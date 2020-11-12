"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие

На просторах интернета сегодня можно найти все, что угодно. Пользователи сайта Reddit поделились находками, которые мгновенно заставили их подумать: "Мне это надо! Я хочу!". Да, некоторые товары бесполезные, но уж больно привлекательные и необычные. А вам что-нибудь понравилось из подборки?
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Иногда хочется заказать какую-нибудь бесполезную фигню, просто глянув на нее в интернет-магазине! У вас бывают спонтанные покупки?
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