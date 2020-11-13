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Из «Жука» в родстер: невероятное превращение Volkswagen Beetle 1961 года

Из «Жука» в родстер: невероятное превращение Volkswagen Beetle 1961 года (13 фото)

Автор:
13 ноября 2020 15:42
Сообщество : Автомир
Метки: volkswagen beetle   Редизайн   Фольксваген-Жук   авто   родстер   
405
13

Volkswagen «Жук» — один из самых культовых автомобилей в истории. Конечно, классическая модель не блистала мощностью и техническим превосходством над конкурентами, но «жук» с лихвой компенсировал это невиданным прежде дизайном — при виде этой очаровательной машинки сложно не улыбнуться. Неудивительно, что дизайнер Данни Колдал решил отдать дань уважения классике, превратив Beetle Deluxe 1961 года в черный матовый родстер.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: volkswagen beetle   Редизайн   Фольксваген-Жук   авто   родстер   
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5  комментариев
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860
12 10 минут назад
Убого.. слишком большая длинна...
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7k
kaboza 21 минуту назад
У человека есть вкус и руки правильные, красавчек!!
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2
Антон Час назад
Стильная!
Цвет - шикарный!
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28
Анна Анна Час назад
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Красиво и стильно получилось.
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