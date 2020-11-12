Друзья на век: 15 умилительных фотографий дружбы животных

Полюбуйтесь на самую удивительную дружбу!
Животные во многом похожи на людей, в том числе и в возможности заводить себе друзей. Причём хвостатые не ограничиваются только своим видом и могут найти себе товарищей где угодно. Коты и собаки легко уживаются не только друг с другом, но и с мышами, козлятами и даже слонами. И результатами таких отношений становятся умилительные фотографии пушистых друзей.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Сладко спящая лиса на пне
- Необычная дружба мальчика и трех гигантских собак
- Удивительная дружба в мире животных: собака и жираф
- Кошка греется на солнце со змеей
- Канадские гуси гордо вывели более 50 птенцов поплавать под лучами весеннего солнца
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...