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В США ролевик отбился боевым топором от ворвавшегося в дом вооруженного преступника

В США ролевик отбился боевым топором от ворвавшегося в дом вооруженного преступника (5 фото)

Автор:
12 ноября 2020 05:55
Метки: интересное   преступник США   ролевик   
355
5
Совсем неожиданный поворот событий ожидал 33-летнего Алекса Лавелла Роулса, который, вооружившись пистолетом, решил расправиться с соседом своей бывшей девушки. Хозяин дома, в который ворвался Алекс, 36-летний Бен Боул, увлекался эпохой Средневековья и хорошенько отделал его сначала боевым топором, а затем кулаками.
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Метки: интересное   преступник США   ролевик   
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6k
Doomer 2 часа назад
Старый скинхэд учит молодого:

Вот представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе - парень с длинными растрепанными волосами, с фенечками, в странной одежде и со странной улыбкой. Знай, сынок, это ХИППИ. Хиппи драться НЕ ЛЮБЯТ и НЕ УМЕЮТ. Таких нужно жестоко бить!

А теперь представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе -
парень в косухе, с ирокезом, весь в нашивках. Знай, сынок, это ПАНК.
Панки драться ЛЮБЯТ, но НЕ УМЕЮТ. Таких можно бить.

А еще представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе -
длинноволосый парень, весь в коже, заклепках и с гитарой. Знай, сынок,
это МЕТАЛЛИСТ. Металлисты драться НЕ ЛЮБЯТ, но УМЕЮТ. Таких лучше
избегать.

И, наконец, представь себе, сынок, идешь ты по ЛЕСУ, а навстречу тебе -
парень с длинными растрепанными волосами, с посохом, в странной одежде и со странной улыбкой. Знай, сынок, это РОЛЕВИК. И не дай бог тебе
перепутать его с хиппи!!!
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25k
Антон 44 минуты назад
нигра попутал ролевика с представителем БЛМ меньшинства.
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5k
АлександрЧестный Час назад
А у нас бы претензий к нему было бы много. И лечение оплачивал бы и посидел бы немного...
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