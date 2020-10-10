Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия"

Машин, произведенных и выпущенных в СССР, осталось в нашей (и не только нашей) стране еще много. Некоторые из них до сих пор на ходу. Сегодня мы хотим показать один такой интересный экземплярчик.

0 Кто-то даже специально выкупает старые советские авто, ремонтирует, тюнингует, а затем ездит по городу. Сегодня хотим сделать небольшой обзор на модель - РАФ-2203 "Латвия" (RAF-2203 Latvija).

0 Источник: Сегодня этот микроавтобус смело можно назвать раритетом, следом ушедшей эпохи.

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0 Источник: Выпускали микроавтобусы на заводе РАФ в 1976-1997 годах.

0 Источник: Именно эта модель активно использовалась в качестве служебного транспорта, для нужд скорой медицинской помощи, а также маршрутного такси.

0 Источник: До 2000-х годов РАФы можно было увидеть на дорогах России, Белоруссии, Украины и Казахстана, однако позднее их вытеснили "Газели".

0 Источник: Парочка фактов о модели: двигатель и коробка передач у РАФ-2203 унифицированы с "Волгой" ГАЗ-24.

0 Источник: Мотор находится в салоне между передними сиденьями.

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