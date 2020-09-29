Инспекторы несколько раз пытались осмотреть результаты креативной перепланировки в квартире, но её владельца трудно было застать дома. Когда он появился, эксперты провели проверку и как сообщает источник, в отношении владельца квартиры был оформлен протокол об административном правонарушении, а также выдано предписание о приведении помещения квартиры в соответствие технической документации.

В настоящее время нарушения устранены в полном объёме, помещения квартиры соответствуют плану БТИ.



