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Правоохранители в Архангельске станут телохранителями населения от волков

Правоохранители в Архангельске станут телохранителями населения от волков (1 фото + 3 видео)

Автор:
03 февраля 2021 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Россия   архангельск   волки   людей   наряды   нашествие   охрана   полиция   
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При появлении волков сотрудники полиции будут сообщать их численность и направление движения в дежурную часть, а в ожидании приезда специальных команд следить, чтобы животные не приближались к людям.

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Метки: Россия   архангельск   волки   людей   наряды   нашествие   охрана   полиция   
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2  комментария
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Алксандр Шевченко 50 минут назад
Это называется борьба с последствиями, а не причиной. Щас охота на волка, очень на любителя. Дорого, утомительно и малорезультативно.
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6k
Sterling Malory Archer 47 минут назад
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