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Автосалон лишился контракта с Volkswagen за нацистскую фотографию на стене

Автосалон лишился контракта с Volkswagen за нацистскую фотографию на стене (3 фото)

Автор:
18 сентября 2020 12:56
Сообщество : Автомир
Метки: volkswagen   volkswagen beetle   авто   автомир   фашизм   
446
3
Этим летом в мексиканских соцсетях получил распространение эпатажный снимок плаката на стене офиса дилера VW в районе Койоакан города Мехико. На нём запечатлён предок «вочо» (так мексиканцы называют в обиходе «жуков») на одном из довоенных съездов НСДАП с сопутствующей атрибутикой своего времени — гордо реющими на заднем плане алыми стягами со свастикой.

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Метки: volkswagen   volkswagen beetle   авто   автомир   фашизм   
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9  комментариев
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5k
hhwost День назад
но "Жук" действительно был создан в нацистской Германии, для простых граждан "третьего рейха", буквальный перевод Volkswagen - "народный автомобиль".
я не говорю, что это хорошо или плохо - это просто факт. просто часть истории.
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Антон Сорокин 17 часов назад
на самом деле, на этой машине ещё нет логотипа "VW". Современный логотип появился позже. Так что формально можно отбрехаться.
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588
Никита Помянтовский Антон Сорокин 8 часов назад
Они не отрицают факт, просто не хотят, что-бы кто-то подумал, что это повод гордится.
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2k
Курык Марий 20 часов назад
Проблема, на самом деле, системная.
Хуго Босс дизайнил и шил нацистам форму - в топку шмотки этого бренда!
Сименс рации им поставляла и генераторы на всю военную технику - сжечь Сименсовские турбины в Крыму!
Фердинанд Порше выпускал немецкие танки для курской дуги - запретить Кайэны в Курске!
***
Проблема, на самом деле, системная. Хуго Босс дизайнил и шил нацистам форму - в топку шмотки этого бренда! Сименс рации им поставляла и генераторы на всю военную технику - сжечь Сименсовские турбины в Крыму! Фердинанд Порше выпускал немецкие танки для курской дуги - запретить Кайэны в Курске! *** С Фольксвагеном Жук вообще всё плохо. Мало того, что на его базе был выпущен армейский вариант, так и к самому Жуку приложил руку лично Гитлер. Жук был выпущен по его прямому указанию, чтобы, как некогда Форд А, насытить рынок дешёвыми авто. Гитлер самолично вносил коррективы в дизайн Жука. Тем не менее, лицемерные немецкие капиталисты, продолжают его выпускать и в старом и в новом обличье.

С Фольксвагеном Жук вообще всё плохо. Мало того, что на его базе был выпущен армейский вариант, так и к самому Жуку приложил руку лично Гитлер.
Жук был выпущен по его прямому указанию, чтобы, как некогда Форд А, насытить рынок дешёвыми авто. Гитлер самолично вносил коррективы в дизайн Жука.
Тем не менее, лицемерные немецкие капиталисты, продолжают его выпускать и в старом и в новом обличье.
Проблема, на самом деле, системная. Хуго Босс дизайнил и шил нацистам форму - в топку шмотки этого бренда! Сименс рации им поставляла и генераторы на всю военную технику - сжечь Сименсовские турбины в Крыму! Фердинанд Порше выпускал немецкие танки для курской дуги - запретить Кайэны в Курске! *** С Фольксвагеном Жук вообще всё плохо. Мало того, что на его базе был выпущен армейский вариант, так и к самому Жуку приложил руку лично Гитлер. Жук был выпущен по его прямому указанию, чтобы, как некогда Форд А, насытить рынок дешёвыми авто. Гитлер самолично вносил коррективы в дизайн Жука. Тем не менее, лицемерные немецкие капиталисты, продолжают его выпускать и в старом и в новом обличье.
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2k
Frank Borman 22 часа назад
А в чем проблема то? Это фото - подделка? Там что то отфотошопили? Всунули туда Гитлера, которого там изначально не было? Да нет, фото настоящее. Историческое фото. Тогда что так возмутило фрицев? А соседство жука, нацистов и флаги со свастикой, это не комильфо. Надо бы забыть про нацистское прошлое немецких компаний. Ну например, что Фердинанд Порше конструировал нацистские танки, в том числе и Тигр. Что на всех больших нацистских заводах трудились рабы, которых немцы свезли со всей оккупированной Европы. И многие из этих рабов сдохли, чтобы немецкие капиталисты поимели хороший профит. Вот такие вещи немцы стараются забыть, и запрещают их упоминать и другим странам.
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1k
Карагандинская Полиграфия 23 часа назад
Очень жалко и телетрансляцию олимпийских игр...
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