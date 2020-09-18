Автосалон лишился контракта с Volkswagen за нацистскую фотографию на стене

Этим летом в мексиканских соцсетях получил распространение эпатажный снимок плаката на стене офиса дилера VW в районе Койоакан города Мехико. На нём запечатлён предок «вочо» (так мексиканцы называют в обиходе «жуков») на одном из довоенных съездов НСДАП с сопутствующей атрибутикой своего времени — гордо реющими на заднем плане алыми стягами со свастикой.
Информация об этом окольными путями дошла до головной конторы в Вольфсбурге, и те сразу же разорвали с торговцем контракт на поставку и право реализации своих машин. Официальные представители Volkswagen резко осудили демонстрацию в публичном месте изображения, связывающего легендарный «Жук» с нацистами.
«Мы категорически не одобряем демонстрацию этих изображений на своих объектах, которые демонстрируют режим, подчёркивающий ненависть и дискриминацию в тот исторический момент, который, к счастью, остался далеко позади», говорилось в обращении пресс-службы.
«Мы категорически не одобряем демонстрацию этих изображений на своих объектах, которые демонстрируют режим, подчёркивающий ненависть и дискриминацию в тот исторический момент, который, к счастью, остался далеко позади», говорилось в обращении пресс-службы.
Стоит заметить, что, несмотря на формальное объявление войны Третьему рейху в феврале 1942 года, фактически Мексика с Германией никак не воевала, поэтому нацистская символика каких-либо негативных ассоциаций в этой стране не вызывает, равно как в Индии, Китае и большинстве других неевропейских государств мира.
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Метки: volkswagen volkswagen beetle авто автомир фашизм
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я не говорю, что это хорошо или плохо - это просто факт. просто часть истории.
Хуго Босс дизайнил и шил нацистам форму - в топку шмотки этого бренда!
Сименс рации им поставляла и генераторы на всю военную технику - сжечь Сименсовские турбины в Крыму!
Фердинанд Порше выпускал немецкие танки для курской дуги - запретить Кайэны в Курске!
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С Фольксвагеном Жук вообще всё плохо. Мало того, что на его базе был выпущен армейский вариант, так и к самому Жуку приложил руку лично Гитлер.
Жук был выпущен по его прямому указанию, чтобы, как некогда Форд А, насытить рынок дешёвыми авто. Гитлер самолично вносил коррективы в дизайн Жука.
Тем не менее, лицемерные немецкие капиталисты, продолжают его выпускать и в старом и в новом обличье.