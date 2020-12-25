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Заповедник онлайн

Заповедник онлайн (2 фото)

Автор: Верифицированный пользователь
25 декабря 2020 17:45
Сообщество : Зоопарк онлайн
Метки: Воронежский заповедник   Дана   Доник   заповедники   зоопарк онлайн   прямые трансляции   степные волки   
33816
2
Привет, друзья! Два года назад мы впервые подключили камеры в вольерах с лемурами. Тысячи наших пользователей могли наблюдать в режиме реального времени за жизнью Юми и Фанни в Пензенском зоопарке. Отдельное спасибо всем, кто поддержал проект. На этот раз мы стали опекунами двух суперзвезд Воронежского заповедника. Встречайте! Дана и Доник – пара степных волков.

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Метки: Воронежский заповедник   Дана   Доник   заповедники   зоопарк онлайн   прямые трансляции   степные волки   
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27  комментариев
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15k
Александр Сучков 5 месяцев назад
Ну наконец то))) сколько раз заходил- первый раз повезло...
Ну наконец то))) сколько раз заходил- первый раз повезло...
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2k
Илья 2 месяца назад
И что здесь можно увидеть?
И что здесь можно увидеть?
И что здесь можно увидеть?
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3k
Инсулин4ег 2 месяца назад
Друзья, установлены две камеры, но территория вольера огромная, и шанс постоянно наблюдать за волками невысок.
-------------------
Я бы тупорылых их все скормил волкам, дибилы - две камеры установить не смогли, бесполезные идиоты плять.
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2
Егор 3 месяца назад
урааааааааааааа, я двух увидел!!!!!!!!
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6
Светлана Пестова 3 месяца назад
а ночью ничего не видать
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6
Светлана Пестова 3 месяца назад
а вообще - идея СУПЕР!
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6
Светлана Пестова 3 месяца назад
так волнительно!
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6
Светлана Пестова 3 месяца назад
квест "Найди волка"
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6
Светлана Пестова 3 месяца назад
видела
прям чуточку. 10.50, примерно, на второй камере. на солнышко ушли, не хотят в теньке
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77
Михаил 4 месяца назад
Заповедник онлайн
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Комментарий удален
−73
4k
panama 4 месяца назад
Круто! Спасибо
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Комментарий удален
−36
112k
zubrilov 5 месяцев назад
Закинул
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35k
Дворняга 5 месяцев назад
В армии довелось видеть этих милых зверюшек с расстояния метров сто, через оптику БМП. Был откровенно рад что сижу внутри.
Всё-таки я против зоопарков - зверь должен жить на воле. Да и эти уже не волки, разве внешне. Понаблюдал как зверушка бегает по одному маршруту - больше не буду.
В армии довелось видеть этих милых зверюшек с расстояния метров сто, через оптику БМП. Был откровенно рад что сижу внутри. Всё-таки я против зоопарков - зверь должен жить на воле. Да и эти уже не волки, разве внешне. Понаблюдал как зверушка бегает по одному маршруту - больше не буду.
В армии довелось видеть этих милых зверюшек с расстояния метров сто, через оптику БМП. Был откровенно рад что сижу внутри. Всё-таки я против зоопарков - зверь должен жить на воле. Да и эти уже не волки, разве внешне. Понаблюдал как зверушка бегает по одному маршруту - больше не буду.
В армии довелось видеть этих милых зверюшек с расстояния метров сто, через оптику БМП. Был откровенно рад что сижу внутри. Всё-таки я против зоопарков - зверь должен жить на воле. Да и эти уже не волки, разве внешне. Понаблюдал как зверушка бегает по одному маршруту - больше не буду.
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8k
Сатанеев Дворняга 3 месяца назад
Я уссурийского тигра видел, через оптику МТЛБ )
Хозяин тайги.
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35k
Дворняга Сатанеев 3 месяца назад
Вот тут завидно стало. Наверно величественное зрелище!
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8k
Сатанеев Дворняга 3 месяца назад
Издалека, конечно. На соседней сопке случайно заметили.
Мехводу скомандовали "стоп", ком.экипажа наблюдал через люк, а я через оптику ПКТ в башне метлы. Шикарная зверюга!
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412
Lenivka 5 месяцев назад
Вот они
Вот они
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−39
nfqyf666 5 месяцев назад
жеестьь, зоопарк онлайн, макдоналдс онлайн, на море онлайн, зп онлайн, посмотрел и доволен , вся жизнь на экране монитора
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2k
Raven White 5 месяцев назад
Админы, спасибо, это тот позитив, которого не хватало, попробуем всей семьёй узреть этих красавцев!)
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26k
Nataly 5 месяцев назад
Да уж, это не лемурий вольер! Тут еще застать нужно, поймать момент. Пока только тень видела. И ту от белки.
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2k
Андрей Симон Nataly 5 месяцев назад
Утром двоих видел на обеих камерах)
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26k
Nataly Андрей Симон 5 месяцев назад
Наконец увидела с первой камеры обоих!
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273
Бендер 5 месяцев назад
нет сигнала
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1k
Unknown 5 месяцев назад
В чем смысл 2ух лишь камер на огромнейшей территории?!?!
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