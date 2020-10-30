Убойные отзывы от покупателей из России, читая которые сложно сдержать улыбку

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а это за гранью фантастики: товар не пришел, деньги не вернули (много раз не приходил товар, деньги мне всегда возвращали)
Хочу в танчики играть.
У меня не было Сеги, только Денди.