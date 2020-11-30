Путин внёс в Госдуму проект закона, который запретит лицам находящимся на госслужбе второе гражданство

Президент РФ лично взял на контроль законопроект, который ГД должна рассмотреть в ближайшее время, документ касается запрета иметь второе гражданство или вид на жительство для государственных, а также муниципальных служащих.
Сообщается, что исходя из проекта , чиновников обяжут сообщать о прекращении гражданства РФ и получении иного документа, который подтверждает право на проживание за рубежом.
Также Путин предложил внести изменения в Трудовой кодекс, согласно которым государственные, а также муниципальные служащие, которые имеют допуск к гостайне, должны будут сообщить своему работодателю об отсутствии российского гражданства, либо же о наличии паспорта или вида на жительство другого государства.
Документ с проектом размещён в базе данных нижней палаты парламента.
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Работник также должен будет сообщать в письменной форме о прекращении российского гражданства, что равносильно заявлению об увольнении по собственному желанию. Так как, в таком случае трудовой договор с ним будет расторгнут.
Напомним, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете гражданам - иноагентам занимать госдолжности.
Однако пока в Госдуме идут дебаты по неудобному, для многих власть придержащих, проекту , с первого декабря в силу вступают другие законы и указы, которые, так или иначе, повлияют на жизнь всех россиян. Во-первых, по указу Путина, с первого дня зимы начинается массовая вакцинация, во-вторых, в некоторых регионах страны, в связи с пандемией коронавируса вводится ряд дополнительных ограничений. Хотя есть и хорошая новость - президент заявил, что полного локдауна не будет. В третьих будет регламентирован особый питьевой режим в дошкольных учреждениях, По части финансов: На три месяца будет дана малому бизнесу отсрочка по налогам и сборам, плюс запрещение проверок на весь следующий год.
Ну и самое главное: лимит на снятие наличных денег - не более 5 тысяч в день и 30-и в месяц. (в рублях, разумеется).
И "вишенка на торте" - за некачественное предоставление услуг ЖКХ, Управляющие компании обяжут снижать стоимость коммунальных платежей, для обслуживаемых ими жильцов.
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Ну и в качестве напоминания - какие чиновники, депутаты и медийные боссы являются слугами не только своего народа, так сказать: "Фигаро здесь - Фигаро там! В конце концов страна должна знать своих героев!
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Вот взять хотя бы в пример уважаемого сенатора Клишаса, будучи главой комитета по конституционному законодательству и госстроительству , но с неизменным постоянством вносит в Думу законы, осложняющие жизнь, а порою и ограничивающие конституционные права и свободы простым россиянам, однако делить с народом, тяжесть того, что он нанёс, как-то не особо стремится, да и зачем - если у господина Клишаса в Швейцарии, по информации газеты «Ведомости», имеется поместье - дом общей площадью 432 м² и земельный участок площадью 1000 м².
Даже Христос говорил тем, кто его слушал, что нельзя служить сразу двум господам - так или иначе, одному из них не радеть будешь, а ещё Спаситель учил апостолов, говоря: Где богатство твоё - там и сердце твоё".
Решать, где находится сердце Клишаса : В Совете Федерации или в Швейцарии, я оставляю на усмотрение наших прозорливых читателей.
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P.S. Всем читателям доброго здравия и терпения - пандемии не вечны!
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А заграничные вклады для работников государства запретить слабо?
А вышку с конфисакацией для казнокрадов вернуть?
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Ну и кто из них имея гражданство США+Израиль+где_то_в_Европе отказался от гражданства РФ? У них на руках по 3-5 паспортов с разными гражданствами.
Этот законопроект - как в муку пёрднуть. Пыли много, а толку ноль.
Адмиралы российского флота: Корнелиус Крейс, Франц Лефорт, Виллим Люйс, Самуил Грейг, Карл Нассау-Зиген, Егор Тет и т.д. список можно продолжать.
"Ну и самое главное: лимит на снятие наличных денег - не более 5 тысяч в день и 30-и в месяц. (в рублях, разумеется)." Это касается только снятия наличный в кассах магазинов.
Теперь по поводу госслужащих и их второго гражданства. В Российской Федерации существуют два совершенно различных понятия: "государственный служащий" и "лицо, замещающее государственную должность". Закон о запрете второго гражданства распространяется только на первых. А вот список вторых, которые вполне могут себе позволить столько гражданств, сколько душе захочется:
Президент Российской Федерации
Председатель Правительства Российской Федерации
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе
Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
Федеральный министр
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве)
Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве)
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания
Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания
Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания
Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации
Судья Конституционного Суда Российской Федерации
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации
Судья Верховного Суда Российской Федерации
Генеральный прокурор Российской Федерации
Председатель Следственного комитета Российской Федерации
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Председатель Счетной палаты
Заместитель Председателя Счетной палаты
Аудитор Счетной палаты
Председатель Центрального банка Российской Федерации
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе)
Председатель федерального суда
Заместитель председателя федерального суда
Судья федерального суда
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
______________________
для госслужащего и приравненных лиц, согласен. Для других граждан - не вижу смысла
Вице-премьер Дмитрий Козак имеет Вид на Жительство (ВНЖ) Швейцарии
Вице-премьер Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии
Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии
Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции
Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь имеет гражданство Израиля и гражданство Румынии
Сергей Лисовский имеет гражданство Франции
Депутаты Государственной Думы:
Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании
Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии
Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии
Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США
Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции
Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
Вячеслав Никонов имеет гражданство США
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании
Как будто вы не знаете, в какой стране живете.
И всё так и останется, собираются выгонять только тех у кого двойное гражданство. А вот недвижимость и прочее заграницей - пожалуйста!
Они тихонько и поправку в конституцию зарубили, где запрещалось чиновникам иметь недвижимость и счета заграницей! Да там если копнуть - у всех такая фигня! А у некоторых и семьи уже там на ПМЖ живут! Вы думаете и они тут жить будут? Нет конечно! Они тут зарабатывают!