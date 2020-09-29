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Сообщество Жить в России 3474 поста • 635 подписчиков подписаться
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Москвич установил унитаз в комнате, а туалет превратил в&nbsp;сауну и&nbsp;был за это наказан

Москвич установил унитаз в комнате, а туалет превратил в сауну и был за это наказан (3 фото)

Автор:
29 сентября 2020 00:08
Сообщество : Жить в России
Метки: ТСЖ   жалобы   москва   перепланировка   предписание   проверка   россия   устранение   
721
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Житель Тимирязевского района Москвы (Северный административный округ) произвёл перепланировку своей квартиры, в которой на месте санузла самовольно оборудовал сауну, а на крыше построил зимнюю оранжерею. Последнее явно пришлось не по душе менее креативным соседям...

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Метки: ТСЖ   жалобы   москва   перепланировка   предписание   проверка   россия   устранение   
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4  комментария
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Князь Курбский 57 минут назад
Так и продай сам и купи коттедж. В Евросоюзе. Исчо и на второй останется
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1k
andrey morozov Полчаса назад
Напомнило
Напомнило
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10k
Пумба Полчаса назад
Вот откуда у людей эта хитрожопость берется, а?! Сам знаю таких "умеющих жить". И ладно бы выкручивались доедающие без соли последний йух, так нет же, подавляющее большинство как раз вполне обеспеченные люди.
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3k
Boris 41 минуту назад
Судя по выполненным работам, собственнику не протокол нужно было выписывать, а устанавливать соответствующий диагноз и интенсивненько лечить.
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