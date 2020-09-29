Житель Тимирязевского района Москвы (Северный административный округ) произвёл перепланировку своей квартиры, в которой на месте санузла самовольно оборудовал сауну, а на крыше построил зимнюю оранжерею. Последнее явно пришлось не по душе менее креативным соседям...
В Мосжилинспекцию обратились представители ТСЖ многоквартирного дома «Соломенная Сторожка, 5-15». Они пожаловались на то, что один из собственников самовольно захватил участок на крыше и построил там зимний сад. Помимо этого, как впоследствии выяснила проверка, мужчина оборудовал сауну в помещении, где ранее располагался туалет, а сантехнику разместил и подключил в холле. Ни одна из перечисленных перепланировок им согласована не была.
Инспекторы несколько раз пытались осмотреть результаты креативной перепланировки в квартире, но её владельца трудно было застать дома. Когда он появился, эксперты провели проверку и как сообщает источник, в отношении владельца квартиры был оформлен протокол об административном правонарушении, а также выдано предписание о приведении помещения квартиры в соответствие технической документации.
В настоящее время нарушения устранены в полном объёме, помещения квартиры соответствуют плану БТИ.
Следует отметить, что собственник поступил довольно благоразумно, так как по действующим законам, за нарушение требований к проведению переустройства и (или) перепланировки в многоквартирных домах их хозяевам, в случае злостного неисполнения предписаний надзорного органа, грозит продажа квартиры с публичных торгов.
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