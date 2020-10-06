50 удивительных случаев из жизни автомехаников

Если считать мельчайшие винты, в машине около 30 000 деталей — слишком много для рядового водителя, чтобы самому исправить поломку. Но порой финансовое положение, гордость или пофигизм толкают нас на неразумные поступки, а расхлебывать последствия потом приходится несчастным автомеханикам. Для таких ситуаций придумали сабреддит r/JustRolledIntoTheShop — здесь бедолаги хвастаются необычными случаями в своей карьере.
3. Клиент утверждает, что задние тормоза звучат как диалог Дори и кита из мультика «В поисках Немо»
4. Клиент: «Скажите, когда приметесь за мой внедорожник: я вытащу своего енота». Потом он сидел с енотом в приемной, ожидая, когда мы закончим работу.
7. «Клиент впервые появился в мастерской с пробегом 200 000 миль, утверждал, что дойдет до миллиона. Я ждал этого события годами, и наконец клиент заехал с просьбой поставить заплатку. Лучшая заплатка в моей карьере».
9. Клиентка отказалась менять резину в дождливый день. Пришлось заставить ее подписать отказ от ответственности, прежде чем отпустить.
10. Отчет о выполнении работ от механика: клиент пожаловался на «тык-тыдык» управление, механик тщательно изучил все тыки и тыдыки, починил «трах-тарарах» модуль и теперь все «тип-топ».
22. Клиентка, которая работает в Sonic, расплатилась за тысячедолларовый ремонт купюрами номиналом 1 и 5 долларов.
23. Клиент пожаловался, что окно застряло на середине и не опускается. Решение: снял блокировку.
29. Клиент купил этот Civic в 2006 году, и обслуживали его только мы. Мотор и трансмиссия не менялись.
31. Со слов клиента: «Я один раз включил EDM, и моя машина теперь делает вид, что она на рейве».
32. «Милая старушка попросила меня приклеить регистрационный стикер 2018 на номер, потому что она больше не может наклоняться».
34. Из инструкции к подъемнику: «Мы понимаем, что не читать инструкции заложено у вас в ДНК. Во благо всех участников, прочитайте хотя бы страницу 7».
42. «Клиент сказал, что у него не было запаски, ездил так три дня. Я нашел запаску в багажнике вместе с домкратом».
43. «Клиент предупредил, что завезет гриль, чтобы я поставил на него тормоза и подшипники. Я думал, он шутит».
49. «Клиент не мог понять, почему его машина вдруг стала издавать совсем другие звуки. Он так ничего и не понял, когда я сообщил ему, что его обокрали».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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