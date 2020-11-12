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Один из элементов ухаживания приматов

Один из элементов ухаживания приматов (5 фото)

Автор:
12 ноября 2020 08:50
Сообщество : Животные
Метки: животные   инетерсно   обезьяны   приматы   природа   ухаживание   фото   
329
5
На этих потрясающих снимках обезьяна, как будто бы делает искусственное дыхание другому представителю своего вида.
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Метки: животные   инетерсно   обезьяны   приматы   природа   ухаживание   фото   
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7  комментариев
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13k
homerchik 2 часа назад
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Анна Анна 3 часа назад
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3k
Горожанин Анна Анна 2 часа назад
Ахматова Ахматова
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36
Анна Анна Горожанин 2 часа назад
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3k
Горожанин Анна Анна 2 часа назад
Элемент ухаживания приматов не сработал
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36
Анна Анна Горожанин 2 часа назад
Не плаачь еЩё одна осталась ночь у нас с тобой
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3k
Горожанин Анна Анна 2 часа назад
Вы, случайно, не подруга Дзюбы?
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