"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие

На просторах интернета сегодня можно найти все, что угодно. Пользователи сайта Reddit поделились находками, которые мгновенно заставили их подумать: "Мне это надо! Я хочу!". Да, некоторые товары бесполезные, но уж больно привлекательные и необычные. А вам что-нибудь понравилось из подборки?

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1. Минималистичные карты 0 Источник:

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2. Кроха-заварник 0 Источник:

3. Милый держатель для тако 0 Источник:

4. Светодиодные часы 0 Источник:

5. Керамическая кружка, будто сделанная из картона 0 Источник:

6. Корзина для мусора в виде мятой бумаги 0 Источник:

7. Светильник Pac-Man 0 Источник:

8. Мягкий коврик для ванной, который растет благодаря воде, которая попадает в него 0 Источник:

9. Прихватка 0 Источник:

10. Удобный замок 1 Источник:

11. Люстра, превращающая комнату в жутковатый лес 0 Источник:

12. Необычный светильник 0 Источник:

13. Компактные приборы 1 Источник:

14. Башня для бросания кубика 0 Источник:

15. Не диван-кровать, а мечта 0 Источник:

16. Градиентные тарелки 0 Источник:

17. Удлинитель 0 Источник:

18. Бокал со встроенной призмой 0 Источник: