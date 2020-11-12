В США ролевик отбился боевым топором от ворвавшегося в дом вооруженного преступника

К владельцу топора у копов были пара вопросов, но ни одной претензии. Дело в том, что Алекс Роулс очень неприятный и опасный тип, хорошо известный полиции. Мужчина уже отбыл один тюремный срок за то, что в приступе ярости напал на полицейского и отобрал у него пистолет. Как видим, с Боулом этот номер у него не прошел и даже огнестрельное оружие не дало ему в драке никаких преимуществ. Интересно, что нападение на любителя топоров, видеоигр и «Рика и Морти» произошло из-за глупого недоразумения и несдержанности Роулса. Выяснилось, что Роулс до отсидки встречался с девушкой, некогда проживавшей в квартире Боула. Он не был в курсе, что пока он сидел пассия съехала и принял Бена за ее нового возлюбленного.