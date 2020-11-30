Путин внёс в Госдуму проект закона, который запретит лицам находящимся на госслужбе второе гражданство

Работник также должен будет сообщать в письменной форме о прекращении российского гражданства, что равносильно заявлению об увольнении по собственному желанию. Так как, в таком случае трудовой договор с ним будет расторгнут.





Напомним, что ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете гражданам - иноагентам занимать госдолжности.

Однако пока в Госдуме идут дебаты по неудобному, для многих власть придержащих, проекту , с первого декабря в силу вступают другие законы и указы, которые, так или иначе, повлияют на жизнь всех россиян. Во-первых, по указу Путина, с первого дня зимы начинается массовая вакцинация, во-вторых, в некоторых регионах страны, в связи с пандемией коронавируса вводится ряд дополнительных ограничений. Хотя есть и хорошая новость - президент заявил, что полного локдауна не будет. В третьих будет регламентирован особый питьевой режим в дошкольных учреждениях, По части финансов: На три месяца будет дана малому бизнесу отсрочка по налогам и сборам, плюс запрещение проверок на весь следующий год.

Ну и самое главное: лимит на снятие наличных денег - не более 5 тысяч в день и 30-и в месяц. (в рублях, разумеется).

И "вишенка на торте" - за некачественное предоставление услуг ЖКХ, Управляющие компании обяжут снижать стоимость коммунальных платежей, для обслуживаемых ими жильцов.