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40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир

40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир (41 фото)

Автор:
10 ноября 2020 16:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   интересное   мир   подборка   познавательно   редкие фото   сравнения   фото   
2740
41
Мир полон интересностей, и не перестает нас удивлять раз за разом. Все вокруг нас меняется, и смотреть на это в сравнении - вдвойне интересно. Сегодня предлагаем вам посмотреть на занимательные фото-сравнения всего на свете, которые обязательно вас удивят!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересное   мир   подборка   познавательно   редкие фото   сравнения   фото   
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14  комментариев
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20k
Vazari 2 часа назад
На последней фотке получился Джаред Лето!
На последней фотке получился Джаред Лето!
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8k
БарНалей 10 минут назад
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
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2k
Могвай 13 минут назад
И вся эта "коллекция" была выложена ради фотки с бациллами "в маске-без маски"
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11k
Проктолог-иллюзионист 47 минут назад
Барселону как будто в СимСити строили)
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9k
Serg2001 Час назад
"Я и мой кузен, 2005 и 2020". Рисковые парни. За такую фотку в 2020 году можно вполне конкретных люлей выхватить... Нужно срочно меняться местами... ))
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34k
Андрей Бертон 2 часа назад
Метеориты, один с Луны, а второй с Марса, а как они смогли упасть на землю?
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8k
Андрей Ватрушкин Андрей Бертон Час назад
Там тоже бордюры делают.
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8k
БарНалей Андрей Бертон 13 минут назад
40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
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124k
Алексей Андрей Бертон 4 минуты назад
Наверное кто-то, стоя на Марсе сумел глыбу подкинуть в марсианское небо со второй космической скоростью. А потом точно такой же метатель ядра провернул аналогичный трюк на Луне. Увы, в фантазии журналистов все возможно.
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317
LinkLine 2 часа назад
кузены?
кузены?
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58k
Доктор Джонс LinkLine Час назад
Ну кто-то в их семье любил шоколадку...
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868
friday2009 LinkLine Час назад
белый сверху. чертовы расисты
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16k
babuby LinkLine Час назад
Если их матери сёстры, то почему нет? Да и усыновление/удочерение опять-же никто не отменял.
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110k
arek14 LinkLine 2 минуты назад
Это близняшки, уникальный случай
Это близняшки, уникальный случай
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