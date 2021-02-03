Правоохранители в Архангельске станут телохранителями населения от волков

При появлении волков сотрудники полиции будут сообщать их численность и направление движения в дежурную часть, а в ожидании приезда специальных команд следить, чтобы животные не приближались к людям.
Полиция Архангельска приступила к патрулированию города из-за участившегося появления в городской черте диких волков. Серые хищники по ночам уже проникают на территорию Исакогорского округа областного центра.
Как сообщил источник, руководство УМВД России по Архангельску приняло решение увеличить количество нарядов в местах частого появления "санитаров леса". Патрульных проинструктировали незамедлительно реагировать на сигналы о появлении волков от населения.
В случае появления волков полицейские будут сигнализировать об этом в дежурную часть и до приезда специальных служб принимать меры по защите людей, при угрозе жизни и здоровью населения разрешено применять против хищников табельное оружие.
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Волки не первый год досаждают жителям Архангельской области.
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Последнее время хищников стало больше и они без особого страха наведываются в населённые пункты в надежде поживиться на помойках или полакомиться домашними животными.
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