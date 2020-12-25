Заповедник онлайн

Друзья, установлены две камеры, но территория вольера огромная, и шанс постоянно наблюдать за волками невысок. С другой стороны, камеры включены 24 часа в сутки, и возможность увидеть волков есть у каждого.

Делитесь в комментариях скринами с экранов, где запечатлена парочка. Пишите, что думаете о новом проекте.

А также любой желающий может лично присоединиться к проекту, пожертвовав небольшую сумму. Взамен на вашем аккаунте появится временная красивая ачивка. Минимальная сумма - 100 руб. В этом случае ачивка на аккаунте будет закреплена на месяц. Соответственно, 200 рублей = 2 месяца, и т.д. Если сумма единовременного пожертвования составит 5 тысяч рублей и более, дополнительно к подарочной ачивке ник окрасится в золотой цвет. Ну а чтобы пост с трансляцией волков не затерялся, мы закрепили блок в правой стороне сайта.