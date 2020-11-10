Праздник Азербайджана: как нация отметила победу

Напоим, что главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Ереван согласился на передачу Баку нескольких районов, а также части непризнанной республики. Как это событие отметили азербайджанцы, вы увидите в данном посте.
Праздник на улицах Баку
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В своих постах азербайджанцы пишут, что ждали эту победу порядка 30 лет
Танцы, песни - на лицах людей радость
Гуляния сопровождались даже вот такими перфомансами
Праздник в Карабахе
Гулянья прошли и в России. На видео Невский проспект, Санкт-Петербург
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Освобождены многие районы вокруг Карабаха.
По сути - выполнено больше, чем говорилось в казанских договоренностях
Конечно, это победа.