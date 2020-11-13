Из «Жука» в родстер: невероятное превращение Volkswagen Beetle 1961 года

Наверное, так бы выглядел Volkswagen «Жук», если бы на нем разъезжал Бэтмен — по крайней мере, так думают люди в комментариях к постам Колдала в Instagram. Стильный черный матовый автомобиль с удлиненным корпусом действительно напоминает Бэтмобиль, но есть одно небольшое различие — капот украшает логотип Супермена, а сзади на машине есть надпись «Супермен».