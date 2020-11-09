Самые громкие секс-скандалы футболистов

На воле слива видеозаписи с Дзюбой, мы решили вспомнить все секс-скандалы футболистов, ставшие достоянием общественности. Кому-то удалось выйти из воды сухим, а кто-то ответит за секс сроком в тюрьме.
Как ни странно, но футболисты не реже знаменитостей становятся жертвами хакеров, которые сливают их интимные фото и видео в сеть. В последний раз жертвой хакеров стал Дзюба, которого уже отстранили от ноябрьских матчей национальной команды, а также лишили капитанской повязки в «Зените». Однако, он не первый среди футболистов, кто стал жертвой слитых видео.
Совсем недавно в сети оказались кадры, на которых Камерунский легионер "Динамо" Клинтон Н’Жи развлекается со своей женой. Слитое видео оказалось не шуткой хакеров, а ошибкой самого футболиста. Он случайно опубликовал в сеть видео.
Однако Н’Жи не так популярен, как Дзюба, так что до сих пор играет в "Динамо" и даже умудряется забивать голы. О ситуации со слитым видео никто не вспоминает, хоть она и принесла футболисту славу.
Карим Бензема – один из лучших нападающих в истории футбола. По количеству забитых голов он может сравниться лишь с Роналду, Месси, Раулем и Левандовским. В клубе Карим собрал все награды, а вот чемпионом мира со сборной Франции не стал из-за слитых интимных видео.
Самое удивительное, что Карим даже не был участником видео, он скорее выступал в качестве оператора. На телефоне Бензема нашли видеозапись, на которой игрок "Динамо" Матьё Вальбуэн занимается сексом. Из-за скандала Кариму навсегда закрыли путь в сборную Франции.
Бывший тренер "Лестера" Найджел Пирсон тоже лишился работы тренера из-за секс-видео. Вот только героем ролика был не сам Найджел, а его сын Джеймс Пирсон. Молодой человек устроил оргию в Таиланде, и снял на видео расистские выкрики, который очень задели общественность.
В итоге "Лестер" избавился и от тренера и от его сыночка, который на то время был нападающим. На место Пирсона-старшего взяли Клаудио Раньери, который привёл клуб к победе.
История игроков "Эйбару" Антонио Луне и Серхи Энриче, пожалуй, самая печальная из всех. Молодым людям придётся отсидеть срок в тюрьме за секс втроём, снятый на видео. Героиня ролика обратилась в полицию, написав заявление на футболистов. Антоние и Серхи даже заплатили девушке за молчание, ведь она была против того, что её снимают на видео.
Луне и Энричу грозит реальный срок, хотя в клубе ситуацию сразу отпустили: мол, личное дело.
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
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