50 удивительных случаев из жизни автомехаников

Если считать мельчайшие винты, в машине около 30 000 деталей — слишком много для рядового водителя, чтобы самому исправить поломку. Но порой финансовое положение, гордость или пофигизм толкают нас на неразумные поступки, а расхлебывать последствия потом приходится несчастным автомеханикам. Для таких ситуаций придумали сабреддит r/JustRolledIntoTheShop — здесь бедолаги хвастаются необычными случаями в своей карьере.