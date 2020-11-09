Самые громкие секс-скандалы футболистов

Карим Бензема – один из лучших нападающих в истории футбола. По количеству забитых голов он может сравниться лишь с Роналду, Месси, Раулем и Левандовским. В клубе Карим собрал все награды, а вот чемпионом мира со сборной Франции не стал из-за слитых интимных видео.

Самое удивительное, что Карим даже не был участником видео, он скорее выступал в качестве оператора. На телефоне Бензема нашли видеозапись, на которой игрок "Динамо" Матьё Вальбуэн занимается сексом. Из-за скандала Кариму навсегда закрыли путь в сборную Франции.