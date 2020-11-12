Друзья на век: 15 умилительных фотографий дружбы животных

Животные во многом похожи на людей, в том числе и в возможности заводить себе друзей. Причём хвостатые не ограничиваются только своим видом и могут найти себе товарищей где угодно. Коты и собаки легко уживаются не только друг с другом, но и с мышами, козлятами и даже слонами. И результатами таких отношений становятся умилительные фотографии пушистых друзей.