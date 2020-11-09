Примеры того, как природа вторгалась в цивилизацию

Человек может сколько угодно отгораживаться от природы и пытаться её приручить: строить города с высокими зданиями, покрывать дороги асфальтом и плиткой. Но природа возьмёт своё!
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2. «У меня ужасное утро, да ещё и эта проклятая белка украла круассан, который я сохранил, чтобы насладиться им, когда я вернусь домой»
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