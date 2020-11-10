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40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир
(41 фото)
Автор:
10 ноября 2020 16:09
Мир полон интересностей, и не перестает нас удивлять раз за разом. Все вокруг нас меняется, и смотреть на это в сравнении - вдвойне интересно. Сегодня предлагаем вам посмотреть на занимательные фото-сравнения всего на свете, которые обязательно вас удивят!
Пара из Бразилии посадила на своем пустынном участке два миллиона деревьев
"Мой дедушка со своим другом-соседом. Они родились с разницей в два часа. Слева их фото на службе в армии в 1942, а справа - они сейчас"
"Пять поколений. Моя дочь родилась в день, когда моей бабушке исполнилось 100 лет"
"Прогрессирование болезни Альцгеймера на примере вязания моей мамы"
"Мой ребенок на УЗИ-снимке и через три недели после рождения"
Пара на фестивале "Вудсток" через два дня после знакомства, и 50 лет спустя
"Тот же ботинок, три года спустя"
Разница продуктовых тележек в супермаркете Новой Зеландии, где начали использовать меньше пластика
"После девяти лет работы над моими зубами, мне наконец сняли брекеты. Не могу перестать улыбаться!"
Взрослая луна-рыба и новорожденные особи
Вместимость женского и мужского кармана на примере приставки Nintendo Switch Lite
Ученый показал, как распространяются бактерии в маске и без маски
Размеры флага, который бал на испанском корабле во время Трафальгарской Битвы (1805), по сравнению с людьми
"Два часа после удаления ненавистной татуировки"
Стебель бамбука, выросший во время пандемии без туристов
Кит, которого видели у берегов Мексики с разницей в 35 лет
Останки огромной черепахи, которая когда-то населяла Южную Америку, в сравнении с человеком
"У моей дочки и нашего котенка в тот же день выпал молочный зуб"
Скульптура, которая выглядит по-разному в разное время года. Сады Хелигана, Англия
"Старое фото моего папы и я сейчас"
"Летняя и зимняя шерстка моей лошади"
"У моей кошки гетерохромия. Со вспышкой она выглядит, как терминатор"
Самые старые двери в Риме, которые датируются 115 годом нашей эры, в сравнении с человеком
Первый день зимы и первый день лета на одной и той же улице, Канада
Коллаж с 17-летним сыном и 41-летней матерью
"3 месяца и 6 месяцев. Мейн-куны растут очень быстро!"
Один и тот же орел с разницей в несколько лет
"Я и мой кузен, 2005 и 2020"
"Подсчитал, сколько раз каждый кандидат президентских выборов перебивал другого во время дебатов"
"Моя нога за два дня до родов, и через два дня после"
"Вот как моя улитка выросла за год"
Мозг человека и мозг дельфина
Плавник кита в сравнении со скелетом человека
"Два метеорита - первый с Луны, второй с Марса"
"Фото-коллаж со мной и моим братом-близнецом"
Источник: — переведено специально для
fishki.net
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