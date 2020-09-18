Автосалон лишился контракта с Volkswagen за нацистскую фотографию на стене

Информация об этом окольными путями дошла до головной конторы в Вольфсбурге, и те сразу же разорвали с торговцем контракт на поставку и право реализации своих машин. Официальные представители Volkswagen резко осудили демонстрацию в публичном месте изображения, связывающего легендарный «Жук» с нацистами.



«Мы категорически не одобряем демонстрацию этих изображений на своих объектах, которые демонстрируют режим, подчёркивающий ненависть и дискриминацию в тот исторический момент, который, к счастью, остался далеко позади», говорилось в обращении пресс-службы.