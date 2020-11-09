FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Голая правда 90 постов • 85 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Голая правда 
Самые громкие секс-скандалы футболистов

Самые громкие секс-скандалы футболистов (9 фото)

Автор:
09 ноября 2020 15:37
Сообщество : Голая правда
Метки: Дзюба   интересное   секс   скандалы   сливы   спорт   фото   футболисты   
2290
9

На воле слива видеозаписи с Дзюбой, мы решили вспомнить все секс-скандалы футболистов, ставшие достоянием общественности. Кому-то удалось выйти из воды сухим, а кто-то ответит за секс сроком в тюрьме.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Голая правда"
Метки: Дзюба   интересное   секс   скандалы   сливы   спорт   фото   футболисты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Дмитрий Данилов 3 часа назад
Это самые громкие?
На в скидку.
Франк Ребири, Бензина тусили с 16-летней проституткой
Район Гигсс 8 лет мутил с женой своего брата.
Марио Икарди трахал жену своего друга и товар ща по команде. Женился после на ней и набил тату с изображением детей своего бывшего кореша.
Джон Терри трахал жену партнера по команде, за что лишился нашивки капитана в сборной Англии.
Роналдо застукали с тремя проститутками, когда тот официально лечил травмы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
15k
Ал 11 минут назад
В случае с Дзюбой - при чем тут секс ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кенвуд 46 минут назад
Скандал на пустом месте выгодный оппонентам. Его личное дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
wild cat Час назад
вот, я понимаю скандал, а это...

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Alex ASK Час назад
Самые громкие секс-скандалы футболистов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 2 часа назад
Поэтому я предпочитаю хоккей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Федор Медведев 3 часа назад
был дзюбиньо, стал МАСТРУБИНЬО, а по жизни остался д.о.л.б.о.е.б.о.м
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 3 часа назад
Футболисто - облико морале.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Актриса&nbsp;Disney&nbsp;за сутки заработала на порносайте миллион долларов Актриса Disney за сутки заработала на порносайте миллион долларов «Она просто стояла и смотрела!»: пользователи сети рассказали о конфузах в постели «Она просто стояла и смотрела!»: пользователи сети рассказали о конфузах в постели Специалисты выяснили, можно ли следовать советам фитнес-блогеров Специалисты выяснили, можно ли следовать советам фитнес-блогеров Печальная история «Красной королевы» Печальная история «Красной королевы» 22 самых знаменитых и невероятных спортивных снимка в истории 22 самых знаменитых и невероятных спортивных снимка в истории
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71074



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона
3
31
Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона
Юмор про русский язык - суровый и беспощадный
5
58
Юмор про русский язык - суровый и беспощадный
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Первый второй: муж нового вице-президента войдет в историю Америки
0
7
Первый второй: муж нового вице-президента войдет в историю Америки
Почему гражданский брак – брак-иллюзия, которого в действительности нет?
0
50
Почему гражданский брак – брак-иллюзия, которого в действительности нет?
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото)
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
0
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#картинки#авария#СССР#в мире#позитив#сша#ford
#фото#факты#автомобили#смешно#дтп#автомир#забавно#россия#шоу бизнес#дети
#прикол#животные#история#прикольные#люди#авто авария#настроение#смешные#на различный вкус#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться