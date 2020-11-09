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Примеры того, как природа вторгалась в цивилизацию

Примеры того, как природа вторгалась в цивилизацию (16 фото)

Автор:
09 ноября 2020 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   подборка   природа   фото   цивилизация   
112
16
Человек может сколько угодно отгораживаться от природы и пытаться её приручить: строить города с высокими зданиями, покрывать дороги асфальтом и плиткой. Но природа возьмёт своё!
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Метки: в мире   животные   подборка   природа   фото   цивилизация   
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