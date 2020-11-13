Из «Жука» в родстер: невероятное превращение Volkswagen Beetle 1961 года

Volkswagen «Жук» — один из самых культовых автомобилей в истории. Конечно, классическая модель не блистала мощностью и техническим превосходством над конкурентами, но «жук» с лихвой компенсировал это невиданным прежде дизайном — при виде этой очаровательной машинки сложно не улыбнуться. Неудивительно, что дизайнер Данни Колдал решил отдать дань уважения классике, превратив Beetle Deluxe 1961 года в черный матовый родстер.
Наверное, так бы выглядел Volkswagen «Жук», если бы на нем разъезжал Бэтмен — по крайней мере, так думают люди в комментариях к постам Колдала в Instagram. Стильный черный матовый автомобиль с удлиненным корпусом действительно напоминает Бэтмобиль, но есть одно небольшое различие — капот украшает логотип Супермена, а сзади на машине есть надпись «Супермен».
Помимо новой покраски, автомобиль также претерпел несколько кардинальных изменений, а именно — удаление и модификацию некоторых деталей. Колдал попрощался с оригинальными хромированными бамперами Deluxe и убрал поворотники, установленные на крыльях. Он также избавился от старых боковых зеркал и выбрал более олдскульный дизайн приборной панели, подходящий для гоночного авто.
Кроме того, Колдал убрал крышу и обрезал лобовое стекло, что придает авто более грозный вид. Саму машину он тоже сделал ниже. Он также подобрал блестящие диски и шины с белой полосой, чтобы дизайн соответствовал олдскульной эстетике.
Судя по блогу Колдала в Instagram, машина уже успела поучаствовать в разных выставках и даже попала на футболки в качестве принта. О стильном «жуке» также написали множество изданий, и машина обрела толпы поклонников онлайн. А вы что думаете о жуке-бэтмобиле?
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Турецкая компания Baykar представила летающий автомобиль
- 13-летний школьник с друзьями разбились на скорости 150 км/ч
- Автосалон лишился контракта с Volkswagen за нацистскую фотографию на стене
- В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским
- 50 удивительных случаев из жизни автомехаников
Понравилось18
Цвет - шикарный!