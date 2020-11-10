40 занимательных фото-сравнений, которые открывают новый взгляд на мир

Мир полон интересностей, и не перестает нас удивлять раз за разом. Все вокруг нас меняется, и смотреть на это в сравнении - вдвойне интересно. Сегодня предлагаем вам посмотреть на занимательные фото-сравнения всего на свете, которые обязательно вас удивят!

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Пара из Бразилии посадила на своем пустынном участке два миллиона деревьев 0 Источник:

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"Мой дедушка со своим другом-соседом. Они родились с разницей в два часа. Слева их фото на службе в армии в 1942, а справа - они сейчас" 0 Источник:

"Пять поколений. Моя дочь родилась в день, когда моей бабушке исполнилось 100 лет" 0 Источник:

"Прогрессирование болезни Альцгеймера на примере вязания моей мамы" 0 Источник:

"Мой ребенок на УЗИ-снимке и через три недели после рождения" 0 Источник:

Пара на фестивале "Вудсток" через два дня после знакомства, и 50 лет спустя 0 Источник:

"Тот же ботинок, три года спустя" 0 Источник:

Разница продуктовых тележек в супермаркете Новой Зеландии, где начали использовать меньше пластика 0 Источник:

"После девяти лет работы над моими зубами, мне наконец сняли брекеты. Не могу перестать улыбаться!" 0 Источник:

Взрослая луна-рыба и новорожденные особи 0 Источник:

Вместимость женского и мужского кармана на примере приставки Nintendo Switch Lite 0 Источник:

Ученый показал, как распространяются бактерии в маске и без маски 0 Источник:

71 год разницы 0 Источник:

Размеры флага, который бал на испанском корабле во время Трафальгарской Битвы (1805), по сравнению с людьми 0 Источник:

"Два часа после удаления ненавистной татуировки" 0 Источник:

Стебель бамбука, выросший во время пандемии без туристов 0 Источник:

Кит, которого видели у берегов Мексики с разницей в 35 лет 0 Источник:

Останки огромной черепахи, которая когда-то населяла Южную Америку, в сравнении с человеком 0 Источник:

"У моей дочки и нашего котенка в тот же день выпал молочный зуб" 0 Источник:

Скульптура, которая выглядит по-разному в разное время года. Сады Хелигана, Англия 0 Источник:

"Старое фото моего папы и я сейчас" 0 Источник:

"Летняя и зимняя шерстка моей лошади" 0 Источник:

"У моей кошки гетерохромия. Со вспышкой она выглядит, как терминатор" 0 Источник:

Миниатюрная лягушка 0 Источник:

60 лет после свадьбы 0 Источник:

Самые старые двери в Риме, которые датируются 115 годом нашей эры, в сравнении с человеком 0 Источник:

Первый день зимы и первый день лета на одной и той же улице, Канада 0 Источник:

Коллаж с 17-летним сыном и 41-летней матерью 0 Источник:

"3 месяца и 6 месяцев. Мейн-куны растут очень быстро!" 0 Источник:

Кусочек мха и птенец 0 Источник:

Один и тот же орел с разницей в несколько лет 0 Источник:

Ночь и день в Барселоне 0 Источник:

"Я и мой кузен, 2005 и 2020" 0 Источник:

"Подсчитал, сколько раз каждый кандидат президентских выборов перебивал другого во время дебатов" 0 Источник:

"Моя нога за два дня до родов, и через два дня после" 0 Источник:

"Вот как моя улитка выросла за год" 0 Источник:

Мозг человека и мозг дельфина 0 Источник:

Плавник кита в сравнении со скелетом человека 0 Источник:

"Два метеорита - первый с Луны, второй с Марса" 0 Источник: