе на безбедную старость ,пролоббировал удобные НЕ России законы и свалил на свою фазенду.
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−42
Alisher Alisher 2 часа назад
Ширма
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11k
Алекс Alisher Alisher 2 часа назад
Дебил.
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7k
vit 2 часа назад
Царь хороший, бояре плохие. Да.
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3k
Владимир 2 часа назад
ну теперь заживем! теперь в правительстве будут сидеть американцы, испанцы, англичане, французы, киприоты, мальтийцы... Ну, и немножко россиян.
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43
Павел Сотников 2 часа назад
Херня и популизм. Закон тоже запрещает родственникам, тем более близким работать в подчинении, тем не менее куча примеров когда родственники работают и в подчинении и в одном учреждении
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15k
Flying Dutchmen. 2 часа назад
Кто же в Думе останется?...
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9k
кира 2 часа назад
Этак львиную долю чиновников потерять можно! Вот горе то!
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19k
Юрьевич 2 часа назад
"да и зачем - если у господина Клишаса в Швейцарии, по информации газеты «Ведомости», имеется поместье - дом общей площадью 432 м и земельный участок площадью 1000 м ."

И всё так и останется, собираются выгонять только тех у кого двойное гражданство. А вот недвижимость и прочее заграницей - пожалуйста!
Они тихонько и поправку в конституцию зарубили, где запрещалось чиновникам иметь недвижимость и счета заграницей! Да там если копнуть - у всех такая фигня! А у некоторых и семьи уже там на ПМЖ живут! Вы думаете и они тут жить будут? Нет конечно! Они тут зарабатывают!
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