В США ролевик отбился боевым топором от ворвавшегося в дом вооруженного преступника

Совсем неожиданный поворот событий ожидал 33-летнего Алекса Лавелла Роулса, который, вооружившись пистолетом, решил расправиться с соседом своей бывшей девушки. Хозяин дома, в который ворвался Алекс, 36-летний Бен Боул, увлекался эпохой Средневековья и хорошенько отделал его сначала боевым топором, а затем кулаками.
Бен Боул страстно увлекается реконструкцией и много времени проводит с единомышленниками, сражаясь на топорах, мечах и дубинках. Но в день нападения мужчина просто отдыхал дома, наслаждаясь любимой видеоигрой и мультсериалом «Рик и Морти».В 23.30 в его дверь настойчиво постучали кулаком, а затем хлипкая конструкция вылетела из коробки от мощного удара. В уютную обитель «ролевика», как в старые добрые времена, вломился незваный гость с оружием в руках и в состоянии абсолютной ярости. В руке агрессор сжимал не меч и не булаву, а вполне современный автоматический пистолет, но Бена это ни капли не смутило.
Реконструктор Бен Боул
Так как стены комнаты Боула были увешаны рабочими копиями старинных орудий убийств, одно из них — боевой топор, мигом оказалось в опытных руках реконструктора. Алекс Роулс и глазом не успел моргнуть, как пропустил пару серьезных ударов секирой, а затем серию увесистых тумаков кулаками. Утративший свой пыл здоровяк мигом покинул поле боя и попытался скрыться.Но полиция, вызванная соседями, легко нашла Роулса по следам, причем кровавым. В короткой схватке с Беном нападавшему крепко досталось и из его ран обильно текла кровь. К счастью для Алекса травмы оказались неопасными и уже через сутки он из больницы переехал в камеру окружной тюрьмы.
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Алекс Лавелл Роулс
К владельцу топора у копов были пара вопросов, но ни одной претензии. Дело в том, что Алекс Роулс очень неприятный и опасный тип, хорошо известный полиции. Мужчина уже отбыл один тюремный срок за то, что в приступе ярости напал на полицейского и отобрал у него пистолет. Как видим, с Боулом этот номер у него не прошел и даже огнестрельное оружие не дало ему в драке никаких преимуществ. Интересно, что нападение на любителя топоров, видеоигр и «Рика и Морти» произошло из-за глупого недоразумения и несдержанности Роулса. Выяснилось, что Роулс до отсидки встречался с девушкой, некогда проживавшей в квартире Боула. Он не был в курсе, что пока он сидел пассия съехала и принял Бена за ее нового возлюбленного.
В интервью прессе Бен Боул сообщил следующее:
"У меня есть двусторонняя боевая секира из углеродистой стали, которую выковал для меня один джентльмен, который, к сожалению, уже отправился в мир иной. Я называю эту секиру «Моя крошка». Именно она меня и выручила."
Еще парень сказал, что искренне рад тому, что не ограничивался теорией и вовсю тренировался обращаться со старинным боевым оружием. Он даже не мог предположить, что его мастерство однажды может пригодиться таким вот образом. Да, ролевики бывают разными, и если бы на пути у Роулса стоял не суровый Бен, а кто-то из этих романтичных ребят с пластмассовыми мечами, история могла бы завершиться печально.
"У меня есть двусторонняя боевая секира из углеродистой стали, которую выковал для меня один джентльмен, который, к сожалению, уже отправился в мир иной. Я называю эту секиру «Моя крошка». Именно она меня и выручила."
Еще парень сказал, что искренне рад тому, что не ограничивался теорией и вовсю тренировался обращаться со старинным боевым оружием. Он даже не мог предположить, что его мастерство однажды может пригодиться таким вот образом. Да, ролевики бывают разными, и если бы на пути у Роулса стоял не суровый Бен, а кто-то из этих романтичных ребят с пластмассовыми мечами, история могла бы завершиться печально.
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Метки: интересное преступник США ролевик
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Вот представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе - парень с длинными растрепанными волосами, с фенечками, в странной одежде и со странной улыбкой. Знай, сынок, это ХИППИ. Хиппи драться НЕ ЛЮБЯТ и НЕ УМЕЮТ. Таких нужно жестоко бить!
А теперь представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе -
парень в косухе, с ирокезом, весь в нашивках. Знай, сынок, это ПАНК.
Панки драться ЛЮБЯТ, но НЕ УМЕЮТ. Таких можно бить.
А еще представь себе, сынок: идешь ты по городу, а навстречу тебе -
длинноволосый парень, весь в коже, заклепках и с гитарой. Знай, сынок,
это МЕТАЛЛИСТ. Металлисты драться НЕ ЛЮБЯТ, но УМЕЮТ. Таких лучше
избегать.
И, наконец, представь себе, сынок, идешь ты по ЛЕСУ, а навстречу тебе -
парень с длинными растрепанными волосами, с посохом, в странной одежде и со странной улыбкой. Знай, сынок, это РОЛЕВИК. И не дай бог тебе
перепутать его с хиппи!!!