Один из элементов ухаживания приматов

На этих потрясающих снимках обезьяна, как будто бы делает искусственное дыхание другому представителю своего вида.
Фотограф запечатлел момент, когда верветка будто бы пыталась реанимировать рот в рот другого члена своей стаи.
На другом же кадре кажется, будто бы обезьяне давят на грудную клетку.
Однако на самом деле в данном случае это просто своеобразные брачные игрища двух приматов.
На другом же кадре кажется, будто бы обезьяне давят на грудную клетку.
Однако на самом деле в данном случае это просто своеобразные брачные игрища двух приматов.
Эти невероятные снимки фотограф дикой природы Уильям Стил (William Steel) сделал в заповеднике Габороне в Ботсване.
«Я могу описать это как драматическое событие, во время которого обезьяна упала на пол, откинув обе ноги и руки, — рассказал 28-летний мужчина. — Сначала я не мог понять, что происходит, но когда я взял камеру, другая обезьяна не спеша схватила обезьяну, лежащую на полу, за рот и, казалось, будто бы сделала ей искусственное дыхание.»
«Я могу описать это как драматическое событие, во время которого обезьяна упала на пол, откинув обе ноги и руки, — рассказал 28-летний мужчина. — Сначала я не мог понять, что происходит, но когда я взял камеру, другая обезьяна не спеша схватила обезьяну, лежащую на полу, за рот и, казалось, будто бы сделала ей искусственное дыхание.»
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«Поразмыслив, я считаю, что данное представление было всего лишь жестом со стороны самки, чтобы привлечь внимание», — добавил живущий и работающий в Ботсване Уильям.
«В стае существует чёткая и важная иерархия, как и у людей, это социальное сообщество в значительной степени основано на том, что «если вы почешете мне спину, я почешу вашу».»
«Связь в основном можно сформировать посредством ухаживания.»
«Связь в основном можно сформировать посредством ухаживания.»
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