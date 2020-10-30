FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10896 постов • 2437 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно сдержать улыбку

Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно сдержать улыбку (15 фото)

Автор:
30 октября 2020 13:21
Сообщество : Юмор
Метки: aliexpress   алиэкспресс   интернет-магазин   отзыв о посылке   отзывы   прикол   фото   
4418
15
Интернет-магазины заинтересованы в том, чтобы довольные покупатели оставляли отзыв после покупки. Алиэкспресс не исключение. Мы собрали реальные отзывы от покупателей, которые могли написать только люди из России. Все честно и по существу!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: aliexpress   алиэкспресс   интернет-магазин   отзыв о посылке   отзывы   прикол   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Павел Плеханов 2 часа назад
Не смешите человека, покуа он ест сушку. Подождите, когда он начнёт запивать её молоком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
евгений 54 минуты назад
Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно сдержать улыбку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Anna 2 часа назад
больше всего бесят отзывы на технологичные вещи: пришло быстро, пока не проверял.
а это за гранью фантастики: товар не пришел, деньги не вернули (много раз не приходил товар, деньги мне всегда возвращали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexander Anna Час назад
Кто-то адрес указал ошибочно, кто-то срок подачи жалобы проглядел (сам косячил пару раз). Ну а потом, ясно, ищут виноватых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Anna 2 часа назад
Комментарий к фото
да и писали бы грамотнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
Лингам 2 часа назад
Денди надо купить. Только говорят, что на большом экране теряется качество.
Хочу в танчики играть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
3k
TPECKOED Anna Час назад
Не телевизор, а кинескоп...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Лингам Час назад
В посте не денди.У них Сега.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
Лингам Алексей Час назад
Хорошо, я учту. Но можно я всё таки продолжу мечтать именно о Денди? Не оспаривая наличия отзыва на товар, приведенного здесь?
У меня не было Сеги, только Денди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Anna TPECKOED 53 минуты назад
ну сейчас как бы не кинескоп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Куликов Лингам 43 минуты назад
Зачем? Эмулятор и вперёд!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) 15 бестолковых, но забавных вещей, созданных людьми 15 бестолковых, но забавных вещей, созданных людьми Сплошной обман: 17 беспощадных покупок, которые не оправдали ожидания Сплошной обман: 17 беспощадных покупок, которые не оправдали ожидания Деньги на ветер: 16 безумных товаров, которые нашли люди - и поделились находками в сети Деньги на ветер: 16 безумных товаров, которые нашли люди - и поделились находками в сети Made in China: 20 странных и сумасшедших товаров, доказывающих, что Китай - другая Вселенная Made in China: 20 странных и сумасшедших товаров, доказывающих, что Китай - другая Вселенная 17 откровенных и глупых отзывов от пользователей, у которых есть аккаунт Google 17 откровенных и глупых отзывов от пользователей, у которых есть аккаунт Google
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

448167



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
0
181
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
5
401
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Негативное действие телевидения и способы его минимизации
0
6
Негативное действие телевидения и способы его минимизации
Рейтинг самых читаемых книг в России
2
44
Рейтинг самых читаемых книг в России
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео)
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
3
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#дтп#разное#фильм#СССР#дети#природа#Душевное
#факты#интересное#прикол#россия#авто авария#подборка#топ#люди#собака#картинки
#юмор#интересно#кино#авария#в мире#полиция#прикольные#позитив#пандемия#китай

На что жалуетесь?

Вернуться