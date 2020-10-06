FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6613 постов • 648 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
50 удивительных случаев из жизни автомехаников

50 удивительных случаев из жизни автомехаников (51 фото)

Автор:
06 октября 2020 15:41
Сообщество : Автомир
Метки: авто   ремонт авто   юмор   
1676
51

Если считать мельчайшие винты, в машине около 30 000 деталей — слишком много для рядового водителя, чтобы самому исправить поломку. Но порой финансовое положение, гордость или пофигизм толкают нас на неразумные поступки, а расхлебывать последствия потом приходится несчастным автомеханикам. Для таких ситуаций придумали сабреддит r/JustRolledIntoTheShop — здесь бедолаги хвастаются необычными случаями в своей карьере.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   ремонт авто   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
noName Час назад
Ох уж эти американские сервисы...У нас проще:заезжает корыто,которое на подъемник закидывать страшно,жалоба на стуки спереди.Смотришь,а менять нужно уже чуть больше чем все.Опорам хана,стойки мертвые,сайлентблоков нет...Говоришь об этом,а тебя в благодарность накуй посылают и говорят,что разводишь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
lakmur 9 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
lakmur 10 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
lakmur Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Serg2001 Час назад
На работе мужик попал в пробку с утра. Пришлось бросить машину в первом же попавшемся дворе. Добирался на метро. Вечером поехал её забирать. А она не заводится. Поднял капот, а там у крыс уже гнездо свито на движке и вся проводка изъедена напрочь... За 10 часов. Такая вот история... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh Час назад
к нам в сервис как-то чувак приехал, двигатель показать. Мялся как печенье, потом все таки рассказал- вез пакет травы из деревни и чтоб не спалили, ничего умнее не придумал, как снять воздухан, в трубу засунуть пакет и опять воздухан прикрутить. Ну, понятно что полиэтилен порвался и вся трава прямо в движку улетела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Azesh 2 минуты назад
Достали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат Вещи из повседневной жизни, которые всех раздражают Вещи из повседневной жизни, которые всех раздражают Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных Бюджетный ремонт автомобилей для тех, кто просадил все деньги на праздниках Бюджетный ремонт автомобилей для тех, кто просадил все деньги на праздниках Типичные пешеходы: в Пушкине три индюка остановились посреди дороги и кричали на автомобили Типичные пешеходы: в Пушкине три индюка остановились посреди дороги и кричали на автомобили
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

224503



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
1
278
В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
1
184
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Когда свежевымытый пол к добру, а когда – к худу?
0
6
Когда свежевымытый пол к добру, а когда – к худу?
Веревка и мыло: в чем суть и смысл жуткого сочетания?
1
16
Веревка и мыло: в чем суть и смысл жуткого сочетания?
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео)
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#природа#авто авария#СССР#прикольные#в мире#позитив#авария дня
#юмор#история#кино#авария#конфликт#картинки#автомобили#камчатка#автомир#актеры
#прикол#факты#дтп#интересно#россия#москва#азербайджан#настроение#90-е#война

На что жалуетесь?

Вернуться