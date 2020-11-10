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Праздник Азербайджана: как нация отметила победу

Праздник Азербайджана: как нация отметила победу (13 фото)

Автор:
10 ноября 2020 23:17
Сообщество : Политика
Метки: Карабах   азербайджан   армения   люди   победа   политика   праздник   россия   
973
13
Напоим, что главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Ереван согласился на передачу Баку нескольких районов, а также части непризнанной республики. Как это событие отметили азербайджанцы, вы увидите в данном посте.
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Метки: Карабах   азербайджан   армения   люди   победа   политика   праздник   россия   
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15  комментариев
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7k
ГородДомов 56 минут назад
а чЁ Пашинян не празднует ( и армяне) ?. война же закончилась

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82
Умница-красавица 6 минут назад
Пиррова победа
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267
Olgaz 11 минут назад
Всевышний пусть это и будет конец вражде! Пусть будет мир везде!
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205
Вася 24 минуты назад
Азеры - шииты, это Иран. Турки - суниты. Ох, закончится это плохо за Азербайджана.
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2k
Fatima Habiba Полчаса назад
Интересно: Пашинян с соросятами - тоже отметили?
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4k
Вадим Полчаса назад
[мат] своих же покрошили. Под Турцию легли,но сука счастье. Еще ублюдки еще и двоих наших завалили ,а третий не понятно выживет или нет( с вертолета).
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4k
Вадим Полчаса назад
[мат] как я сразу не понял. Для кремлесосок это же победа
. Мы по ним в Карабахе ответного удара не нанесли. С военной точки зрения, очень и очень зря. Не надо никого приучать, что по нам безнаказанно стрелять можно.
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313
LinkLine 41 минуту назад
Праздник Азербайджана: как нация отметила победу
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6k
Караганда 48 минут назад
а в чём заключается победа?
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7k
albedo Караганда 43 минуты назад
Шуша освобождена. А это ключевой город Карабаха.
Освобождены многие районы вокруг Карабаха.
По сути - выполнено больше, чем говорилось в казанских договоренностях
Конечно, это победа.
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6k
Караганда albedo 36 минут назад
как-то жили 10 лет-наверное страдали из-за Шушы.вся эта хрень нужна политикам-но не простым людям.
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7k
albedo Караганда Полчаса назад
В Азербайджане было 700 тысяч беженцев. Уже 30 лет. Так что "народ не страдал" - сказать нельзя.
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