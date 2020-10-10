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Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия"

Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" (9 фото)

Автор:
10 октября 2020 07:34
Сообщество : Автомир
Метки: РАФ-2203   РАФ-2203 Латвия   авто   авто раритет   авто ссср   латвия   раритет   раф   
1265
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Машин, произведенных и выпущенных в СССР, осталось в нашей (и не только нашей) стране еще много. Некоторые из них до сих пор на ходу. Сегодня мы хотим показать один такой интересный экземплярчик.
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Метки: РАФ-2203   РАФ-2203 Латвия   авто   авто раритет   авто ссср   латвия   раритет   раф   
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1  комментарий
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Viktor 36 минут назад
Если бы не движок и ходовая от "Волги" сапсем дерьмо машина! Получили новую - так разбирали весь салон, переваривали, усиливали. Тогда ходила.
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