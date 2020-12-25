Заповедник онлайн

Привет, друзья! Два года назад мы впервые подключили камеры в вольерах с лемурами. Тысячи наших пользователей могли наблюдать в режиме реального времени за жизнью Юми и Фанни в Пензенском зоопарке. Отдельное спасибо всем, кто поддержал проект. На этот раз мы стали опекунами двух суперзвезд Воронежского заповедника. Встречайте! Дана и Доник – пара степных волков.
Дана и Доник – законные жители Воронежского заповедника с 2016 года. Эта пара волков обитает в вольере на Центральной усадьбе Воронежского заповедника – места, которое известно на весь мир спасением европейского речного бобра.
К неволе нашим хищникам не привыкать: родились волки в Краснодарском зоопарке и переехали в заповедник после ее расформирования. Дана и Доник – степные волки. Они не очень крупные и по окрасу не совсем ассоциируются со сказочным «серым бочком». Шерсть этих волков скорее песочного оттенка.
По характеру волк и волчица различаются. Доник суров, серьёзен и шустр, а Дана скромна и игрива. Но зато оба очень любопытны. Посетители смотрят на волков, а волки наблюдают за своими гостями!
Пара живёт в просторном вольере. На их территории есть специально обустроенное логово – правда, спать в нём ребята не любят, куда лучше свернуться клубком под кустом. На таком посту точно ничего не пропустишь! Соседкой волков является косуля Кузина. Она живёт в вольере, расположенном совсем рядом. Друзьями с волками они так и не стали: систематическое положение обязывает! Но звери держат друг друга в тонусе и не дают соседям заскучать.
К неволе нашим хищникам не привыкать: родились волки в Краснодарском зоопарке и переехали в заповедник после ее расформирования. Дана и Доник – степные волки. Они не очень крупные и по окрасу не совсем ассоциируются со сказочным «серым бочком». Шерсть этих волков скорее песочного оттенка.
По характеру волк и волчица различаются. Доник суров, серьёзен и шустр, а Дана скромна и игрива. Но зато оба очень любопытны. Посетители смотрят на волков, а волки наблюдают за своими гостями!
Пара живёт в просторном вольере. На их территории есть специально обустроенное логово – правда, спать в нём ребята не любят, куда лучше свернуться клубком под кустом. На таком посту точно ничего не пропустишь! Соседкой волков является косуля Кузина. Она живёт в вольере, расположенном совсем рядом. Друзьями с волками они так и не стали: систематическое положение обязывает! Но звери держат друг друга в тонусе и не дают соседям заскучать.
Друзья, установлены две камеры, но территория вольера огромная, и шанс постоянно наблюдать за волками невысок. С другой стороны, камеры включены 24 часа в сутки, и возможность увидеть волков есть у каждого.
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Делитесь в комментариях скринами с экранов, где запечатлена парочка. Пишите, что думаете о новом проекте.
А также любой желающий может лично присоединиться к проекту, пожертвовав небольшую сумму. Взамен на вашем аккаунте появится временная красивая ачивка. Минимальная сумма - 100 руб. В этом случае ачивка на аккаунте будет закреплена на месяц. Соответственно, 200 рублей = 2 месяца, и т.д. Если сумма единовременного пожертвования составит 5 тысяч рублей и более, дополнительно к подарочной ачивке ник окрасится в золотой цвет. Ну а чтобы пост с трансляцией волков не затерялся, мы закрепили блок в правой стороне сайта.
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Я бы тупорылых их все скормил волкам, дибилы - две камеры установить не смогли, бесполезные идиоты плять.
Всё-таки я против зоопарков - зверь должен жить на воле. Да и эти уже не волки, разве внешне. Понаблюдал как зверушка бегает по одному маршруту - больше не буду.
Хозяин тайги.
Мехводу скомандовали "стоп", ком.экипажа наблюдал через люк, а я через оптику ПКТ в башне метлы. Шикарная зверюга!