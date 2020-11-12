Один из элементов ухаживания приматов

Эти невероятные снимки фотограф дикой природы Уильям Стил (William Steel) сделал в заповеднике Габороне в Ботсване.



«Я могу описать это как драматическое событие, во время которого обезьяна упала на пол, откинув обе ноги и руки, — рассказал 28-летний мужчина. — Сначала я не мог понять, что происходит, но когда я взял камеру, другая обезьяна не спеша схватила обезьяну, лежащую на полу, за рот и, казалось, будто бы сделала ей искусственное дыхание.»