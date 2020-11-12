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"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие

"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие (19 фото)

Автор:
12 ноября 2020 09:10
Метки: интернет-магазин   классные штуки   милота   товары   фото   
30460
19
На просторах интернета сегодня можно найти все, что угодно. Пользователи сайта Reddit поделились находками, которые мгновенно заставили их подумать: "Мне это надо! Я хочу!". Да, некоторые товары бесполезные, но уж больно привлекательные и необычные. А вам что-нибудь понравилось из подборки?
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Метки: интернет-магазин   классные штуки   милота   товары   фото   
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31k
Nefrion 14 часов назад
Сколько фигни еще не куплено,... и сколько еще предстоит НЕ купить
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3k
Руслан 2 часа назад
Хочется сказать - мне это не нужно!
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1k
newegg 3 часа назад
Хорошая фигня. Полная.
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8k
Lilian 3 часа назад
"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие
"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие
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2k
The Royal aegis 3 часа назад
С таким диаметром бабины, срок службы удлиннителя вызывает большие сомнения
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1k
☣️Месть печенегов☣️ The Royal aegis 2 часа назад
До первого утюга
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1k
Romanoff19 4 часа назад
Ссылки где?
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334
Vlad 5 часов назад
Вот это диван, вот это сексодром
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26k
Teodor Vlad 4 часа назад
Да что диван, мне бы такую комнату в которую он поместится...
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777
Андрей Батаев Vlad 3 часа назад
да у меня даже если снести стены, он в квартиру не поместится
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542
Nane First NameLast 5 часов назад
Самый "ненужный подарок на ДР" Примерно такой, но лопатка шире в 2 раза. Осина. В длину не меньше 70 см. Такой и прибить можно
Но ничё, сначала прикалывался, а сейчас не могу представить без нее готовку котлет и мяса. Как женщины мелкими пендюрочными лопатками умудряются готовить?

Самый "ненужный подарок на ДР" Примерно такой, но лопатка шире в 2 раза. Осина. В длину не меньше 70 см. Такой и прибить можно Но ничё, сначала прикалывался, а сейчас не могу представить без нее готовку котлет и мяса. Как женщины мелкими пендюрочными лопатками умудряются готовить?
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3k
Vadim Nane First NameLast 4 часа назад
"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие
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9k
Петя Кантроп Nane First NameLast 2 часа назад
Не останавливайся на полпути!
Не останавливайся на полпути!
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542
Nane First NameLast Петя Кантроп Час назад
Э пятикантроп, такой лопатой нужно снег откидывать. Походу, у тебя в голове манная каша. Или что там у тебя в голове?
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9k
Петя Кантроп Nane First NameLast Полчаса назад
У меня мозг. А у тебя, похоже, вакуум.
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1
Katanaya 5 часов назад
во многих случаях ключевой идеей является минимализм.
минимализм действительно рулит
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3k
Артем Кощеев 5 часов назад
Странная идея насчет коврика из мха. В ванной 23 часа в сутки кромешная тьма. Как он будет расти?
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18k
pssst Артем Кощеев 4 часа назад
Почему? У меня, например, в ванных окна есть.
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13k
Роман 6 часов назад
Уе...анские карты от дебила-дизайнера
Уе...анские карты от дебила-дизайнера
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3k
Seastar 7 часов назад
Светильник на фото 12 очень понравился.
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1k
Hans 7 часов назад
По поводу замка с 10 фото- могу конечно ошибаться, но вся влага или дождь будут ручьём заливать цилиндр, что как бы совсем не гут, а если ещё и мороз жахнет , то не войти не выйти.
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3k
lex445 Hans 5 часов назад
Судя по запорному механизму, такой замок не стоит ставить на входную дверь.
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12k
Объект реальности 7 часов назад
про 10 (замок) Фрейд бы много расказал.
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3k
Мих 7 часов назад
Херня для полуп...доров.
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5k
Сергей Мих 5 часов назад
Не твое фото часом?


Не твое фото часом?
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9k
Александр 7 часов назад
"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие
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9k
Александр 7 часов назад
"Мне это нужно!": товары, которые доставляют эстетическое удовольствие
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12k
Hairy. 8 часов назад
Порадовать себя и близких иногда какой-нибудь бесполезной фигнёй очень даже прикольно. Наверняка каждый из нас и не раз пасся в отпуске в сувенирных магазинах и вёз домой всякий ненужный хлам))
Порадовать себя и близких иногда какой-нибудь бесполезной фигнёй очень даже прикольно. Наверняка каждый из нас и не раз пасся в отпуске в сувенирных магазинах и вёз домой всякий ненужный хлам))
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4k
Злобный Hairy. Час назад
Ну да... Мне тоже нравится

Ну да... Мне тоже нравится
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835
Соко Асахара 8 часов назад
Только кружку "из картона" купил бы в гараж. Остальное, на мой взгляд, фигня. А розетка с удлиннителем опасна и неудобна. Интересно, как в неё кабель обратно заматывать?
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125
alex 4 часа назад
Как бы много лет такие в пылесосах стоят. Никого пока не смущало.
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1k
Serge Novikoff alex Минуту назад
Они работают в размотанном виде. А так у тебя в стене катушка, которую ты раз в полгода, может, размотаешь.
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3k
Shtoppi 9 часов назад
Умный замок специально для граждан которые домой по синьке возвращаются)))
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7k
kaboza Shtoppi 8 часов назад
бл с языка снял
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17
Вано Вано Shtoppi 6 часов назад
или когда в подъезде (парадной) на этаже нет света.
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6k
waffentrager 9 часов назад
В бокале нет угла 45
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